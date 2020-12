«Cuesta mucho, pero aprendes a vivir con el dolor y la injusticia», afirma la viuda del cabo Beiro María José Rama asegura que no podrá cerrar ese capítulo de su vida hasta que los terroristas «paguen por lo que hicieron»

Adrián Mateos SEGUIR Bilbao Actualizado: 29/12/2020 01:35h

Aunque no quiere «hacerse ilusiones», María José Rama reconoce que «es difícil no tenerlas» ante la posibilidad de que finalmente se juzgue y se condene a los asesinos de su marido, el cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, quien en 2002 fue alcanzado por una bomba que los etarras habían escondido junto a una pancarta trampa en Leiza (Navarra). El anhelo de poder poner rostro a las personas que le arrebataron a su esposo estaba cerca de esfumarse definitivamente, dado que el delito iba a prescribir el próximo año. Pero la reapertura del caso ofrece un resquicio de esperanza: «Yo no voy a cerrar este ciclo hasta que paguen por lo que hicieron», afirma.

