Cuca Gamarra: «Sánchez tiene miedo de Casado y por eso no convoca el Debate de la Nación»

En el Grupo Popular se acumulan las peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno y de los ministros, con muy poco éxito. De entrada, el debate sobre el estado de la Nación sigue sin convocarse , a pesar de que Sánchez lleva ya más de ... tres años en el poder. «Es una absoluta vergüenza», sentencia Cuca Gamarra , quien cree que Sánchez podrá agotar la legislatura porque no tiene ningún límite en las cesiones a sus socios.

Las encuestas sonríen al PP, pero la legislatura se presenta larga.

Lo que trasladan todas las encuestas es que los españoles quieren un cambio de ciclo político, y quieren que lo lidere Pablo Casado y el Partido Popular. El PP está listo y preparado para gobernar en cualquier momento.

Si se aprueban los Presupuestos, ¿Sánchez tendrá despejado el camino para agotar el mandato?

Lo que le garantiza a Sánchez llegar al final de la legislatura no tiene nada que ver con los Presupuestos, ni con los problemas de los españoles. Es su falta de límites para ceder todo lo que sea necesario a sus socios, tanto los herederos de ETA como los independentistas y los comunistas.

En el futuro, si se cumplen esas encuestas, el PP tendrá que aliarse con Vox. ¿Le agrada la idea?

El PP lo que tiene que hacer es seguir fortaleciendo su alternativa política y seguir creciendo. Tenemos un proyecto propio, nos conoce perfectamente la sociedad española, porque hemos sido capaces de aglutinar grandes mayorías que nos han permitido gobernar en solitario y liderar este país, y eso es a lo que aspiramos y para lo que trabajamos.

Pero necesitarán los votos de Vox.

O no, eso lo decidirán los españoles. Lo que tendrán claro es que habrá una alternativa fuerte y sólida, liderada por Pablo Casado, preparada para gobernar en cualquier momento, y no vamos a estar mirando a la derecha ni a la izquierda, sino de frente a los españoles, invitando a todos a que se sumen a nuestro proyecto.

¿Usted se siente cómoda hablando con el partido de Abascal?

Yo con quien tengo que hablar es con los españoles, y eso es a lo que dedico todo mi día a día.

Desde Vox han sido especialmente despectivos con usted. La distancia es evidente.

Depende. Ha habido momentos en que también han tenido palabras agradables.

¿El PP debería recomponer la relación con Vox?

España necesita una alternativa y un proyecto político sólido. Las cuestiones internas entre partidos no son la prioridad.

¿A quién ve más radical, a Vox o a Podemos?

A mí no me gusta ninguno de los populismos y yo lo que quiero es un proyecto para España centrado, abierto, donde convivamos los distintos y donde millones de españoles se sientan muy cómodos. Trabajamos para que confíen en el PP y no se vayan a los extremos, porque polarizar la política solo beneficia al sanchismo.

Pone en el mismo nivel a Vox y Podemos entonces.

No, no digo eso. Digo que la polarización y los extremos no son buenos.

Reconocerá que Vox acertó con sus recursos contra el estado de alarma.

El PP ha sido claro y contundente en el rechazo al abuso por parte del Gobierno por la falta de controles en el estado de alarma. No solo denunciamos ese atropello, sino que además planteamos propuestas, con un plan B jurídico frente a la pandemia. Y ahí nos quedamos absolutamente solos.

Video. «Ayuso tiene una grandísima labor por delante en Madrid» D. CONDE

Pero se abstuvo en el segundo estado de alarma. ¿Se equivocaron?

Las cosas hay que valorarlas en el contexto en que se producen, estaba muriendo mucha gente en aquel momento. La gran mentira es decir que esa abstención fue decisiva.

El Gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad. ¿Debería haber dimisiones?

El que debe dar explicaciones, y todavía no ha dicho ni una sola palabra, se llama Pedro Sánchez. Además, el autor intelectual de toda esa legislación es Félix Bolaños. La paradoja es que el coleccionista de sentencias de inconstitucionalidad es en este momento el responsable de las reformas constitucionales en el PSOE.

¿Habrá debate sobre el estado de la Nación?

El Gobierno no tiene ninguna intención. Me parece una absoluta vergüenza que Pedro Sánchez lleve ya más de tres años siendo presidente del Gobierno y no se haya sometido a un debate sobre el estado de la Nación. Lo que le pasa a Sánchez es que tiene miedo, en primer lugar, de Pablo Casado, porque el debate permitiría que los españoles vieran de nuevo que hay una alternativa sólida en este país. Sánchez no quiere el debate por cobardía.

El PSOE no asume responsabilidades por los estados de alarma, pero sí las exige al PP por la condena de la Audiencia Nacional.

El sanchismo tiene una doble vara de medir y debería mirar hacia dentro de su Gobierno y preocuparse menos de la oposición.

¿Qué responsabilidad tiene el PP actual, Pablo Casado en concreto, sobre los hechos juzgados en la Audiencia Nacional por el caso Bárcenas?

Hombre, son hechos de hace más de diez años y por tanto no de la dirección actual.

Video. «El presidente del Gobierno sigue manteniendo a una ministra que ha acusado de prevaricación al Poder Judicial» D.C.

El fantasma de la corrupción del PP no desaparece, y mientras sigan en Génova, todavía menos.

Nosotros ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, y tenemos que estar centrados en esa alternativa que tiene que consolidarse día a día.

La sentencia sobre la caja B les ha llegado sin hacer la mudanza. La situación debe de ser incómoda en Génova.

Voy a ser muy clara y rotunda. Cuando esta España en la que vivimos tiene los problemas que tiene, a mí lo que me importa es qué políticas y medidas planteo a los españoles. En qué despacho me ubico me parece accesorio. Estamos en una situación de emergencia nacional, las cuestiones internas se resolverán como se tengan que resolver, pero no nos quitan el sueño.

¿Cree que debería acelerarse la mudanza?

Mire, nos mudaremos, pero tenemos tantos temas para trabajar por los españoles que realmente las cuestiones internas quedan en segundo plano.

Hablando de responsabilidades, ¿cree que Meritxell Batet debería asumir alguna por el enfrentamiento con el Supremo por el escaño de Alberto Rodríguez?

No es la primera vez que el Tribunal Supremo condena a una inhabilitación que conlleva la pérdida del acta a un diputado. Siempre se ha actuado con máxima celeridad y sin problema. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es un auténtico esperpento, y ha generado una crisis entre el Congreso y el Supremo, y como consecuencia una crisis del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, por intervención de una ministra del Gobierno de España que ha acusado al Supremo de un delito de prevaricación. Y vemos cómo un presidente del Gobierno de España sigue manteniendo sentada en el Consejo de Ministros a una ministra que no ha recibido un solo reproche político por su parte. Ese reproche debería ser el cese inmediato, porque ha generado un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Lo que tiene que ver con la crisis institucional en esta Cámara, la presidenta del Congreso habrá recapacitado sobre cómo ha actuado.

El Gobierno ha vetado una iniciativa del PP para reducir la factura de la luz porque baja la recaudación. Literal. ¿Qué le parece?

Creo que con este veto a esa iniciativa que permitiría que los españoles pagáramos un 20 por ciento menos en la factura de la luz, se desnuda el objetivo del Gobierno, y se ve cuál es su máxima preocupación, que es recaudar. Pero recaudar para qué. Al final, es para pagar los enchufes del Gobierno, que tiene 1.200 personas colocadas en todos los niveles del Gobierno. España no se puede permitir en este momento 22 ministerios. Sánchez necesita 22 ministros para pagar la hipoteca política de estar en La Moncloa. Con lo cual, al final, el recibo de la luz de los españoles paga los enchufes y la hipoteca política de Pedro Sánchez, y esto no es justo. Este veto desnuda que este crecimiento justo del que hablan es una absoluta mentira.

El PSOE y Podemos se disponen a derogar, además, la ley de Seguridad Ciudadana, la que llaman 'ley mordaza'.

Sobre la ley de Seguridad Ciudadana, este Gobierno ya la ha utilizado en las devoluciones en caliente que se han producido en este país. La critican mucho pero la utilizan mucho también. Y ha sido aplicada en los estados de alarma. Hay una clave en la derogación de esta ley. Hablan de que será posible manifestarse sin tener previamente autorización para ello. Y que además será posible grabar y fotografiar a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que me gustaría es que me explique el PSOE cómo hará compatible esa derogación con terminar con los 'ongi etorri' (actos de homenaje a etarras). Al final, hay mucha hipocresía. Les hemos escuchado decir que no podían permitirse los 'ongi etorri', que es enaltecimiento del terrorismo, que es indigno e indecente, pero no legislan en ese sentido. El PP sí lo hace. El Gobierno podría hacerlo también. Sin embargo, ha acordado la derogación con Podemos de algunos aspectos donde no les va a faltar la mayoría, porque tanto Bildu como los independentistas lo apoyan. Detrás de esa derogación que plantean, blindan los 'ongi etorri', porque ni siquiera tendrán que pedir autorización y no podrán controlarse.

Después de la convención nacional que clausuraron en Valencia, la izquierda ve más radical al PP en sus posiciones.

A lo mejor es que el PSOE y la izquierda tienen algún interés en que se nos vea así. No es radical plantear políticas de defensa de la familia, de creación de empleo, para el fortalecimiento de las instituciones, para que los españoles puedan vivir donde decidan, para bajar impuestos, para reducir la administración… El PP está fuerte y creciendo, y eso de radical tiene cero, y mucho de convicción, de principios, de libertad y de igualdad entre los españoles.

¿Cree que Ayuso debe ser la presidenta del PP de Madrid?

—Lo decidirán los afiliados de Madrid.

¿Cómo ve la guerra interna en esta región?

Yo es que no soy afiliada en Madrid y soy muy respetuosa.

¿Está en juego la autoridad de Casado?

Por supuesto que no.

¿Debería adelantarse el congreso regional?

No tengo duda de que el congreso se celebrará cuando toque.

Usted es de La Rioja. Allí el PP tiene que elegir también una nueva presidencia. ¿Se ve en ese puesto?

El PP tiene que liderar el futuro de la región y ofrecer a los riojanos lo mejor que tengamos entre nosotros para que eso sea posible, con renovación y con ilusión.

Entonces no lo descarta.

Es que no toca hablar de eso ahora, yo tengo otra misión en este momento.