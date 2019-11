Cuando Pedro Sánchez confiaba en la «inocencia» y la «honestidad» de Griñán y Chaves

Tras un complejo juicio de 152 sesiones que ha implicado a 21 acusados, entre ellos dos expresidentes de la Junta de Andalucía, y 337 días después de que concluyera la vista oral, la Justicia ha hablado.

La Audiencia de Sevilla ha condenado hoy a José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 años de inhabilitación y a nueve años de inhabilitación a Manuel Chaves por el mayor caso de corrupción de la democracia.

La sentencia da por probada una década de ayudas adjudicadas presuntamente mediante un sistema «opaco, injusto y arbitrario». El fallo más de una semana después de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre, y pilla a Pedro Sánchez en plenas negociaciones para lograr la investidura, tras el acuerdo al que llegó con Podemos.

Y de nuevo, la hemeroteca vuelve a jugar una mala pasada al líder del PSOE. En un tuit publicado en junio de 2016, el hoy presidente en funciones se fio de la honestidad de los dos expresidentes andaluces. «Chaves y Griñán son personas honestas. Yo confío en su inocencia», dijo entonces.

¿Qué dirá ahora? Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos, ha sido estos años uno de los azotes el líder del PSOE, y siempre ha retado a Sánchez, sin éxito, a decir si dimitiría en caso de que se produjera un sentencia condenatoria en el caso de los ERE. Hoy, Rivera lo ha recordado en su perfil de Twitter.

Se lo pregunté a Sánchez en julio en el Congreso. No respondió. Insistí en los debates electorales del #28A y del #10N . Y nada. Hoy tenemos finalmente la #SentenciaERE del PSOE, nos han robado a los españoles millones y millones de euros. ¿Va a dimitir, señor Sánchez? ¿SÍ o NO? pic.twitter.com/sTaTW1eBqW

Hay que señalar que Pedro Sánchez impulsó la moción de censura para sacar a Mariano Rajoy de La Moncloa cuando se conoció la sentencia de la trama Gürtel que condenaba al PP como partícipe a título lucrativo y daba por probada la existencia de una caja B.

Con la sentencia de los ERE de hoy, el tribunal confirma que 6.096 trabajadores recibieron ayudas procedentes de la partida presupuestaria 31-L creada por la Junta de Andalucía para empresas en crisis o planes de prejubilaciones entre 2001 y 2010, aunque hubo más de 120.000 empleados afectados por ERE en toda la comunidad en esa década. Casi 200 de los que cobraron ayudas se prejubilaron en empresas donde jamás habían trabajado.

Conocedores del desfalco

En el caso de Griñán, el fallo apunta que «la presupuestación de gastos ficticios», en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, «evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios».

En el caso de Chaves, señala la Audiencia de Sevilla que «como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009», así como le ha atribuido que como presidente del Consejo de Gobierno «participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento», circunstancia que le lleva a concluir que «conociendo que dentro del programa 31L se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA, concepto 440.51 en materia de relaciones laborales».