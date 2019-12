Cruz cae de la presidencia del Senado y lo sustituirá Pilar Llop El filósofo, refrendado por el PSC, no repite tras un mandato marcado por la información de ABC sobre sus plagios

Víctor Ruiz de Almirón Madrid Actualizado: 02/12/2019 01:50h

Manuel Cruz dejará de ser presidente del Senado convirtiéndose, por ahora, en una de las principales víctimas de la legislatura fallida. Su puesto lo ocupará Pilar Llop, según confirmaron ayer fuentes socialistas. Llop, jueza especializada en violencia de género, es una figura en ascenso en el universo socialista. «Ya es presente, pero especialmente va a ser futuro», valoraba ayer una persona importante del partido que transmitía la idea de que su nombramiento «rompe» la dinámica de que este puesto se relacione con el final de una carrera política.

La Ejecutiva Federal del PSOE se reunirá hoy con el objetivo de aprobar las candidaturas a las Mesas del Congreso y del Senado. Batet seguirá al frente de la Cámara Baja. Los socialistas tendrán mayoría en ambas, pero necesitarán acuerdos para controlarlas. La composición final de las mismas todavía está pendiente de las últimas negociaciones antes de la constitución de las Cortes, mañana.

La presidencia de Cruz ha estado marcada por el caso de los plagios en sus trabajos y publicaciones como filósofo que destapó ABC. Aunque el PSC lo había ratificado como su candidato para volver a presidir el Senado tras el 10-N, el presidente del Gobierno ha cambiado de apuesta. «El PSOE sostiene a Manuel Cruz pero evita comprometerse con su futuro», tituló ABC el pasado 13 de septiembre. Sánchez no llegó a manifestar su apoyo público al presidente, como sí hicieron otros dirigentes. Y en el entorno del presidente reconocían que solo la inminente disolución de las cámaras, ya decidida entonces, y la vorágine en torno a los últimos movimientos para que esta no se produjera evitó que el caso les afectase de modo más directo.

Sin embargo, ayer, se eludió presentar la salida de Cruz como su muerte política definitiva. Fuentes de Ferraz y también del entorno de Cruz aseguraron que su relevo no será el fin de su carrera ya que «asumirá otras importantes responsabilidades». Aunque las fuentes no detallaron cuál podrían ser. Pero dado el afán de Sánchez, más que de Pablo Iglesias, por no dar a conocer los miembros de su futuro Gobierno abre la puerta a un encaje en el nuevo Ejecutivo o en esferas dependientes del mismo. «Sería raro confirmarlo en algún puesto cuando aún no se sabe si hay investidura», reflexionaba ayer un dirigente.

Desde el PSC, fuentes consultadas por ABC se apresuraban a aclarar que no entienden esta decisión de Sánchez como un agravio. «No lo tomamos como una afrenta ni mucho menos», aseguraba un alto mando del socialismo catalán. La posibilidad de Cruz en el Gobierno la circunscriben de momento al ámbito de la «especulación». Aunque el PSC sí tiene muy claro su reivindicación de mantener una fuerte presencia en el Ejecutivo. Tras la moción de censura, Sánchez nombró a Meritxell Batet como ministra de Política Territorial y Función Pública. Y a Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores. Ambas carteras están ahora ocupadas interinamente por Luis Planas y Margarita Robles, respectivamente. Sin que necesariamente sean esas, el PSC cuenta con lograr una representación similar. Eva Granados o Salvador Illa, dos de los principales lugartenientes de Miquel Iceta, son de los nombres que más suenan. Más incluso que el de Nuria Marín. Alcaldesa de Hospitalet de Llobregat desde 2008, es adjunta a Iceta en la dirección del PSC pero también forma parte de la dirección federal del PSOE. Es además presidenta de la Diputación de Barcelona, gracias al apoyo de Junts per Catalunya. Aunque también se menciona el nombre del propio Iceta. Él era el candidato inicial, y no Cruz, para presidir el Senado tras el 28-A. Lo que pone de manifiesto que su relevo como líder del PSC no es tabú. Al contrario: Sánchez confía en él y en la dirección del PSOE se le valora, pero su tirón electoral no es precisamente lo que destacan de su figura.

Pedro Sánchez, muy dado a los golpes de efecto, apostó tras el 28 de abril por la imagen de dos catalanes como tercera y cuarta autoridad del Estado. Apuesta ahora por la idea de dos mujeres. Como tantas apuestas de Sánchez, Llop no está afiliada al PSOE pero lleva vinculada a ese partido desde 2015.