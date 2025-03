Las críticas de Iglesias trastocan el discurso de Moncloa para los PGE y generan malestar en el ala socialista

Para Pablo Iglesias el arranque de este curso político no ha deparado grandes cambios. Lo empieza como terminó el anterior. Dentro de un Gobierno en el que su peso específico ha ido diluyéndose tan pronto ha habido que ponerse a legislar.

Un Ejecutivo con un ... reparto de fuerzas en el que solo su relación bilateral con Pedro Sánchez y el protagonismo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a cuenta de la crisis permiten a Unidas Podemos sacar la cabeza. En los ocho meses que el Gobierno ha funcionado Iglesias ha sido mucho más protagonista por sus intentos de condicionar las decisiones de sus colegas de gabinete y por dar su propio enfoque al discurso del Gobierno que por la profusión legislativa.

Desde su fracaso en las elecciones autonómicas del País Vasco y Galicia esta realidad se ha intensificado, pero siempre ha estado ahí. En fechas recientes desde Unidas Podemos se ha cuestionado a la ministra de Educación, incluyendo a Isabel Celaá en ese grupo de ministras con las que la formación de Iglesias mantiene una compleja relación y en el que tienen un lugar especial Carmen Calvo, Margarita Robles y Nadia Calviño.

A ese ataque «sin sentido», en palabras de otro ministro del Gobierno, han seguido los reproches de Iglesias por su falta de información. El último caso han sido sus discrepancias respecto a la fusión entre CaixaBank y Bankia. «En la discusión sobre el programa, yo le insistí mucho a Pedro Sánchez en que mantuviéramos Bankia como un banco público. Perdí esa discusión. Me hubiera gustado que el destino de Bankia fuera diferente», dijo ayer Iglesias en una entrevista en la Cadena SER. El vicepresidente segundo del Gobierno no pierde la ocasión de dejar claro para su electorado que él no está de acuerdo con varias de las decisiones que rodean al Gobierno. «Él tiene las competencias que tiene», despeja un alto cargo del Gobierno que reconoce ya como «cierta rutina» tener que atender a la búsqueda de perfil propio por parte de Iglesias.

Pero antes tuvo lugar el desencuentro a raíz de la falta de información a cuenta de la operación para apartar al Rey Emérito que terminó con éste fuera de España. Unas conversaciones con Zarzuela de las que, a fondo, solo estuvieron al tanto la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el jefe de gabinete, Iván Redondo.

Cuando se enteró, porque ahí radicó ayer su crítica, Iglesias afeó la cuestión a Sánchez que, según la versión de Iglesias tuvo que pedirle perdón. «Se disculpó» por no haberle informado de la situación. «Eso le engrandece, que diga ‘esto tenía que habértelo dicho’ habla bien de él», señaló Iglesias. Oficialmente en el Gobierno evitaron ayer cuestionar a Iglesias, y tanto Calvo como la portavoz, María Jesús Montero, se aferraron a mantener en secreto las discusiones que puedan producirse en el seno del Gobierno. Consideraciones, no obstante, que son en sí mismas un correctivo. Pero en privado el malestar es mayor porque, entienden en La Moncloa, «no es lo mismo» cuestionar una medida concreta que «airear sus discusiones» con el presidente. «Tiene que tener un margen para la discrepancia, pero ya es cargante», se quejaba ayer un ministro. «Yo las conversaciones privadas nunca las he hecho públicas y con eso creo que le doy respuesta», dijo la portavoz Adriana Lastra.

Las vías del Presupuesto

Iglesias tiene un discurso propio dentro del Ejecutivo. Y al margen de episodios aislados, el pulso que tiene una mayor duración en el tiempo es el económico, y especialmente cuando éste plantea la posibilidad de un cambio de los socios con los que debe contar la coalición. Los Presupuestos son, por tanto, el tablero de esta partida en la que la coalición se juega su viabilidad y con ello la duración de la legislatura.

Y mientras el Gobierno se afana en reclamar unidad, en su propio seno se cuestiona ese mensaje con el empeño de Unidas Podemos de sacar el Presupuesto con el bloque de la investidura. Una suma que, hay que recordar, no alcanzó la mayoría absoluta. Algo que en el PSOE no olvidan para justificar que «hay que buscar más votos».

El líder de Unidas Podemos fue ayer tajante respecto a esta cuestión, tildando de «inviable» la posibilidad de aprobar las cuentas con la formación de Inés Arrimadas en la ecuación. Que es por otra parte lo que en La Moncloa ven más factible. «Pensar que se pueden sacar con una mayoría distinta a la investidura creo, por no engañar a nadie, que no es real», dijo ayer Iglesias. Iglesias concedió que se puede «hablar» con partidos que estén a la derecha del PSOE. Pero solo en último término y dejando claro que solo el bloque de la investidura «puede dar estabilidad a la legislatura».

Desde la parte socialista del Gobierno se ha concedido que hay que mantener puentes con el bloque de la investidura. Y así, pese a contar con Ciudadanos, Sánchez haya intentado reconectar con ERC y con los diputados del PDECat que a partir de ahora tendrán libertad de voto. Se busca con ello abrir el abanico de apoyos y presionar también al PP. Esto último lo hicieron ayer tanto Sánchez desde el Senado como María Jesús Montero. La ministra de Hacienda reclamó que los presupuestos de reconstrucción se basen en «alianzas más allá de los partidos que hicieron posible la investidura». La Moncloa persigue una fórmula que permita desarrollar con seguridad los fondos europeos.

Lo cierto es que en esa posición tan dura de limitar el campo de acción a los socios de investidura no están ni los propios socios. Más allá de sus preferencias. El entendimiento con el PNV siempre discurre por otro carril, y ayer Íñigo Errejón renunció a poner vetos a otros partidos. Sus dos diputados pueden ser determinantes si las cuentas van muy ajustadas y ayer se mostró partidario de debatir las cuentas «con todos los partidos, con todo el mundo que haga falta», informa Ana I. Sánchez.