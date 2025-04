Investigadores piden que no prescriban los crímenes ante el avance del ADN

Rosa Fernández admite que está cansada de luchar, pero su frustración y su rabia siguen intactas. «Mientras estás en la brecha peleas, pero ahora es el final. Mi hermana lleva 20 años muerta y su asesino sigue libre». El 30 de abril es la fecha ... marcada en rojo en su calendario de pérdidas. Ese día de 2002 vieron a Déborah Fernández por última vez poco antes de salir a correr por la playa viguesa de Samil. Su cadáver desnudo y colocado apareció a los diez días entre unos matorrales. Este sábado, otro 30 de abril, ha prescrito su crimen. Su familia ha removido hasta el último rescoldo para evitarlo . El 11 de marzo su exnovio declaró por primera vez ante la juez . «Es una vergüenza que tengamos que hacer de investigadores, de policías, de peritos, pero la Justicia en lugar de apoyarnos se siente atacada. Ahora les entraron las prisas», se lamenta Rosa.

Lleva más de una década clamando contra una investigación inicial caótica en la que los forenses ni siquiera determinaron si la de Déborah era una muerte violenta. Se halló un preservativo y semen en su cuerpo pero los restos de ADN no tienen autor , no se sabe de quién es. Con el caso prescrito, los investigadores están ante la paradoja de que ahora hay un investigado pero el material genético no es suyo. «Si en diez días, diez meses o diez años aparece el 'dueño' de ese ADN no se podrá actuar contra él», explican fuentes policiales. Ni contra nadie más. La instrucción solo se puede dirigir ya contra el exnovio aunque en dos décadas ha sido imposible responsabilizarlo del crimen, pese a que se apuntan indicios contra él en dos informes de 2010 y 2019, cuando el empeño de los Fernández logró la reapertura del caso.

«Tenemos que soportar ser víctimas y además un juicio público contra mi familia. A quienes vivimos situaciones como la nuestra acaban tomándonos por locos por querer saber qué pasó. Se me pone el estómago del revés con la prescripción de casos. Hay asesinos en la calle porque se les pone un límite temporal, como si caducaran», dice Rosa. Pero el dolor no caduca .

En España se cometen una media de 300 homicidios y asesinatos al año desde 2015. Solo tres años se ha superado esa cifra, la más alta en 2019 cuando se registraron 332. Más del 80 ciento se resuelven, pero ¿y el resto? En algunos jamás se descubre qué ocurrió o quién lo hizo . O incluso se sospecha quién es el autor pero no hay indicios suficientes para juzgarlo. Solo la movilización de las familias permite destapar esa falta de respuesta, esa condena añadida. Ocurrió hace unos meses con el crimen de la bibliotecaria Helena Jubany en Barcelona. Caso prescrito, salvo para las personas que ya están investigadas. Al último, quien le mandó mensajes anónimos y posiblemente zumos con benzodiacepinas, se le imputó solo unos días antes de que se cumplieran 20 años. Otra vez, la Justicia in extremis. Y la familia teniendo que azuzar la causa.

Varios investigadores de Homicidios de tres cuerpos policiales defienden que estos delitos sean imprescriptibles. Y lo argumentan. Los juristas consultados discrepan. « Los delitos contra las personas no deberían prescribir nunca : homicidios, asesinatos y delitos sexuales. En la mayoría hay una prueba genética y el ADN evoluciona cada día. Ahora se ha descubierto el genoma completo y eso abre un abanico increíble a nivel forense. Aumentan las posibilidades de búsqueda, de poner nombre a un resto anónimo. Solo haría falta una reforma del Código Penal», defiende uno de estos agentes.

En España, todos los delitos tienen fecha de prescripción salvo los de lesa humanidad y genocidio , contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y los de terrorismo, si causan la muerte de una persona. Estos últimos solo desde 2010 cuando se reformó el Código Penal y ETA ya había dejado de matar. Los anteriores también caducan. Desde la AVT recuerdan que se intentó –sin conseguirlo- que tampoco prescribieran a futuro los delitos de terrrorismo cuando se causan lesiones graves (como a Irene Villa).

La prescripción garantiza sobre el papel la seguridad jurídica. «¿La seguridad jurídica de quién, del agresor? La de la víctima, no . Es una ficción que nos enseñaron en Derecho. Es una barbaridad decir que la imprescriptibilidad de los delitos atenta contra la seguridad jurídica. Y de tanto decirlo nos lo hemos creído», añade el abogado José Miguel Ayllón, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos. Él que ha tratado con tantas no deja de reclamar los derechos de las víctimas. «Esos derechos están a medio camino», sostiene con dureza.

«No tiene sentido cerrar la posibilidad de una investigación por el tiempo transcurrido», apunta un investigador de homicidios. «Moralmente hay que dar una respuesta a las familias. Hay que investigar de por vida porque necesitan cerrar el duelo y saber lo que ha pasado».

La familia de Déborah lleva gastados más de 20.000 euros en reclutar criminólogos, forenses, abogados y hasta un especialista en ordenadores . Y eso que algunos están trabajando gratis. «Si no fuera así llevaríamos gastados alrededor de 300.000 euros. No me arrepiento del tiempo que me pasaré pagando créditos. El peaje es personal», dice Rosa.

Ya hay más de 600.000 perfiles genéticos en las bases de datos policiales y ese número aumenta día a día. Un asesino anónimo puede no volver a matar, pero si comete otro delito o su ADN aparece en una escena criminal y el perfil está guardado como anónimo al introducirlo saltaría la alerta y se le podría poner nombre. Si ocurriera en el caso de Déborah no tendría ninguna sanción penal. Prescrito.

«Los avances científicos hacen que una prueba que antes no se podía analizar te sirva para resolver un caso en el futuro. Lo ideal sería una no prescripción o alargarla tanto que el posible autor no sobreviva», apunta otro agente que lleva años persiguiendo a asesinos.

El ADN de Tony King

El caso Rocío Wanninkhof se resolvió cuando el perfil genético de Tony King apareció en la escena del crimen de Sonia Carabantes y se supo que era el mismo de la colilla sin dueño. Sirvió para condenar a King y para exculpar a Dolores Vázquez. Y era la prehistoria del ADN.

«No es un tema de conveniencia para la investigación. La imprescriptibilidad viene de un consenso internacional y en delitos especialmente graves. No es elástico. Forma parte de un proceso con todas las garantías, según el TC», argumenta el magistrado Luis Enrique García Delgado , titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santander.

«Lo que prescribe –continúa el magistrado- es el derecho del estado a sancionar. No está en función de las capacidades investigadoras. Por supuesto, todo es revisable. El problema es determinar qué delitos son especialmente execrables. Los plazos de prescripción se han ido aumentando en casi todos los delitos, también porque las penas se han endurecido».

Otro responsable de homicidios apunta en sentido contrario. «Se introduce la prisión permanente revisable pero sin incrementar la prescripción del delito castigado con más de 15 años. Explícale eso a la madre de una víctima». El juez García Delgado recuerda que según pasa el tiempo las fuentes de prueba se debilitan. A su juicio, el cambio que los policías ven necesario «no depende tanto de la voluntad del legislador porque finalmente el Constitucional tendría que poner el límite en consonancia con los tratados internacionales suscritos por España».

«Se nos decía que no se debe legislar en caliente. Es una ofensa para las víctimas pero aun así es que en frío tampoco se ha legislado. Los asesinatos y los delitos contra los menores no pueden cerrarse en falso», sostiene el abogado José Miguel Ayllón . Para él las víctimas tienen el derecho fundamental a la investigación, a que no cese.

«La política criminal unas veces se adapta a la realidad y otras a los intereses electorales. Hay mucho oportunismo político». Lo dice una fuente jurídica que prefiere no ser citada. Asegura, con convicción, que no hay jueces y fiscales que tengan desinterés en estos delitos: «Lo que no tenemos son medios. Los policías tratan con las familias. El político, jamás» .

Una posible solución –añade- sería adecuar la prescripción a la pena, elevar el plazo. Por ejemplo, si está castigado con prisión permanente, se podría acercar a esa horquilla temporal. «Mi experiencia es que si no hay ruido mediático, el legislador no se mueve», dice. Un agente de la Guardia Civil le da la razón. «Si no hay grupos de presión, no cambia nada. Y la mayoría de familias ni pueden ni saben hacer eso».

Celebran el incremento de plazo para los delitos graves contra menores, aprobada el año pasado, entre ellos los sexuales. La prescripción empieza a contar cuando la víctima cumpla 35 años en lugar de 18 . Ahí sí hubo voluntad del legislador. Las víctimas molestas son las que fuerzan los cambios. En eso coinciden todos. Pero ellas, como Rosa, se sienten vapuleados por buscar respuestas. El único imputado por el crimen de su hermana ha montado un negocio que le hace la competencia a dos kilómetros del suyo.