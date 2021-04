Una corredora de fondo cerca de la meta Mónica García, anestesista y madre de tres hijos, acude a las urnas con un perfil diferente al resto de los candidatos

Pedro García Cuartango Actualizado: 29/04/2021 01:30h

Era la candidata desconocida al empezar esta campaña, pero el debate en Telemadrid la catapultó. Las encuestas colocan a Mónica García muy cerca de Ángel Gabilondo, aunque su equipo intenta enfriar las expectativas: «Hasta la noche electoral no sabremos nuestro nivel de apoyo. Las perspectivas son buenas».

Ya dejó claro que no se iba a dejar avasallar por nadie cuando se negó a integrarse en las listas de Pablo Iglesias, al que le respondió que «Madrid no es una serie de Netflix». Afirmó entonces: «Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid». Las proyecciones indican que podría arrebatar unos 100.000 votos al PSOE y Podemos, aunque es muy improbable, pero no imposible que consiga encabezar el Ejecutivo.