ENTREVISTA A TEODORO GARCÍA EGEA «Al coronavirus lo vencerá la España de los aplausos, y no los mítines en Moncloa» «Tendemos la mano a Sánchez con lealtad, le brindamos nuestro apoyo, pero su gestión está a la vista de todos», avisa Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular

Mariano Calleja Madrid Actualizado: 23/03/2020 02:17h

El número dos del PP, Teodoro García Egea, está pasando el confinamiento en su domicilio de Murcia. Desde allí teletrabaja, mantiene continuas reuniones por videoconferencia con otros dirigentes y cargos de su partido, y marca, junto a Pablo Casado, la línea de los populares en esta crisis del coronavirus. «Es el momento de la responsabilidad, luego llegarán las responsabilidades», avisa. El secretario general del PP se muerde a veces la lengua en sus críticas a la gestión del Gobierno, pero envía unos cuantos «misiles» contra Sánchez e Iglesias.

¿Cómo se encuentra?

Como todos los españoles, trabajando desde casa, cumpliendo con nuestra labor y muy encima del trabajo que nos toca hacer. De salud, bien.

¿Cómo lleva el confinamiento?

En lo personal, vivo con una niña de cinco años, pendiente de que no pierda el ritmo del colegio con sus tareas diarias. Tenemos establecido un método de tareas en casa. Además, con un niño de menos de un mes, que estamos cuidando y que requiere mucha atención. En lo laboral, mantenemos un equipo de trabajo en el partido, con un protocolo establecido, nos reunimos por skype, y estamos muy encima para analizar las medidas que se van tomando, para complementarlas con las nuestras.

¿Ha necesitado que le hagan un test de coronavirus?

Tuve síntomas la primera semana, padecía un resfriado normal. Las pruebas lo confirmaron y dio negativo.

El PP ha ofrecido su ayuda y lealtad a Pedro Sánchez. ¿Cómo lo está haciendo el Gobierno?

Sinceramente, creo que esta crisis la vamos a superar entre todos, y creo que al coronavirus lo va a vencer la España de los aplausos, y no los mítines en Moncloa. Creo que hay más unidad entre los españoles que en el Gobierno, y estamos comprobando que en el peor de los escenarios, cuando se necesita lo mejor al frente del país, más ministerios no es sinónimo de más eficacia. Estamos tendiendo la mano consciente y deliberadamente, brindamos nuestro apoyo, siendo conscientes de que va a encontrar más lealtad en nosotros que en sus socios y compañeros de Gobierno. Más allá de eso, la gestión está a la vista de todos.

¿Le parece suficientes las medidas que se están tomando?

Ahora es el momento de que lleguen con urgencia equipos de protección y se hagan test a la población para frenar los contagios. Son las dos reivindicaciones que hacemos con urgencia. Creemos que estas dos cuestiones son clave en España. Además del esfuerzo de los españoles en el confinamiento, el Gobierno ha tomado el control de todos los servicios, y por tanto tiene la enorme responsabilidad de que todos los equipos de protección lleguen y todo el que pueda tener sospechas de contagio pueda hacerse un test.

¿Por qué no llega material a las comunidades?

Hay más heroísmo en la sociedad española que liderazgo en el Gobierno. Está bien que se requise el material si se pone a disposición en el minuto siguiente. Es necesario ejercer un liderazgo que esté acompañado de coordinación total con las comunidades.

¿El Estado de las Autonomías está a la altura en esta crisis?

Hemos visto que desde los gobiernos locales y autonómicos se han tomado medidas desde el primer minuto, se han suspendido las clases, se ha pedido a la población que no salga de casa, Isabel Díaz Ayuso fue la primera que vio venir esta crisis. Estamos viendo como los españoles estamos dando ejemplo y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están dando mítines. España no se lo puede permitir. Mientras, el Gobierno está más preocupado en poner un sillón a Iglesias en el CNI.

¿Cómo está viendo a Sánchez?

—Sinceramente, hoy todo el mundo se ha dado cuenta que hay mas responsabilidad en la sociedad que en la coalición que gobierna. Es el momento de la responsabilidad, pero llegará el momento de las responsabilidades.

¿Y a Pablo Iglesias?

Ha dado un ejemplo nefasto. Ha perdido toda la autoridad moral para exigir a los españoles un esfuerzo, porque no ha mantenido el suyo propio, al saltarse su cuarentena. Además, aprovechar un real decreto en el peor momento de la crisis para poner un sillón a Pablo Iglesias en el CNI, es significativo. Que el Gobierno haya dedicado un solo minuto a eso en vez de dedicarlo a buscar soluciones para los autónomos es una declaración de intenciones sobre sus prioridades.

¿Usted sale a la ventana a aplaudir a las ocho de la tarde?

Puntualmente, y animo a mi hija a hacerlo. Se ha convertido en un ritual. Aplaudimos para derrotar al virus y para silenciar los mítines que están instalados en La Moncloa.

¿Cuál ha sido el principal error en esta crisis?

Estamos teniendo personas que pierden la vida y nosotros estamos en el momento de la responsabilidad, tendiendo la mano al Gobierno, con medidas necesarias para evitar que el virus avance, pero llegará el tiempo de las responsabilidades y de las exigencias. Hemos visto un Gobierno nacional siempre por detrás de la crisis. Se ha visto mucho más liderazgo y mayor capacidad de reacción desde las Comunidades y los ayuntamientos que desde el Gobierno central.

—¿Se reaccionó tarde? ¿Se podía haber evitado esta expansión del virus?

Es evidente que ha habido un cambio de actitud en algunas cuestiones. Y ahí me quedo. Vamos a estar al lado del Gobierno, con una oposición leal, lo que no tienen los socios de Sánchez.

¿La manifestación del 8-M fue el primer gran error?

Cuando todos los indicadores internacionales y organizaciones importantes llamaban a tomarse en serio esta cuestión, pasó lo que pasó. El pasado lo analizaremos más adelante y pediremos responsabilidades. En este momento los españoles quieren que el PP sea parte de la solución. Es la hora de las medidas concretas.

Pues tenemos el Congreso cerrado a cal y canto. ¿Está justificado por el estado de alarma?

Los españoles lo que quieren son soluciones. Ese autónomo que ha cerrado su tienda por el estado de alarma quiere que cuando se levante haya mecanismos para que se le compense, para que los trabajadores puedan recuperar sus trabajos y sus derechos. Eso es lo que necesitamos ahora. El PP ha mostrado su mano tendida al gobierno desde el primer momento, pero eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados.

Dice que habrá tiempo de pedir responsabilidades. ¿A quién apuntarán?

—Vemos cómo diariamente Iglesias y Sánchez nos obsequian con mítines para llegar a nuestros hogares, pero muy lejos de dar soluciones. Son solo mítines. Cuando Sánchez ha decidido tomar el control de todos los servicios desde el Gobierno central, debe saber que ha tomado toda la responsabilidad de la gestión de esta crisis en el ámbito de sus competencias. Somos leales, pero cuando llegue el momento de las responsabilidades, el PP estará preparado y a la altura.

¿Sánchez debería revisar la coalición de Gobierno cuando pase la crisis?

La coalición de Gobierno no estaba pensada para gobernar. Es una coalición pensada para no tener problemas graves como este, para no enfrentarse a ninguna crisis como la que estamos sufriendo ahora.

¿Sería el momento de buscar un Gobierno de concentración?

Sánchez desde un primer momento ha tenido nuestro apoyo, nuestra mano tendida, y no la lealtad de sus socios, como se pudo ver el mismo día en que se aprobó el decreto del estado de alarma. El principal socio de Pedro Sánchez ha primado su ideología sobre la crisis sanitaria que vive España, todos lo han visto. Pero es Sánchez el que ha elegido a sus socios, nadie se los ha impuesto.

¿Qué le parece el papel de Torra en medio de esta crisis sanitaria?

En la vida suele suceder que en los momentos difíciles es cuando se ve qué gobernantes están preocupados por su pueblo y cuáles están preocupados por sus problemas personales, y anteponen su ideología a la salud de las personas a las que representa.