La convocatoria «boca a boca» contra el pacto de Sánchez que reunió a más de 15.000 personas Un grupo de ciudadanos impulsó en Madrid una manifestación a título personal, sin infraestructura ni respaldo político y se desbordó las previsiones

Sin ninguna organización, sin infraestructura y sin más que el «boca a boca». Así se convocó ayer una pequeña manifestación desde la confluencia de las calle Goya y Alcalá, hasta la Plaza Colón, que resultó un éxito, a tenor de las modestas pretensiones de sus impulsores y el resultado final. Si el objetivo de la representación de la sociedad civil que la promovió era reunir a unas mil o dos mil personas, al final fueron más de quince mil.

El objetivo era una respuesta testimonial contra el acuerdo de investidura del PSOE con Podemos y ERC y en defensa de la unidad de España. Como aseguró uno de los organizadores a ABC, «como nadie hacía nada», decidieron hacerlo ellos. Así, el 26 de diciembre solicitaron un permiso a la Delegación del Gobierno en Madrid para esta manifestación y, para sorpresa de ellos, les fue concedido.

No contaban con el respaldo de ningún partido político, ni lo buscaron, simplemente querían que fuese una reacción de los ciudadanos. La convocatoria se extendió por mensajes de whatssap a título personal y ayer la respuesta fue masiva, para lo que ellos tenían previsto.

Miles de ciudadanos enarbolando la bandera de España se reunían, mientras en el Congreso de los Diputados tenía lugar la investidura, entre ellos el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida; la secretaria general del PP de la Comunidad de Madrid, Ana Camíns, y el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. La mayoría de los asistentes hacía público su malestar con la investidura, como María Jesús, que aseguraba a ABC que «he venido porque Pedro Sánchez y sus secuaces quieren romper España, pero nosotros ¡¡¡resistiremos!!!».

Paloma afirmaba que «yo he venido porque soy española y me siento orgullosa de ello, sin complejos, ni estúpidas e ignorantes demagogias, que solo conducen a totalitarismos obsoletos, destruyen la libre economía, la creación de empleo, la inversión y la riqueza». Esta madrileña apostaba por «una España libre y próspera sin ideologías retrógadas». Su hermana Victoria, que la acompañaba a la manifestación, subrayaba su «amor a mi país, a mi patria y a España. No quiero que Sánchez y su gentuza acaben con ella».

Una vez que los asistentes llegaron a la Plaza Colón, se dio lectura a un manifiesto en el que subrayaron la preocupación de la sociedad por la situación política: «Somos gente corriente que ha salido a la calle para manifestarnos en defensa de la Constitución, defender la unidad del país». Finalmente, se acercaron al Congreso y posteriomente dieron por terminado el acto.