El constitucionalismo pide más Estado en Cataluña

En medio de una bronca constante en la que la oposición constitucionalista trataba de devolver la cordura a un Parlamento desnortado hace tiempo, los separatistas dieron luz verde el pasado jueves a tres propuestas que, en voz de los letrados de la propia institución, son a todas luces ilegales. Como los días 6 y 7 de septiembre del 2017, los independentistas se valieron de su mayoría para arrastrar a toda la Cámara catalana a la desobediencia.

Una de las iniciativas aprobadas, con el voto favorable de Junts per Catalunya, ERC y la CUP, y la abstención de los comunes, reclamaba la expulsión de Cataluña de la Guardia Civil. Su pecado: detener la semana pasada a un comando radicalizado de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), en posesión de explosivos y con la presunta voluntad de atentar con objetivos políticos.

La semana pasada, en plena precampaña, el presidente de Cs, Albert Rivera, anunció el compromiso de su partido con dotar a los guardias civiles de un complemento salarial para compensar el acoso al que son sometidos en Cataluña. Esta es una medida políticamente controvertida, ya que supone igualar la comunidad catalana con el País Vasco, en el que ya existe un plus a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí destinadas por el horror que sembró ETA durante años.

Esta iniciativa ya la llevó el PP al Senado a finales de 2018 con una moción que salió adelante gracias a la mayoría absoluta de la que gozaba. Sin embargo, el plus de momento no se ha establecido. El Ministerio del Interior liderado por el popular Juan Ignacio Zoido ya buscó corregir la desigualdad salarial entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas, pero los sindicatos policiales y de la Benemérita continúan reclamando una equiparación «real». Promesa que llevan en su programa PP, Cs y Vox.

«El intento de expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no debería sorprender a nadie», lamentó la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en declaraciones a ABC. Según ella, el separatismo aborrece a la Policía y a la Guardia Civil, precisamente, por ser quienes garantizan la protección de la democracia española. No en vano, el separatismo vasco y navarro, y ahora el catalán, han buscado su desaparición para reducir al mínimo la presencia del Estado en sus regiones. Una presencia inexistente ya en muchos pueblos del País Vasco y de Cataluña, por lo que la popular también estima oportuno el refuerzo de efectivos en esta comunidad autónoma.

El presidente del grupo parlamentario de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, reclamó un «plus especial» y aseveró que están «hartos» de la estigmatización de los guardias civiles en Cataluña, algo que sufren incluso los hijos de los agentes en los colegios públicos. Cs propone además que el Ministerio del Interior tome el control de los Mossos d’Esquadra. «Nadie puede pensar que Torra vaya a ordenar a los Mossos defender la Constitución», argumentó Carrizosa a este diario, y se mostró partidario de convocar una mesa a tres con PP y PSOE para explorar vías para controlar a los Mossos sin necesidad de aplicar el artículo 155.

También mostró su preocupación a este periódico el líder de Vox, Santiago Abascal, quien comparó el acoso a la Guardia Civil con la decisión del Gobierno navarro de dar a la Policía Foral la competencia de carreteras en Navarra; decisión que en la práctica relega al ostracismo a la Benemérita.

Mientras tanto, el pasado viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá, agitó electoralmente el artículo 155 de la Constitución a la par que aseveraba que no se dan «las circunstancias» para su empleo. El único socialista en exhibir sin complejos su apoyo a la Guardia Civil fue el barón Emiliano García-Page, que tachó en Twitter de «insultante» la actitud de Torra.

Los políticos, a ABC

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso

«El intento de expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Cataluña no debería sorprender a nadie. El separatismo aborrece a la Policía y la Guardia Civil no porque las considere fuerzas de represión, sino por exactamente lo contrario: porque sabe que son las fuerzas que protegen a la democracia española, las que garantizan el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales.

Así lo hicieron el 1 de octubre de 2017: yo misma fui testigo de su ejemplar actuación en San Julià de Ramis. Y así lo siguen haciendo, con altísimo riesgo, como demuestra la reciente detención de un presunto comando de los CDR.

Este papel crucial de las Fuerzas de Seguridad del Estado nos emplaza a todos. Tenemos que reforzar su presencia en Cataluña. Tenemos que equiparar ya mismo sus retribuciones a las de los agentes autonómicos, y añadirles un complemento de territorialidad. Y tenemos que brindarles el reconocimiento social que merecen. Defender a los defensores de la democracia es el compromiso inequívoco del Partido Popular».

Carlos Carrizosa, presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento catalán

«Estamos hartos de que se señale a los hijos de Guardias Civiles destinados en Cataluña. Por culpa del separatismo, por ejemplo, se han limitado sus opciones de escolaridad y se han visto obligados a llevarles a colegios privados. Por eso es importante proteger a estos agentes y sus familias, y facilitarles su complicada vida cotidiana y familiar en Cataluña a través de un plus especial que aprobaremos cuando lleguemos al Gobierno y que consideramos esencial para que se sientan mejor en Cataluña.

En cuanto al control de los Mossos por parte de Interior, nadie puede pensar que Torra, que se dedica a identificar a ciudadanos que ponen el himno de España mientras defiende a detenidos por presuntos delitos de terrorismo, vaya a ordenar a los Mossos defender la Constitución. Por eso es urgente garantizar que los Mossos puedan desarrollar sus funciones y velar por los derechos constitucionales de los catalanes sin presiones separatistas como las que sufren ahora los agentes. El Gobierno de España debe asumir el control directo de los Mossos. Existen distintas vías para conseguir ese objetivo y precisamente de eso nos hubiera gustado poder hablar en una mesa a tres que Sánchez desechó sin titubear porque no quiere saber nada del constitucionalismo.

Por último, Ciudadanos también ha propuesto ya otorgar la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco, a los agentes de la Guardia Civil que formaron parte de la Operación Copérnico contra el golpe de Estado en Cataluña, y la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco del Cuerpo Nacional de Policía, a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que hayan formado parte de la Operación Copérnico.

Lo que se vivió el jueves en el Parlament recuerda a las funestas jornadas del 6 y 7 de septiembre del 2017, cuando se subvirtió la legalidad constitucional por parte del separatismo y se trató de maquillar una serie de resoluciones injustas e ilegales a sabiendas, mediante votaciones de órganos que no tenían competencias para ello.

Desgraciadamente, la desobediencia que se aprobó en el Parlament recuerda al golpe vivido en 2017, pero, también, recuerda la reacción o falta de reacción del Gobierno ante el desafío ilegal separatista: en aquel momento con un Gobierno del PP y ahora con un Gobierno del PSOE. Tampoco resulta tan extraño, si tenemos en cuenta que PP y PSOE pactaron levantar el 155 en contra de la opinión de Ciudadanos, que es la única fuerza representativa del constitucionalismo en Cataluña.

No creo, por último, que nos estemos encaminando a un choque institucional, sino que estamos inmersos en el choque. Aunque, más que choque, es un embate del separatismo a las instituciones españolas, con un Gobierno de Sánchez que recuerda al Gobierno del PP en mantenerse quieto y fingir que aquí no pasa nada. No lo decimos los de Ciudadanos, aunque lo sufrimos, lo dicen los propios separatistas cuando proclaman que lo volverán a hacer. Pues bien: nosotros les respondemos que, cuando vuelvan a dar el golpe, aquí estará Ciudadanos para volverlo a parar».

Santiago Abascal, presidente de Vox

«Me opongo frontalmente a la marcha de la Guardia Civil de Navarra y expreso mi tristeza por ver cómo uno de los objetivos militares de ETA está apoyado ahora mismo por partidos que se dicen democráticos y que están en el Gobierno.

Denuncio, además, que esta demonización de la Guardia Civil se produce, no solo en Navarra, sino también en el Parlamento en rebeldía de Cataluña, y se produce también en Ceuta, donde se demoniza la actuación de la Guardia Civil en la defensa de nuestras fronteras cuando asociaciones con financiación pública están queriendo reabrir una acusación particular contra los guardias civiles que defendieron la frontera de El Tarajal».