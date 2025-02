El consejo de Rajoy al PP durante el estado de alarma

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy mantiene contacto habitual tanto con el líder del PP, Pablo Casado , como con barones territoriales con quienes tiene mejor relación. Al principio de la crisis del coronavirus , Rajoy aconsejó a los populares que ante una situación tan crítica como la que vive España, lo más importante era que tuvieran un «plan claro» y definido y, sobre todo, que actuaran con coherencia y no dieran bandazos en sus decisiones, según comentaron fuentes populares.

Pablo Casado siempre ha reconocido que tiene contacto habitual con los expresidentes del partido , con quienes trata asuntos de actualidad y a los que escucha en momentos decisivos, como puede ser este. En el equipo de Pablo Casado señalan que escucha a numerosas personas, de dentro y de fuera del PP, toma buena nota de lo que le dicen unos y otros, y a partir de ahí adopta una decisión, como ha ocurrido esta semana con la abstención de los populares en el debate sobre la cuarta prórroga del estado de alarma .

Pero Rajoy no solo habla con Casado, sino que tiene buena relación con algunos presidentes autonómicos, como pueden ser Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco.

En una de esas conversaciones, Rajoy señaló que, desde su punto de vista y experiencia, lo más importante para un partido era que la gente percibiera que tiene un plan para afrontar esta dificilísima situación , que no improvisa medidas, que tiene las ideas claras sobre la manera en que hay que actuar y que es «coherente». En definitiva, que hay alguien al volante que sabe lo que hace y dónde tiene que ir. Los ciudadanos no deben ver en el gobernante inseguridad o dudas , y mucho menos constatar que no hay diseñado un plan de actuación. Igual de dañinos son los bandazos, otra práctica sobre la que, según comentó Rajoy a los populares, deben huir los dirigentes políticos.