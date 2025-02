El Consejo de Europa desautoriza a los independentistas catalanes

Tenía una importancia relativa, por no decir simbólica, pero pese a ello, el informe del representante letón Noriss Cilevics en el Consejo de Europa (que no tiene relación con la Unión Europea) sobre la libertad de expresión en España podría haber sido un extraordinario ... argumento para los independentistas de Cataluña porque asumía sistemáticamente sus tesis contra la acción de los tribunales españoles y porque lo mezclaba en un mismo documento con la situación grave que se da en Turquía, un país donde sí que existen problemas de Estado de derecho y de respeto a los principios democráticos. Una acción de los representantes del Partido Popular en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que fue secundada por los del PSOE logró en el último momento retirar del informe el párrafo referido a España, con lo que el autor, Clevis, decidió entonces anular toda la iniciativa . De este modo se pone de manifiesto claramente que el verdadero interés de su acción no se refería ni tenía en cuenta los problemas de Turquía -que son reales- sino abundar en la propaganda del nacionalismo populista de los independentistas catalanes, con los que le unen evidentes lazos de simpatía.

El informe se proponía curiosamente determinar «si los políticos pueden ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de sus funciones». El párrafo en cuestión decía lo siguiente: «En cuanto a España, el Comité acogió con satisfacción los indultos concedidos por el Gobierno a nueve políticos catalanes encarcelados al día siguiente de la adopción de la Resolución 2381 y el hecho de que estos políticos no fueran obligados a renunciar a sus profundas opiniones políticas para ser indultados. En cuanto al resto de recomendaciones de la Asamblea, lamentó que siguen pendientes numerosas causas penales contra otros funcionarios o exfuncionarios catalanes relacionadas con los hechos que rodearon el referéndum inconstitucional de 2017, así como las órdenes de detención contra varios políticos residentes en el extranjero. También le preocupa que los indultos ahora sean impugnados en los tribunales. Esto demuestra que la reconsideración de las disposiciones sobre sedición y rebelión sigue siendo crucial para garantizar el cumplimiento de las normas del Consejo de Europa». Se trataba de una interpretación de los hechos prácticamente copiada del argumentario más elemental de los independentistas . Cilevics ha visitado Barcelona para redactar su informe pero solo ha escuchado la versión de los responsables independentistas. Este martes, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Parlamentaria tenía en el orden del día la revisión del informe Cilevics que se había aprobado hace un año como proposición para ser elevado a la categoría de declaración. Pablo Hispan, diputado en el Congreso (en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se sientan miembros de los parlamentos nacionales) pidió que se eliminase esta atrabiliaria mención a España, cosa aque se aprobó por 13 votos a favor y 12 en contra . El ponente y sus aliados alegaron que la votación había sido irregular y pidieron que se repitiera, pero entonces el resultado fue aún más abultado en contra. De modo que Cilevics acabó retirando el documento entero, incluyendo las críticas al régimen de Turquía . Este resultado fue posible gracias a la colaboración entre PP y PSOE, pero también gracias a que la propaganda independentista ha dejado de tener repercusión en las instancias europeas en general . Tanto en Estrasburgo, sede del Consejo de Europa, como en Bruselas, las posiciones del independentismo catalan tienen cada vez menos peso. Noticias relacionadas El Tribunal de Cuentas mantiene el procedimiento contra Puigdemont y rechaza devolver la fianza a ERC

