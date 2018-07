Congreso PP La noche de las cenas Durante la tarde de ayer, y también de madrugada, los contactos y conversaciones coparon los pasillos del congreso del PP en busca de los votos de los indecisos, que se tornan decisivos para elegir al nuevo líder de la formación

E.BLANCO

La jornada se dibuja intensa desde primera hora de la mañana este sábado en el Congreso del PP. Las largas colas ante el plenario, y las carreras tras abrir sus puertas para sentarse en la mejor plaza, han inundado de energía el hotel Auditorium de Madrid, donde unos y otros encaran una jornada decisiva para el futuro de la formación. Algarabía y emoción, y también expectación, entre aquellos que deben decantarse por Soraya Sáenz de Santamaría o Pablo Casado en apenas una hora.

Con la resaca de la emotiva despedida a Mariano Rajoy no hace ni 24 horas, la noche de ayer dejó una intensa madrugada de cenas y contactos que ya habían comenzado por los pasillos del Congreso durante la tarde. Con la premisa de arañar los últimos apoyos, los contactos continuaron durante la madrugada, cuando miembros de cada candidatura se lanzaron en busca de los votos de los indecisos. Unas papeletas que resultarán decisivas para elegir al ganador hoy. Ya en la jornada de este viernes muchos de los compromisarios deslizaban que su voto no estaba definido aún. Otros, por el contrario, admitían no querer hacerlo público. Con este escenario, cualquier cosa se espera en el resultado de hoy, el cual se espera ajustado a pesar de los datos que han arrojado los candidatos.

Por territorios, los compromisarios que han acudido a la cita se reunieron en numerosas y diferentes restaurantes de Madrid para poner el broche a un mes de campaña. Los 3.082 elegidos en la primera vuelta el pasado 5 de julio, que hoy tienen el máximo protagonismo. «Los afiliados son nuestros dueños», confesaba ayer Fátima Báñez en su charla con ABC.

Íñigo Gómez de la Serna, que apoya a Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconocido que la noche de su candidata ha sido «muy corta». El exministro de Rajoy ha admitido que ha sido una noche muy intensa de contactos y de cenas de compromisarios. «Espero un colchón muy importante», ha admitido a su llegada al congreso.