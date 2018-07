La voz de los compromisarios II: ¿Cuál es el balance del Congreso del PP? Llantos y alegría contrastaban este sábado tras la victoria de Pablo Casado en la jornada que cerró el XIX Congreso Nacional Extraordinario del PP

Esther Blanco

Nervios, largas colas y carreras para entrar en el plenario y la resaca del día anterior marcaban la tónica en una jornada en la que el PP se enfrentaba a lo desconocido, unas primarias para elegir a su presidente nacional. El proceso de primarias llegaba a su fin después de una intensa noche de últimos contactos y cenas de compromisarios llegados a Madrid desde todos los rincones de España.

Al filo de la media tarde, el PP tenía nuevo presidente y las sensaciones se dividían entre la tristeza y el éxtasis. Tras la votación, y a pesar de las sensaciones individuales, un mensaje prevalecía entre los 3.082 compromisarios designados para votar: la «unidad» de un partido que debe aspirar a ganarlo todo.

«He votado a Pablo Casado porque creo que el PP necesitaba un cambio de verdad», afirmaba a ABC Juan Francisco Martínez, de 33 años, concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca y compromisario por Murcia. «Tenemos que recuperar entre todos el PP en que cree mayoría de los españoles. El PP que defiende el derecho a la vida, a la familia, la unidad de España, la bajada de impuestos, la creación de empleo... siempre con las personas como eje fundamental», incidía.

Una sensación transversal en los pasillos del hotel madrileño que albergó el congreso popular. «He votado a Pablo Casado pero aquí realmente hemos podido debatir ambos proyectos, que al final viene a engrandecer el PP», apuntaba Boris Valls, compromisario de 25 años por Barcelona y secretario general de Nuevas Generaciones en Cataluña. «Aquí nadie pierde, todos ganamos. A partir del día de mañana, aquellos que hayan votado a una candidatura u a otra, realmente apuesten por quien ha salido gandor y aúnen esfuerzos en convertir este proyecto en el próximo que llegue a La Moncloa», valoraba.

Una llamada a la unidad que también llegaba ayer desde quienes apoyaron a Soraya Sáenz de Santamaría. «De aquí para atrás, yo no cuento. A partir de hoy tenemos un nuevo presidente y todos a trabajar y a remar en el mismo sentido. A mí especialmente me interesa rápido porque tenemos las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y bueno, que salga un partido fuerte y que, como decía Soraya a la cual yo he votado pero felicito a Pablo, no podemos perder un minuto. Unidad y a remar todos juntos», remarcaba a ABC Regina Serrano, compromisaria por Sevilla y concejal del PP en el Ayuntamiento de Saltera (Sevilla).

Unidad e ideario

«El balance es extraordinario. Ha sido un congreso donde se ha demostrado la fortaleza de nuestro partido y sobretodo la democracia del partido. Nos criticaban siempre porque designábamos los presidentes a dedo, y hemos demostrado que sabemos hacer las cosas, y que las sabemos hacer bien», reflexionaba Armando Castosa Alvariño, compromisario por Lugo y alcalde de Cospeito.

Para este compromisario gallego «la prioridad deben ser sin ninguna duda los españoles». «Lo ha dicho muy bien Pablo Casado. A partir del lunes vamos a dejar de hablar de nosotros y vamos a hablar de los españoles y España, que realmente es lo que importa», afirmaba a ABC.

Con este popular coincidían también otros tres compromisarios gallegos. Para Antonio Bouza, compromisario por Lugo y presidente local del PP de Viveiro, «es un congreso que ha cumplido nuestras expectativas». «Creo que la frase más escuchada es que el PP ha ganado y es cierto», señalaba.

«Me parece extraordinario que haya ganado Pablo Casado porque por otra parte era la opción que yo representaba con mis afiliados», apuntaba. Una posición que también defendía su compañero de partido, Jesús López que representaba al PP de Ribadeo, quien también apoyaba a Pablo Casado. Para este gallego el Congreso, sin embargo, ha tenido una pega: «las instalaciones se han quedado un poco escasas». Junto a ellos, José Luis López, compromisario de Lugo, que viajaba desde Ribadeo incidía en que «nuestra unión es la desilusión de muchos partidos en España. Eso es lo mejor que tenemos».

Para Cristina Rodríguez, compromisaria de Ciudad Real llegada desde Herencia, el congreso «ha sido el acto de decir cuál es la persona que es la adecuada para que lidere el PP y su ideario potente y fuerte». «Pablo Casado debe mirar muy bien lo que le están demandando las bases. Creo que ha hecho un alegato muy bueno de lo que todos pensamos. Los valores de familia… tradición… todos esos valores que es un compendio de las personas que formamos el PP, y a la vez modernidad». reflexionaba.