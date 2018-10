«¿Cómo has hecho eso con Marcos? Hazlo conmigo», reta el hermano de las víctimas de Pioz al acusado, su sobrino Walfran Campos, desconsolado, dibuja el retrato familiar: «Le cambiamos los pañales a Patrick, pero aquí cambió mucho»

Cruz Morcillo

@cruzmorcillo Seguir Actualizado: 25/10/2018 15:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Walfran Campos, hermano mayor de Marcos, cuñado de Janaina, tío de los pequeños Carolina y de David y también tío del acusado de asesinarlos a todos, Patrick Nogueira, ha entrado llorando a la Sala de la Audiencia de Guadalajara y le ha costado varios minutos calmarse. «¿Cómo le has hecho eso a Marcos? Hazlo conmigo», ha retado a su sobrino mirándolo fijamente y gesticulando mientras Patrick metía la cabeza en el pico del jersey gris, de uniforme de colegio masculino. Segundo día de puesta en escena con su vestimenta de estudiante modoso.

Walfran Campos, que ejerce la acusación particular contra su sobrino, ha dibujado un completo retrato familiar desde la infancia del acusado hasta el crimen. La madre del acusado, Soraya, es su hermana. El testigo ha admitido que su hermano Marcos solo le habló de los problemas que tenía con su sobrino tres o cuatro días antes de morir. «Fran, me dijo, Patrick no es el mismo que conocimos en Brasil; cambió mucho, no me respeta, no me obedece, se ducha durante casi una hora; no limpia nada; mi mujer le pide que baje la basura y le contesta que no es su empleado. Me lo contó cuatro días antes de morir. Mi hermano planeaba que todos viviéramos en Pioz. Patrick dijo que no, que no se iba, que era muy lejos». Y ha añadido que quería quedarse en Torrejón porque estaba cerca del club de fútbol donde él entrenaba e iba al gimnasio.

Sin dejar de mirar a su sobrino -la juez le ha recriminado varias veces su actitud- ha dicho que Patrick era como su «hermano pequeño», que Marcos y él le cambiaban los pañales, que era un niño «amoroso y cariñoso», y que por eso le defendió y se negó a creer «que hiciera eso» (los asesinatos de su familia). «Llevo dos años sufriendo como un loco. ¿Cómo nos traicionó? Mi madre está como muerta».

Ha negado que Marcos alguna vez le comentara nada sobre una sospecha de relación entre su mujer y su sobrino. «Marcos era mi hermano, el menor. Era feliz, estaba felizmente casado. Era muy amoroso con sus hijos y con su mujer», ha recordado emocionado, dado que además de ser su hermano había vivido en Murcia con la pareja y con su sobrina en 2013.

Tratamiento psicológico

El testigo se ha remontado al momento en que Patrick decide venir a vivir a Europa sin contárselo ni a sus padres. «Vendió un coche que le había comprado su padre para irse a a Londres. Su madre se enteró por una amiga». Ha relatado también cómo la familia no daba crédito cuando supo que Patrick había apuñalado a su profesor a los 16 años. A raíz de ese episodio su madre lo puso en tratamiento psicológico. «Mi hermana me dijo que no tenía nada, que estaba perfecto y que el médico le había dado el alta».

Campos se ha alterado cuando le han insinuado que su hermano dejó tirado a su sobrino. «Marcos se fue a Pioz porque quería tener una casa mejor para sus hijos y para la familia, para recibir a mi madre, a mí y a la familia de Janaina que iba a venir en diciembre». Patrick le dijo a mi hermano: «Yo no voy para aquel infierno, yo me quedo con mi fútbol». Marcos le confesó que ni siquiera le ayudó con las maletas, pero que luego cambió de idea y le dijo que sí, que iba a vivir en Pioz con ellos.

Fue Walfran quien medió entre su sobrina Hanna, hermana de Patrick y la Guardia Civil, para que su sobrino se entregara. «Vi todas las pruebas, me las enseñó la Guardia Civil, yo vi las fotos de los cuerpos y estuve en la casa de Pioz» (se refiere a la reconstrucción que se hizo con el acusado en el chalé).

Describió al Patrick de antes de que «hiciera eso» como «ejemplar, inteligente y buena gente. Mis amigos me dijeron: "Un chico que parece un cordero"».