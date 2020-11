Ada Colau, obligada a justificarse por emplear el español Campaña de acoso independentista contra la alcaldesa por usar la lengua común

Anna Cabeza SEGUIR Daniel Tercero SEGUIR Barcelona Actualizado: 25/11/2020 02:07h

Tener que disculparse por hablar en español. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha visto estos días en el foco de las críticas a costa de la lengua en una polémica alentada por sectores independentistas. Sin embargo, lejos de mostrar normalidad ante el motivo de la cuestión, priorizar el castellano en Instagram, la alcaldesa ha caído en las justificaciones, lo que ha dado más alas a los sectores cerrados, que la acusan de ayudar a «desterrar» el catalán.

La controversia que han viralizado los colectivos independentistas tiene que ver con una retransmisión en directo que hizo el pasado 6 de noviembre para responder preguntas de sus seguidores. Colau arrancó el vídeo puntualizando, entre otros aspectos, su idioma. «Empiezo con castellano porque sé que me sigue mucha gente de fuera de Cataluña y me gusta comunicarme con el máximo número de gente posible. En principio utilizo el castellano pero si hay preguntas en catalán me paso un momento al catalán… y así de forma natural “anem fent” (vamos haciendo)», explicitó.

Dos semanas después, la difusión del vídeo, y sobre todo de esta argumentación, se ha convertido en el perfecto blanco para ir contra la líder de los comunes. Entre ellas destacó, en un primer momento, la del escritor catalán Màrius Serra, que le espetó en Twitter que «las lenguas empiezan a morir cuando sus hablantes las destierran. Eres la alcaldesa de Barcelona, no una youtuber en busca del like perdido “del máximo de gente posible”».

«Rollo fiscalizador asfixiante»

La alcaldesa no dudó en responder a Serra. «Es bastante asfixiante el rollo este fiscalizador de la lengua», le contestó, a lo que le argumentó sus usos lingüísticos. «Hablo catalán en todos los actos institucionales, en las ruedas de prensa, en mis redes sociales y en casa con mis hijos». «También hablo castellano. Mi lengua materna, una lengua que amo tanto como el catalán y que en ocasiones uso en las redes para hablar con mucha gente que no vive en Cataluña y con la que comparto muchísimo. No creo que hacer polémica con esto ayude al futuro del catalán, en absoluto», sentenció.

El «rollo fiscalizador» que usó Colau tocó especialmente la fibra a los sectores independentistas, que intensificaron los reproches. Entre ellos, el cantautor Cesk Freixas la acusó de «infravalorar y banalizar la posición de debilidad y regresión» del catalán. En esta ocasión Colau también contestó para justificar sus prácticas. «¿Y no puedo hablar en castellano (lengua materna) en mi Instagram personal? ¿Rufián puede y yo no? ¿Cómo va la cosa? ¿Tengo que pasar por un checkpoint que me apruebe como buena catalana?», sentenció. El diputado republicano en el Congreso, castellanohablante habitual, no se mojó al respecto.

Sí lo hicieron otros cargos autonómicos y locales de ERC y JpC y afines a ambas formaciones, que continuaron con los ataques contra la alcaldesa, recordando a los postulados del conocido «manifiesto Koiné», que se presentó poco antes del 1-O y que apuesta por tener solo el catalán como lengua oficial en una Cataluña independiente.

A todos ellos, sin embargo, se les olvidaron las prácticas impulsadas desde el gobierno municipal que discriminan al castellano. Ejemplo de ello fue el vídeo de denuncia del machismo de justo hace un año, en el que las malas actitudes las practicaba un joven que hablaba español y los críticos con estas formas, en catalán. Igual de controvertidos han sido los carteles colgados en los barrios con mucha inmigración, en los que se ha usado el catalán junto al árabe o urdú antes que el castellano, o el hecho de que las actas de los plenos municipales traduzcan las intervenciones en castellano.

Esta polémica lingüística se produce días después de la aprobación de la «ley Celaá» en el Congreso -solo a la espera de que el Senado dé su visto bueno- y de que el PSC diera a conocer un borrador de su programa de cara a las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero, en el que reitera su compromiso en flexibilizar la inmersión lingüística obligatoria en catalán que se aplica en las escuelas.