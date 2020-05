NOMBRAMIENTO 24 DIRECTORES GENERALES EXTERNOS A LA FUNCIÓN PÚBLICA La coalición oculta los sueldos de sus nuevos altos cargos Los Ministerios de Iglesias y Montero ni contestan, el resto remite a un Portal de Transparencia en ruina

Nunca hubo más directores de comunicación y oficinas de prensa en los ministerios y menos información. Atrás quedaron los tiempos en que Pedro Sánchez presumía de que el PSOE no sólo iba a ser «ejemplar a su llegada al gobierno», sino de que había «sacado un 10» en el ranking de Transparencia Internacional. Era el mantra, la exigencia de puertas abiertas al escrutinio usada como arma arrojadiza contra el PP, que por cierto fue quien aprobó en 2013 la Ley de Transparencia.

Pero eso de Sánchez fue en 2015, antes de llegar a La Moncloa, cuando el organismo que vela por que las entidades públicas cumplan con sus obligaciones de publicación -el Consejo de Transparencia- viene reprochándole su opacidad. Que no conteste, que no rinda sus cuentas, ignorando que el debate sobre la exposición de los sueldos públicos ya está superado y que se dijo que no podían esconderse, como ha sucedido cuando este diario ha preguntado por ellos.

Que los trece Ministerios que han nombrado 24 directores generales no funcionarios informen sobre cuáles serán sus respectivas remuneraciones en 2020 ha sido un imposible. Tres -los de Derechos Sociales de Pablo Iglesias, Igualdad de Irene Montero y Consumo de Alberto Garzón, que acumulan 11 de los 24 nombramientos- no han respondido nada, mientras que el resto se ha limitado, si acaso, a remitir al desactualizado y en ocasiones vacío Portal de Transparencia. Para esta contestación no hacían falta gabinetes de prensa.

En ese portal, bajo el epígrafe unánime «Retribuciones para el año 2019», ya estaba comprobado que los Ministerios que figuran son los de la legislatura anterior, con la estructura orgánica de entonces y, en sintonía, algunas direcciones generales ahora puestas en manos de no funcionarios aparecen dotadas con retribuciones que incluyen trienios, -que solo cobran los funcionarios- o que corresponden únicamente a parte del ejercicio anterior. Por ejemplo, la remuneración de la dirección general de Consumo es de 90.636,32 euros con 12 trienios, lo que en modo alguno puede ser el sueldo de la nueva titular Bibiana Medialdea, que no es funcionaria, y la cantidad para la dirección general del Libro que consta no es anual, sino parcial, de enero a octubre de 2018. Señales de que los pagos que reflejan son de otra época, pero son los únicos a los que hemos tenido acceso.

De nada ha servido reclamar. En un esfuerzo extra, el Ministerio de Inclusión ha invitado a calcular las retribuciones de sus dos directores generales no funcionarios según el BOE de 21 de enero, que indica que, sumando todas las cuantías, un director general recibe 56.790,46 euros al año. Con el pequeño detalle de que falta el «complemento de productividad». El premio mayor, decenas de miles de euros a discrecionalidad del Ministro de turno, y que no constan en ninguna parte. Inclusión dice que tampoco tiene ese dato... ¿Dónde recurrir entonces?. Eso sí lo saben: «Por Transparencia, por supuesto».