Una coalición dividida y a rebufo de la pandemia

Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de los personajes políticos de los últimos meses. La evolución de la pandemia ha tenido en la región su epicentro. Isabel Díaz Ayuso , cuestionada en estos momentos por el lento arranque ... de la vacunación en su territorio, se ha consolidado en este curso como dirigente político nacional con una estrategia diferenciada a la de otros barones del PP y presentándose como contrapunto a la gestión del Gobierno de coalición.

Bildu

En este primer aniversario de la coalición, la posición política de Pablo Iglesias y la transigencia de Pedro Sánchez han permitido cruzar la línea. EH Bildu se ha consolidado como un socio crucial para mantener el Gobierno de izquierdas junto con ERC. Su apoyo a los Presupuestos ha significado un flagrante incumplimiento del PSOE de sus afirmaciones en el pasado respecto a la formación de Otegi y sus negativas a pactar con ellos.

Coronavirus

La palabra que lo cambió todo como ninguna otra en muchas décadas. Y una palabra que marcará todavía los próximos años. En nuestro país la pandemia se ha cobrado ya más de 50.000 muertes oficiales. Pero diferentes estadísticas públicas elevan el exceso de mortalidad hasta unos 80.000 fallecidos.

Delcy

Antes de que estallase la pandemia, el «caso Delcy» fue el primer escándalo que atenazó al Gobierno. El ministro de Transportes se desplazó a Barajas en una misión secreta para recibir a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. El Gobierno nunca ha explicado los motivos y en su momento se dieron múltiples versiones. Recientemente, el Tribunal Supremo ha archivado la causa y no ve delitos, pero sí reconoce que se vulneró la prohibición del Consejo de la UE de permitir la entrada de la lugarteniente de Nicolás Maduro en suelo comunitario.

ERTE

Las estrategias de respuesta a la crisis económica han sido uno de los elementos clave de discusión política. Su diseño y alcance ha provocado gran parte de las discrepancias dentro del Gobierno. De entre todas ellas, los ERTE han constituido el mecanismo de respuesta inmediata para evitar expulsar masivamente al paro a millones de trabajadores. Pero su aplicación y ejecución ha generado muchos problemas. La prórroga actual termina a finales del mes de enero y todavía no hay acuerdo en firme para extenderlo. Más de 700.000 personas sigue en esta situación.

Falcon

El Gobierno sigue dando muestras de opacidad. Recientemente, La Moncloa ha ordenado a la Abogacía del Estado recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que, a instancias de ABC, le obligaba a informar sobre desplazamientos «ajenos a su condición de presidente del Gobierno» utilizando transportes oficiales como este célebre avión.

Generalitat

La pandemia restó protagonismo a uno de los elementos centrales de la política catalana en la última década. A comienzos de año Pedro Sánchez y Quim Torra pactaron constituir la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat. Un espacio ajeno al Parlamento y de negociación bilateral. Este foro fue una concesión del PSOE a ERC a cambio de apoyo en la investidura. La pandemia ha paralizado ese espacio , pero no el entendimiento de los socios en los presupuestos. Ni tampoco ha acabado con el contacto entre los negociadores de ambos partidos. Su relación será clave en 2021, cuando pasen las elecciones catalanas. Y con los indultos del «procés» en el horizonte.

Hostelería

Uno de los sectores más afectados por la grave crisis económica. Y cuya situación representa el cambio del modelo de vida español y la herida emocional de la pandemia. El plan específico para su rescate no se aprobó hasta hace unas semanas, después de fuertes disputas en el Gobierno. Más de 60.000 negocios hosteleros han cerrado.

Illa

Es el personaje político del año. Elevado a ministro de Sanidad en busca de un atril en Madrid sin muchas competencias para poder seguir desempeñando su papel de secretario de Organización del PSC, Salvador Illa se convirtió apenas unas semanas después de llegar al cargo en el responsable de gestionar en nuestro país la pandemia más grave en un siglo. Su gestión al frente se resume en unos datos que colocan a España a la cabeza en cuanto a contagios y fallecidos. Sin embargo, su estilo comunicativo ha sido considerado un activo y en el universo socialista se le considera un valor electoral. Lo que ha ocasionado que se convierta en el candidato del PSC a las próximas elecciones catalanas.

Justicia

El bloqueo en torno a la renovación del CGPJ ha sido un elemento de tensión entre PSOE y PP. Después de negociar durante el verano, los contactos se interrumpieron. El PSOE asegura que el acuerdo estaba prácticamente hecho y el PP lo niega. Los socialistas y Podemos registraron una ley para modificar las mayorías para la renovación. Las advertencias de Europa hicieron que Moncloa frenase ese proyecto. Pero el acuerdo con el PP sigue sin llegar.

Kitchen

Los casos de corrupción del pasado siguen atenazando y condicionando al PP. Se investiga una operación de espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas a través de los recurso del Ministerio de Interior. Su responsable, Jorge Fernández Díaz, y su subalterno, Francisco Martínez, aparecen enfrentados con diferentes estrategias. El Congreso de los Diputados abre este enero una comisión de investigación sobre el caso impulsada por el Gobierno y sus socios.

Lomloe

El Gobierno ha aprobado a final de año un proyecto de reforma educativa con el apoyo del bloque de la investidura y de los Presupuestos que ha causado un profundo malestar en la escuela concertada. Durante el proceso de negociación, el PSOE accedió a petición de ERC a suprimir una referencia al castellano como lengua vehicular.

Moción de censura

Vox presentó una moción de censura que se debatió en el Congreso de los Diputados la última semana de octubre. Fue derrotada al contar tan solo con los votos a favor del grupo proponente. Durante semanas, la gran incógnita fue la posición del PP. Pablo Casado se reservó sus cartas y sorprendió en el debate con un durísimo discurso contra un partido gracias al que en 2019 logró buena parte de su poder territorial. Pero primó la batalla política en la derecha ante el indisimulado intento de Vox por colocar en una situación compleja al PP. Los populares mantienen desde el verano una subida sostenida en las encuestas.

Neurona

Podemos se encuentra contra las cuerdas en los tribunales. Recientemente la Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a que se archive la causa en la que se investiga a la formación por un delito de financiación irregular en relación al contrato con la consultora Neurona. El juez investiga ese contrato por importe de 363.000 euros que la coalición Unidas Podemos intentó pasar por gasto electoral en las generales de 2019.

OMS

Los inicios de la pandemia no se entienden sin el papel jugado por la Organización Mundial de la Salud. El 30 de enero ya había declarado emergencia de salud pública internacional. Ha recibido críticas por no haberse anticipado de forma más contundente a la situación tras los primeros casos en China. El resto del mundo se ampara en las recomendaciones del organismo durante enero y febrero para no haber adoptado medidas más drásticas.

Presupuestos

Pedro Sánchez ha logrado al segundo intento aprobar unos Presupuestos que sustituyan a los de 2018 aprobados por el PP. Para ello, ha armado una coalición a partir del esquema estratégico de Pablo Iglesias, con Bildu y ERC, y sin espacio para Ciudadanos . Con esas cuentas aprobadas, Sánchez intentará mitigar los efectos de la crisis para que ésta no arruine su mandato. Y gana autonomía dentro del Gobierno frente a Iglesias.

Quintos de Mora

Antes de que estallase la pandemia el presidente del Gobierno reunió a todo el equipo en esta finca propiedad de Patrimonio Nacional para engrasar el trabajo de la coalición. Una convivencia cuyos trabajos quedaron superados por la excepcionalidad sanitaria y que no sirvieron para unir al Gobierno.

Rey

Felipe VI renunció en marzo a cualquier herencia que procediese de su padre. Los casos en torno a la figura de Don Juan Carlos han llevado al anterior Jefe del Estado a abandonar España y han abierto un debate, azuzado por una parte del Gobierno, sobre la Monarquía. Pedro Sánchez abona la idea de que la Corona necesita reformas, pero ese proceso de cambio lo inició ya Don Felipe desde el principio de su reinado.

Simón

Probablemente el personaje más reconocido del año en España. Protagonista absoluto del inicio de la pandemia. Su diagnóstico como director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias minimizó la pandemia. Sus comentarios respecto a la baja incidencia del virus son ya historia y explican una respuesta lenta en los inicios de la crisis.

Toque de queda

Una expresión casi olvidada y que se ha recuperado con el estado de alarma. Actualmente en toda España están vigentes limitaciones a la libre circulación en determinadas franjas horarias.

UE

El papel de Bruselas se ha destacado como imprescindible para dar respuesta a la crisis económica. Por primera vez se ha pactado un desembolso comunitario que se repartirá entre todos los países en función de su afectación por la pandemia.

Vacuna

Es la palabra clave de 2020 y lo será en 2021. El Gobierno espera haber inmunizado al 70 por ciento de la población en el mes de septiembre. Pero el plan de vacunación ha arrancado de forma muy lenta y desigual en todo el país y sin soluciones claras del Gobierno.

Washington

Las elecciones en Estados Unidos dejan a Donald Trump fuera de la Casa Blanca. Tras semanas de tensión por el recuento electoral que terminaron en un intento de asalto al Capitolio. Joe Biden tomará posesión del cargo el próximo 20 de enero.

Ximo Puig

Tras haber sido enemigo de Pedro Sánchez, el presidente de la Comunidad Valenciana se ha reconvertido en el barón socialista más importante para Ferraz. Gobierna con Podemos y los nacionalistas, y ha dirigido el discurso contra el «centralismo» de la Comunidad de Madrid.

Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo ha sido protagonista este año al ser la única ministra de Unidas Podemos con competencia para hacer políticas públicas. Ha alcanzado acuerdos con los agentes sociales y en las últimas semanas ha perdido la batalla por subir el SMI.

Zendal

El Hospital para pandemias ideado por Isabel Díaz Ayuso ha recibido críticas por su coste y equipamiento. Pero en la tercera ola ya es el que acoge a más pacientes de Covid.