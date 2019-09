Las claves del 10-N

Seguir Narciso Michavila Madrid Actualizado: 23/09/2019 02:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

123 escaños

Son los escaños que obtuvo Pedro Sánchez en abril, los mismos que Mariano Rajoy en 2015 y que llevaron a la repetición de elecciones en 2016.

4 elecciones en 4 años

Serán las cuartas elecciones en cuatro años. Ningún país del mundo ha tenido tantas elecciones en 4 años, con la excepción de Grecia entre 2012 y 2015. Nada nos garantiza que no tengamos que volver a elecciones en el año 2020 y tengamos un 5x5.

511 días

Serán los días que habrá estado en funciones el gobierno de España desde las elecciones de 2015, sumando el período del gobierno en funciones de Rajoy y el de Sánchez. Supone que España habrá estado en funciones un 40% desde las elecciones de 2015.

Portugal

Mientras, en el país vecino, sólo habrán tenido una cita electoral en estos 4 años. Será el 6 de octubre y todo apunta a una amplia victoria del Partido Socialista en el poder. Allí también rige la ley D`Hont que no castiga tanto la fragmentación electoral, pues el tamaño medio de circunscripción es de 11 escaños frente a los 6 de España. La otra diferencia es que en Portugal no hay partidos regionalistas o nacionalistas.

Teruel Existe

12.000 son los votos que necesita la plataforma Teruel Existe que ha optado por presentarse a las elecciones para obtener un acta en el Congreso de los Diputados. Durante el bipartidismo el partido que lograba el tercer diputado de Teruel gobernaba en España. No es descartable que obtenga acta por la provincia aragonesa.

Barrera del 3%

Mientras en Teruel serán necesarios 12.000 votos para tener un diputado, en Madrid o en Barcelona se precisarán unos 100.000 y 85.000, respectivamente. Son las únicas circunscripciones donde la barrera del 3% es eficaz, en el resto de provincias superar el umbral de entrada no garantiza escaño.

Efecto Errejón

Un millón doscientos mil votos son los que precisará la formación liderada por Íñigo Errejón para formar grupo parlamentario propio. Efectivamente para lograr grupo las formaciones deben, o bien superar el 15 por ciento en la circunscripción donde se presente o bien el 5 por ciento en el conjunto del Estado. Superar el 5 por ciento es más fácil y no le obligará a hacerlo en todas las provincias. De hecho, seguramente no lo haga para no fragmentar el voto de la izquierda cómo sí está haciendo la derecha.

Efecto Mateo

Es el efecto de la ley electoral española debido a la ley D’Hont que prima a los más votados, pero sobre todo, al tamaño de circunscripción. «Al que tiene se le dará en abundancia, pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará» (Evangelio de San Mateo 13, 12). Para los frikis de las matemáticas el efecto Mateo se puede modelizar en función del histórico electoral. Cada escaño es función del logaritmo neperiano del porcentaje de votos multiplicado por 1,2 más una constante de 5,3. La regla no falla.

Escaños por punto

El partido que mayor provecho le sacó a sus votos en abril fue el de Miguel Ángel Revilla, el Partido Regionalista Cántabro, al lograr un acta con sólo el 0,2% de los votos. En el otro extremo está el de Compromís que sólo logró un diputado por cada punto de voto válido. El segundo partido más castigado por la ley electoral es VOX.

VOX

Es, sin duda, una de las tablas de salvación de Pedro Sánchez. Sin la fragmentación de la derecha no se habría atrevido a acudir de nuevo a las urnas. De hecho, por primera vez desde 1989 el centro derecha ha optimizado peor su voto que la izquierda. La fragmentación del voto de centro derecha en tres opciones también trajo como consecuencia que las formaciones nacionalistas y regionalistas fueran las que mejor optimizaran su voto.

362 votos

Fueron los que separaron en Álava al Partido Popular de Bildu y que le dieron a la formación abertzale el último de los cuatro escaños alaveses. Esos 362 votos de menos son los que le permiten a Pedro Sánchez reprocharle a Pablo Casado en la sesión de investidura: «Miren su bancada: cero diputados elegidos por la sociedad vasca». Ciertamente los 24.385 votos del PP, los 7.082 de Ciudadanos o los 5.608 de Vox, se tradujeron en cero escaños: es el efecto Mateo en versión alavesa.

1+1+1 = mayoría absoluta del PSOE en el Senado

El electorado aprende la ley electoral a fuerza de ver sus consecuencias. En las pasadas elecciones de abril se cumplió con milimétrica precisión los análisis que anticipaban que la división de voto de centro derecha en el Senado sólo beneficiaba a la izquierda.

Cero

Fueron las mujeres candidatas a presidente del gobierno de los partidos de ámbito nacional con representación parlamentaria en las pasadas generales.

Dos

Son las veces que se habrán prorrogado los presupuestos de Rajoy, los más duraderos de la Democracia.

Cinco

Son los ministros de Sanidad que ha tenido el gobierno en los últimos 4 años, lo que muestra la extrema inestabilidad y volatilidad del actual panorama político.

Un millón seiscientos mil nuevos abstencionistas

En estos momentos algo más de un millón seiscientos mil votantes de abril manifiestan su voluntad de no acudir de nuevo a las urnas. Son, principalmente votantes moderados que votaron Ciudadanos o PSOE y tradicionales abstencionistas que se activaron en abril por miedo a Vox.

Las cien mil entrevistas del CIS

Cuando termine el año el CIS habrá hecho más de cien mil entrevistas de voto para elecciones generales, cuarenta mil más que cualquier gobierno anterior en toda una legislatura de cuatro años.

Preelectoral del CIS

El próximo barómetro del CIS realizado en septiembre será el último con el método Tezanos de manipulación de voto antes de las elecciones. En la preelectoral de octubre se habrá terminado la veda para manipular y realizará una estimación más científica como ya hizo en las pasadas elecciones generales.

Polonia

El único país de Europa, junto con España, con un instituto que estima voto dependiendo del gobierno.

Ganar para perder

La fragmentación de voto puede provocar que formaciones que mejoren resultados pierdan poder político y viceversa. Los auténticos ganadores de las elecciones no los conoceremos la noche electoral.