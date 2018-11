Ciudadanos y PP señalan que sí hubo violencia en Cataluña Arrimadas dice que Sánchez «está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir un cuarto de hora más en La Moncloa»

À. Gubern

Si la reacción de los partidos independentistas fue la de arremeter contra el Gobierno por la petición de penas de la Fiscalía, otro tanto hizo la oposición, aunque en su caso por la petición de la Abogacía del Estado. Desde Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se encuentra haciendo campaña por Cs en las elecciones andaluzas, la líder de este partido en Cataluña y líder de la oposición, Inés Arrimadas, apuntó que «no se puede permitir que aquellos que dieron un golpe contra la democracia y empobrecieron Cataluña tengan encima la llamada de gracia del Gobierno de España para intentar que la Abogacía del Estado rebaje la acusación». La portavoz nacional de Cs añadió que Sánchez «está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir un cuarto de hora más en La Moncloa».

Por su parte, el próximo presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, quien entró de lleno en la discusión sobre si existió violencia en lo sucedido en Cataluña: «No fue solo ‘por votar’. Fue una insurrección para ‘defender las urnas’ físicamente, impidiendo a la policía ejecutar una resolución judicial. Violencia pura y dura. Ahora que no pretendan hacerse pasar por ositos amorosos. No nos engañan». También se manifestó la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, que pidió tanto al independentismo como a Cs y PP que «dejen de ver fantasmas» y entiendan que «el sistema funciona con separación de poderes». A diefrencia de lo que sí han hecho en ocasiones, el PSC no quiso entrar a valorar las calificaciones de la acusación.