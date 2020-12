Ciudadanos y Boadella denuncian el clima de hostigamiento en Cataluña «Nacionalismo y democracia son dos palabras que tienen difícil convivencia»

Daniel Tercero SEGUIR Barcelona Actualizado: 18/12/2020 03:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Albert Boadella «tomó» ayer el Parlamento de Cataluña de la mano de Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos en la comunidad. El dramaturgo e impulsor fundacional de una asociación política, en 2006, que finalmente se convirtió en un partido, que en 2017 fue el más votado en las elecciones autonómicas y en 2019 llegó al tercer puesto a nivel nacional, denunció este jueves el «hostigamiento» que el independentismo ejerce sobre los ciudadanos que se muestran contrarios al nacionalismo.

«He conocido una Cataluña plural y diversa. Una Cataluña en la que me sentía muy a gusto. Pero aquella Cataluña no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Esta pluralidad ha desaparecido. Nacionalismo y democracia son dos palabras que tienen difícil convivencia», señaló Boadella desde el atril de prensa de la Cámara legislativa regional, recordando que dejó Cataluña al poco de fundar la asociación que, a su vez, dio paso a la formación naranja al comprobar que estaba siendo objeto de «un boicot» profesional.

Boadella se reunió, ayer, con algunos diputados autonómicos de Ciudadanos y dio su apoyo a Carrizosa, candidato naranja en la cita electoral del próximo 14 de febrero. Los dos denunciaron el «hostigamiento» que, desde su punto de vista, sufren en la región los ciudadanos que se manifiestan públicamente contrarios a los postulados nacionalistas. Carrizosa aseguró además que «este clima» está siendo «auspiciado por la Generalitat», con la colaboración, en ocasiones, de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

«Los constitucionalistas tienen que conseguir, con fórmulas seductoras, que una parte de la población establezcan anticuerpos contra el nacionalismo», añadió Boadella, que descartó formar parte de las listas de Ciudadanos, al que, eso sí, no dudará en apoyar. «Ciudadanos es un partido importante e imprescindible. Los ciudadanos tienen que mezclar el trabajo con la política. Pero no iré en listas. Soy un artista, un dramaturgo. Como acto de civismo, hago cosas que creo que se tienen que hacer, y aprovecho mi figura», zanjó.

«A Sánchez, ni agua»

En relación a la política nacional, fue Boadella el que definió al Gobierno de Pedro Sánchez enviando un cariñoso pellizco a Inés Arrimadas, líder nacional de Cs, al que Carrizosa reaccionó con una indisimulada mueca, pese a la mascarilla sanitaria.

«Al ciudadano Sánchez no hay que darle ni agua. Si yo fuera el dirigente del partido no habría tenido contacto con él. Sánchez tiene sus propios intereses, que no son los del PSOE», aseguró el dramaturgo, que defendió la necesidad de poder criticar decisiones de las direcciones políticas de un partido al que se le da apoyo. Para Boadella eso es democracia y libertad.