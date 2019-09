Ciudadanos propone expulsar a los inmigrantes irregulares que reincidan con tres hurtos El partido de Albert Rivera registra sendas leyes contra la multirreincidencia y la ocupación ilegal para atajar la crisis de seguridad en Barcelona

Este año 2019, ante la pasividad de Quim Torra y de Ada Colau, han aumentado un treinta por ciento los robos con violencia e intimidación en Barcelona. La capital catalana es la más afectada por el repunte de la inseguridad, pero otras grandes urbes españolas empiezan también a sufrir sus estragos. Ciudadanos (Cs) ha tomado cartas en el asunto y, tras varios días denunciando la problemática, ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados una ley contra la multirreincidencia y otra contra la ocupación ilegal de viviendas.

Los portavoces adjuntos Edmundo Bal y Melisa Rodríguez han presentado las iniciativas en la Cámara Baja con el objetivo de recuperar la máxima seguridad en las grandes ciudades. Cabeceras como la «BBC» o «Der Spiegel» se han hecho eco en las últimas semanas del aumento de la peligrosidad en las calles de Barcelona y Cs ha dicho basta.

El principal escollo legal para atajar la situación es que los hurtos menores de 400 euros están considerados faltas leves y no delitos en el Código Penal, por lo que no conllevan penas de prisión ni suponen un antecedente en el historial de los detenidos. Actualmente, estos ladrones salen con multas de uno a tres meses y no tienen ningún tipo de agravante en caso de reincidir en su actividad.

Por ello, Cs propone una reforma del Código Penal que persiga la multirreincidencia. Fuentes del grupo parlamentario de Cs han distinguido entre quienes roban una vez en situaciones desesperadas, por hambre o necesidad, y quienes hacen del robo a baja escala una profesión. Al ladrón profesional, ha explicado Bal en los pasillos del Congreso, es al que hay que perseguir.

Tendrán antecedentes

La propuesta de Cs es que quienes cometan tres hurtos menores de 400 euros computen como si hubiesen realizado uno mayor de los 400. Es decir, que en caso de multirreincidencia se aplica el tipo básico del Código Penal: una pena de prisión de los seis a los dieciocho meses. Con ello, los atracadores y carteristas ya tendrían antecedentes penales y podrían ingresar en prisión en caso de acumular nuevas condenas.

Además, en el caso de que los detenidos multirreincidentes sean extranjeros establecidos en España de forma irregular, Cs propone su expulsión inmediata en sustitución de la privación de libertad —algo para lo que habría que cambiar algunos aspectos no solo del Código Penal, sino de la Ley de Extranjería—. Bal ha negado que manejen datos sobre los porcentajes de inmigrantes irregulares entre los multirreincidentes con hurtos leves, pero ha defendido esta medida como otra solución a la actual impunidad.

Bal también se ha referido a la proposición de ley registrada contra la ocupación ilegal, tras la que suelen encontrarse «las mafias». Para mayor protección del propietario, Cs reclama que la propia comunidad de propietarios esté «legitimada para instar el desahucio ante los órganos jurisdiccionales». También piden que se lleve a cabo mediante un procedimiento «rápido y ágil» y que el ayuntamiento correspondiente tenga potestad para ejercerlo.