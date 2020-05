Pedro Ruiz / Vídeo: AT

Ciudadanos no apoyará una prórroga de un mes del estado de alarma Edmundo Bal exige a Pedro Sánchez que escoja entre ellos y ERC: «No se salvan vidas con eso que llaman mesa de diálogo»

Inés Arrimadas lo avisó la semana pasada y hoy el Comité Permanente de Ciudadanos (Cs) ha oficializado su postura respecto a la quinta prórroga del estado de alarma: no apoyarán una prolongación de un mes. Esta vez, si Pedro Sánchez quiere granjearse el respaldo de los liberales, deberá renunciar a su pretensión de alargar la duración de esa medida excepcional.

Hace dos semanas, el apoyo de Cs fue fundamental para salvar la cuarta prórroga del estado de alarma, después de que los independentistas de ERC pasaran de la abstención al «no» y de que el PP, por primera vez desde el estallido de la pandemia del coronavirus, se desmarcase de la medida solicitada por el Gobierno.

No obstante, las tornas pueden cambiar en esta ocasión y que el Gobierno recupere los socios que invistieron presidente a Sánchez en enero. La semana pasada el Ejecutivo mantuvo contactos con ERC, que reclama para plantearse el regreso a la abstención que se ponga en marcha la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern autonómico catalán.

El Ejecutivo quiere relegar esa mesa de gobiernos hasta el final de la crisis del Covid-19, pero se encuentra en una disyuntiva, porque Cs no está dispuesto a aceptar que la quinta prórroga abarque un mes. Ya la semana pasada trasladaron su malestar en Cs con esta novedad y también con el hecho de que Sánchez no se lo mencionase a Arrimadas en la conversación que mantuvieron el martes.

Para el anterior apoyo al estado de alarma, Cs arrancó tres condiciones al Gobierno: desvincular los ERTE de su vigencia, establecer un canal de comunicación semanal entre el Ejecutivo y los liberales, y buscar un plan B por si decae el estado de alarma o hay rebrotes en el futuro.

Incomprensión

Con las dos primeras cumplidas y el compromiso público de la vicepresidenta Carmen Calvo de estudiar ese plan B, en Cs se dan por satisfechos con esas condiciones; pero no son suficientes para respaldar una quinta prórroga. No se entiende en el partido que en los peores momentos de la pandemia se extendiese cada quince días, y que ahora, en plena desescalada, se quiera alargar alrededor de un mes.

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, que se estrenaba hoy en una reunión del Comité Permanente -coincidiendo casualmente con el inicio de la baja de Arrimadas por su inminente maternidad-, ha criticado en rueda de prensa la «inconcreción» del Gobierno, que ni siquiera ha aclarado de qué día a qué día solicitará esa quinta prórroga.

«Está poniendo muy difícil el apoyo de Cs», ha lamentado Bal, que ha subrayado que su formación no avalará «una prórroga indefinida» ni una de «treinta días». «Es imprescindible que no pida una prórroga por treinta días, sino por un plazo razonable», ha dicho, y ha aclarado después que ese «plazo razonable» comprende la quincena con la que se venía trabajando hasta ahora.

Bal ha recordado que el mismísimo presidente del Gobierno ha admitido desde la tribuna del Congreso que se encuentra «muy cómodo» acudiendo cada quincena a renovar el apoyo de la Cámara Baja. Un motivo más por el que en el partido liberal ignoran los argumentos para alargar ahora la prórroga durante más tiempo.

En el aire el sentido del voto

El abogado del Estado y diputado por Madrid no ha querido adelantar si, en el caso de que el Gobierno termine solicitando la prórroga por un mes, como anunció Sánchez el sábado, su partido votará «no» u optará por la abstención. Pero sin duda no será un «sí» esta vez.

Para ello, Sánchez debe recular y buscar la negociación con Cs y no con ERC. «Si elige a ERC, hablando de la mesa de la vergüenza, que no salva vidas ni empleos, sino que otorga privilegios, Cs no estará a su lado de ninguna manera. La disyuntiva es muy clara: con una prórroga razonable y un plazo determinado, tendrá a Cs a su lado».

En otras palabras, Cs mantiene la puerta abierta a la negociación con el Gobierno y es partidario de prolongar el estado de alarma otros quince días -con condiciones, como el uso obligatorio de mascarillas en el espacio público-, pero se desmarca del nuevo acercamiento a ERC y de la posibilidad de extender una medida excepcional durante un mes.

«La mesa de negociación ya me dirán cómo puede solucionar una pandemia» Edmundo Bal , Portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso

«La mesa de negociación ya me dirán cómo puede solucionar una pandemia», ha ironizado Bal, que ha contrapuesto las reivindicaciones de ERC para plantearse una abstención ante el Gobierno con la actitud de Cs desde el inicio de la crisis. «El camino de ERC es francamente pernicioso para España», ha advertido.

El escenario que por ahora prefiere no contemplar Cs es el de los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que Arrimadas propuso el pasado 12 de marzo unos «presupuestos de emergencia» y de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acercó posturas hace unos días y vio con buenos ojos la opción de pactar las cuentas con los liberales. «Nos sentaremos a negociar todo lo que sea bueno, pragmático y huya de la ideología», ha dicho Bal, aunque ha apuntado que el Gobierno primero debe plantear medidas a corto plazo para «salvar vidas y empleos».