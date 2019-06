Ciudadanos niega que la reunión entre Aguado y Monasterio cambie su posición respecto a Vox Según Villegas, ayer no hubo ninguna negociación para que su partido lidere la Mesa de la Asamblea de Madrid

Ciudadanos (Cs) limita el encuentro que se produjo ayer entre su líder autonómico, Ignacio Aguado, y su homóloga en Vox, Rocío Monasterio, a una reunión cordial en la que según el secretario general de los liberales, José Manuel Villegas, no se negoció nada en concreto. Ni las líneas programáticas del futuro gobierno regional –algo vetado por el Comité Ejecutivo del partido– ni la Mesa de la Asamblea de Madrid, que se constituye mañana y Cs aspira a encabezar.

Para que el liberal Juan Trinidad sea el presidente de la Mesa, Cs no solo necesita los votos del PP, sino los de Vox; un partido que ha dejado claro desde el primer momento que esta vez, al contrario de lo que sucedió en Andalucía, no dará un cheque en blanco a Cs ni se conformará con un pacto paralelo con el PP. Los de Santiago Abascal quieren hacerse valer en aquellos territorios donde el PP y Cs necesitan sus votos y condicionar las políticas a trazar por estos partidos.

La semana pasada el Comité Ejecutivo de Cs aprobó formalmente, por unanimidad, no negociar con Vox ningún acuerdo programático. Algo por lo que sorprendió ayer la reunión entre Aguado y Monasterio a 48 horas de constituirse la Asamblea de Madrid. Villegas no solo niega la «sorpresa», sino que garantiza que era conocedor del encuentro. En él, siempre según el secretario general de Cs, no se habló de nada concreto sino que tuvo lugar «una primera toma de contacto», como la de la semana pasada con el candidato socialista, Ángel Gabilondo.

«Ignacio Aguado ya había dicho que se va a sentar con todos los partidos», ha justificado Villegas, para explicar esta reunión secreta en la que no hubo convocatoria de prensa ni anuncio alguno de que se iba a producir. Respecto a las nuevas críticas vertidas ayer por Manuel Valls, ex primer ministro francés y candidato apoyado por Cs en Barcelona, el número dos de los liberales ha garantizado que puede estar «perfectamente tranquilo» porque en Cs se cumple «lo que aprueba su Ejecutiva». «Obviamente lo que aprobó la Ejecutiva sigue vigente», ha añadido.

Acuerdo en las próximas horas

Villegas, consciente de que el tiempo apremia, ha aseverado que dedicarán las próximas horas a buscar un acuerdo con el PP para cerrar la Presidencia de la Mesa de la Asamblea de Madrid, y ha matizado que después deberán decidir los demás partidos –incluido Vox– el sentido de su voto. Desde la primera reunión del Comité Nacional de Negociación de Pactos, desde la dirección nacional de Cs han trasladado siempre la idea de que «la foto» con Vox se produciría solo para hacerles llegar el contenido de los pactos ya cerrados con el PP.

No hay de momento, ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento de la capital, ningún pacto del que informar, pero ayer sí se dio una reunión entre Cs y Vox. Villegas dice ahora que se dio en el marco de «la normalidad y la cortesía institucional». Mañana, con o sin negociación, habrá que ver si Vox apoya la candidatura de Trinidad para presidir el órgano de control de la Asamblea.