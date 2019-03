Ciudadanos asume el fraude en sus primarias sin señalar ningún culpable Francisco Igea fue proclamado ayer vencedor de las elecciones, después de admitir José Manuel Villegas que hubo 82 votos irregulares a Silvia Clemente

Como en tiempos de Cánovas del Castillo y de Sagasta, en las elecciones primarias de Ciudadanos en Castilla y León hubo votos que no correspondían a ningún elector. La ajustada victoria de Silvia Clemente en realidad no fue tal, ya que se emitieron un total de 82 votos fraudulentos que no pertenecían a ninguno de los afiliados con derecho a participar en este proceso interno. El diputado nacional y responsable de Sanidad de la formación, Francisco Igea, que se quedó a 35 apoyos de la candidata por la que apostó Albert Rivera, denunció este domingo presuntas irregularidades y la Comisión de Garantías y Valores de Cs le dio ayer la razón.

Fue Igea, y no Clemente, quien cosechó el mayor respaldo entre los militantes liberales con un total 526 votos frente a los 479 de su rival, que hasta el pasado 21 de febrero era presidenta de las Cortes de Castilla y León con el Partido Popular. El secretario general del partido, José Manuel Villegas, asumió ayer en la sede de la madrileña calle de Alcalá su fichaje y señaló que ahora, tras haber hablado los afiliados, «Igea es el candidato del partido».

El número dos del partido, no obstante, no pudo explicar por qué se produjo la «incidencia» por la que Clemente obtuvo 82 votos de más ni quién estaba detrás del fraude detectado. Villegas se limitó a presentar las irregularidades que dieron la victoria a la candidata «independiente» promovida por el aparato como un ejemplo de «transparencia» ante la rápida rectificación del partido. Sí dijo que se harán «las comprobaciones ulteriores» que sean necesarias, aunque evitó pronunciarse sobre si habrá consecuencias sobre la persona que esté detrás de la derrota inicial de Igea, que había criticado en campaña duramente a la candidata oficialista por no ser un buen ejemplo de «regeneración».

Tampoco Rivera ofreció más explicaciones en TVE, donde únicamente reivindicó la independencia de la Comisión de Garantías y apuntó a este órgano para depurar posibles responsabilidades.

Tres afiliados de Burgos se dieron cuenta de que la suma de los votos no coincidía con el total y vieron votaciones sospechosas realizadas de madrugada

Fuentes de la Ejecutiva negaban ayer conocer cómo se han podido emitir 82 votos fraudulentos si el sistema solo permite votar a los afiliados con más de seis meses de antigüedad y al corriente de pago, pero sí negaron, como apuntó el equipo de Igea, que todos los votos emitidos se realizasen desde la misma dirección IP –las votaciones son telemáticas–. Villegas, lejos de hacer autocrítica con el sistema de votación, aseveró que están «más convencidos» de que es «seguro». Según él se había detectado el «fallo», pero hubo un «error humano» al comunicar los resultados antes de que la Comisión de Garantías certificase qué había ocurrido.

Desde la dirección se apuntó que aunque Igea no hubiese denunciado, se habría rectificado de igual forma el resultado y creen que lo sucedido no tiene por qué dañar la imagen del partido. Además, afirman que el acta ya recogía el «error» de los resultados, algo que desmienten otras fuentes del partido consultadas por ABC.

El miembro de la Ejecutiva y secretario de Comunicación en Castilla y León, Pablo Yáñez, dimitió por ser uno de los artífices del fichaje de Clemente

Según estas fuentes, el acta estaba mal ya que reflejaba esos 82 votos de más y sí se dio un «error informático» al permitirse estas votaciones, todas ellas, tal y como confirman, efectuadas de madrugada. Todos los afiliados con derecho a voto disponen de un comprobante para asegurarse que su voto ha sido registrado, pero los emitidos en la madrugada del viernes al sábado –el sistema permitía votar del viernes 8 a las 10 horas al sábado 9 a las 10– no se asociaban a ningún registro de voto.

Rivera, por otra parte, evitó garantizar un puesto en las listas a Clemente después del rechazo de sus afiliados a su candidatura y de que estén saltando a los medios informaciones que comprometen a la ex del PP.

Igea no quiere integración

El ganador de las primarias y ya candidato a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, compareció ayer en la sede autonómica de Valladolid arropado por el secretario de Organización, Fran Hervías, y el candidato a las Europeas, Luis Garicano. Entre gritos de «¡libertad!» y «¡presidente!» un emocionado Igea llegó a una sala abarrotada de militantes —algunos se tuvieron que quedar en la calle— para insistir en que «ha quedado demostrado que la justicia» la ejercen «desde dentro». A partir de ahí se lanzó de lleno a la campaña electoral, no sin antes dejar claro que no está por la labor de integrar a Silvia Clemente –la última palabra es de la Ejecutiva– en su proyecto político a pesar del ofrecimiento que hizo la política segoviana. Igea, sin embargo, apostó por seguir con el mensaje de «coherencia» que desplegó en su campaña en la que dejó más que claro que la exdirigente del PP «no representa los valores de Cs».

Mientras, el «pucherazo» se cobró ayer la primera víctima en la figura del secretario autonómico de Comunicación en Castilla y León y miembro del Comité Ejecutivo, Pablo Yáñez, considerado el principal artífice de la candidatura de Clemente. No habla, en su decisión, de las polémicas votaciones y la circunscribe a que Clemente no ha sido la elegida.

Precisamente, tres jóvenes militantes burgaleses de Cs se han convertido casi en héroes al haber sido los descubridores de las irregularidades. David Hernández, Gerardo Velasco e Íñigo Rodríguez relataron a ABC cómo una vez conocidos los resultados y al ver que la suma de los tres aspirantes no coincidía con el número total de votos, decidieron hacer un análisis más minucioso. Fue entonces cuando comprobaron que entre las 2 y las 4 de la mañana se emitieron 54 votos, todos a favor de Clemente, y, según ellos, desde dos ordenadores distintos.