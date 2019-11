Ciudadanos aparca la sucesión de Albert Rivera hasta marzo El partido no cambiará los estatutos para acelerar los plazos, pese al clamor interno para que Inés Arrimadas sea la próxima presidenta

La confusión se apoderó de Ciudadanos (Cs) en los primeros momentos tras la dimisión de Albert Rivera y desde el partido dieron por disuelta la Ejecutiva sin matizar que el Comité Permanente, con sus secretarías ejecutivas, sigue funcionando hasta que el Consejo General nombre una gestora. Esta llevará las riendas de la formación hasta la quinta Asamblea General, donde se renovarán las estructuras de los liberales. Unos quince días antes, los militantes de los liberales elegirán a su nuevo presidente en primarias.

Este congreso extraordinario no podrá ser hasta marzo, ya que los estatutos marcan que no se puede convocar una Asamblea cuatro meses antes ni después de concurrir a unas elecciones. Algunos dirigentes, tras la renuncia del único presidente que ha tenido Cs, hablaban el lunes de la posibilidad de modificar los estatutos para acelerar los plazos, pero el Comité Permanente ha decidido hoy no hacer cambios «ad hoc» para preservar las «garantías democráticas».

Manuel García Bofill, presidente del Consejo General, liderará la gestora y propondrá una lista de entre diez y quince miembros para gestionar el partido hasta la celebración de la quinta Asamblea. Bofill debe ahora convocar el Consejo General y, una vez lo haga, habrá un plazo de quince días para la celebración de la reunión. Fuentes del partido apuntan a finales de este mes para el encuentro del cónclave.

El presidente del Consejo General propondrá al órgano la lista y esta deberá ser aprobada por dos tercios del órgano. «No hay ningún vacío de poder», ha expresado el secretario general de Cs en funciones, José Manuel Villegas, que hasta la composición de la gestora también ejercerá de presidente.

«No» a una coalición Sánchez-Iglesias

Desde el centro, la moderación y el liberalismo, Villegas ha llamado a instalarse en un «nuevo espacio político» en España, el que representó Cs en 2015 y en 2016, y ha apelado a la responsabilidad del PSOE y del PP para huir de «los extremos» y cerrar un «gran acuerdo nacional» entre los tres partidos. El preacuerdo suscrito ayer por el PSOE y Podemos, ha garantizado Villegas, situará en el «no» a Cs. «Sánchez tiene que dejar de mirar hacia los populistas de izquierda y hacia los independentistas», ha exigido.

El secretario general en funciones ha evitado hacer análisis de los motivos por los que Cs ha caído en solo seis meses 47 diputados y tampoco ha querido posicionarse sobre la sucesión de quién debería heredar el papel de Rivera en el partido. «Comprendo que sea el tema de actualidad, pero hay que respetar los tiempos», ha respondido preguntado directamente por la figura de Arrimadas.

Pero otros miembros del Comité Permanente sí reconocen en privado que es la mejor candidata. Ella aún no ha dado un paso adelante ni ha comunicado si se presentará o no a presidir el partido, pero miembros destacados como Luis Garicano, Francisco Igea o Ignacio Aguado - tras amagar con postularse- ya le han animado públicamente a liderar la formación.

Fuentes de la dirección en funciones creen que en cualquier caso deberá hacerse una lista de consenso y marcan como objetivo llegar unidos a la Asamblea General de marzo. Aunque no ven impedimento en que haya competencia entre más de un candidato, sostienen que lo ideal es que remen todos en el mismo sentido.