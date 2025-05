La Fiscalía mantiene su petición de 3 años y 3 meses de cárcel para Cifuentes por el máster

La Fiscalía ha avanzado en la penúltima sesión del juicio oral por el caso máster que mantiene su petición de tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por falsedad documental, aquella que habría inducido presionando en la Universidad Rey Juan Carlos para poder acreditar que había completado la titulación cuando la prensa destapó irregularidades.

Esta jornada, que debía ser la última siguiendo el calendario previsto, ha arrancado de manera similar a la primera. La defensa de Cifuentes ha anunciado que retiraba la prueba de descargo que aportó por sorpresa al inicio de la vista oral y que debía justificar que el 2 de julio de 2012 reservó un hueco en su agenda para defender un trabajo de fin de máster del que sólo consta un acta falsificada.

El argumento, que ve «desproporcionado» que el resto de acusaciones y defensas accedan al contenido íntegro de ese archivo, una copia de seguridad de la que era su agenda aquel año, siendo delegada del Gobierno en Madrid.

Se diluía así el golpe de efecto que se produjo en la primera sesión de la vista ante la Sección 15 de la Audiencia Provincial. El letrado de Cifuentes, José Antonio Choclán, había pedido aportar esa agenda en un pendrive que no había visto la luz durante los dos años de instrucción judicial de este asunto.

Lo acompañaba de un informe pericial de su autenticidad y una petición de comparecencia tanto del perito que lo había redactado como de la secretaria de Cifuentes que en su día, hizo aquella copia de seguridad y que recientemente, se la había entregado.

La Sala acordó la admisión siempre y cuando el contenido de la agenda pudiera ser sometido a un contra análisis en la Fiscalía así como estuviese al acceso de las partes, cosa a la que la defensa de Cifuentes se opuso desde el inicio por los datos personales, como «médicos», que contendría el archivo. Ahora, definitivamente, ha retirado el pendrive como prueba así como la petición de comparecencias que conllevaba.

«Considerada desproporcionada para esta parte la ejecución de la prueba en la manera que se ha acordado por esta Sala y la intención no ocultada de dos partes de acceder indiscriminadamente al contenido personal del pendrive, esta parte renuncia a la documental que fue propuesta», ha señalado el letrado.

El «acto informal»

Cifuentes sostiene que el 2 de julio de 2012 acudió a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para presentar el TFM. Lo hizo en un acto «muy informal» en el que no defendió el trabajo, sólo expuso someramente sus «líneas generales» y en presencia de «tres o cuatro» personas, cuya identidad se desconoce dos años después de instrucción y con el juicio en marcha, que presumió, eran profesores. No conocía a los docentes: jamás fue a clase.

La cuestión es que cuando el 21 de marzo de 2018 eldiario.es destapó irregularidades en el máster, la profesora Cecilia Rosado , siguiendo instrucciones de su jefe, el fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde, confeccionó un acta que decía que un tribunal conformado por ella y las también profesoras Alicia Pérez de los Mozos y Clara Souto, se había reunido el 2 de julio de 2012 para evaluar aquel TFM. Las tres han declarado que no estaban allí ese día, igual que han reconocido la falsedad del acta y de las firmas que contiene.

Más falsificaciones

En la sesión de este viernes se ha completado la prueba testifical con las comparecencias de varios alumnos que igual que Cifuentes, no han reconocido la autenticidad de sus firmas en sus respectivos documentos de matriculación en el TFM y han venido a ratificar el descontrol que imperaba en la titulación impartida bajo mando de Álvarez Conde.

En este sentido, ha sido relevante el testimonio de la que fue su número dos, Laura Nuño, y que tras examinar varios documentos ha llegado a la conclusión de que las firmas que aparecen, no son las suyas. «Esa firma no es mía. Tampoco es mi firma. Y el tercero tampoco es mi firma. Y no lo autoricé (...) Yo no cumplimenté esas actas«, ha insistido. Comenzó a desconfiar de la gestión cuando vio los documentos en la prensa.

Diversos peritos han intervenido a continuación para ratificar los informes que obran en la causa sobre las comprobaciones de los tráficos de llamadas o la recuperación de documentos acometida durante la instrucción y el juicio del Caso Máster ha llegado a su fase de conclusiones con una intervención preliminar de las acusaciones y las defensas. Los informes se desarrollarán en una última sesión cuya fecha está aún por concretar, en la primera semana de febrero.

No obstante, ya ha quedado dicho que la Fiscalía mantiene su petición de tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes por el delito de falsedad documental, igual que para la ex asesora de la Consejería de Educación bajo su gobierno, Maite Feito. También los 18 meses que solicitaba para la profesora que elaboró el acta y que obedecen a una atenuante de confesión muy cualificada. La defensa de la expresidenta reclama su libre absolución.

