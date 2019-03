Celestino Corbacho: «Hay un hartazgo de la política demagógica de la alcaldesa Colau» E exministro vuelve a la política porque Manuel Valls le «ilusiona» y «motiva»

ANNA CABEZA / DANIEL TERCERO Barcelona Actualizado: 04/03/2019 02:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alcalde de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la segunda ciudad más grande de Cataluña, durante catorce años (1994-2008) y ministro con José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2010), entre otros cargos, como el de presidente de la Diputación de Barcelona o diputado en el Parlamento autonómico. Toda una trayectoria política de primer nivel. Ahora, acompañará a Manuel Valls en una lista municipal para hacerse con el Ayuntamiento de Barcelona. Corbacho dejó el PSC y se acercó a Ciudadanos. Vuelve a la política porque Valls le «ilusiona» y «motiva».

-¿Ha recibido las llamadas esperadas tras su vuelta a la política?

-La verdad es que se me colapsó el móvil. Tengo llamadas y mensajes de gente que no conozco. Me ha sorprendido el impacto mediático.

-¿Qué retos tiene Barcelona?

-Barcelona necesita un proyecto de futuro que mire hacia fuera y hacia dentro, como con los Juegos Olímpicos de 1992. En estos últimos cuatro años no ha habido liderazgo, no ha habido relato y no ha habido implicación. Hay que hacer una apuesta definitiva por la economía productiva o resolviendo cuestiones como la vivienda. Ada Colau habla de vivienda pero hace poco por ello. También hay que garantizar una mejor movilidad y volver a recuperar la imagen de admiración y respeto para la ciudad. Y hay un problema de inseguridad.

-¿En qué área quiere ayudar usted?

-No hemos concretado, pero parece razonable que yo me encargue de acompañar a Valls en cuestiones de infraestructuras, movilidad, vivienda y economía. Valls me ha dicho que necesita a su lado alguien como yo, que transformó Hospitalet y ahora es un modelo.

-¿Si Valls no es alcalde, hay equipo para hacer oposición cuatro años?

-Solo nos planteamos que Valls sea alcalde. O, en todo caso, que será el más votado. Hay un hartazgo y cansancio de la política demagógica y poco efectiva de la alcaldesa Colau. La alternativa a Valls es un pacto entre el independentismo y el populismo, porque si Ernest Maragall (ERC) puede sumar con Colau, ese será el gobierno para los próximos cuatro años.

-¿Cierran la puerta al PSC?

-Tendrán que decidir de qué lado se ponen, o al lado del modelo constitucionalista o del independentista. Valls va con una mirada abierta, solo cerrada al populismo e independentismo. No será alcalde si tiene que serlo con sus votos...

-¿Y con los votos de Vox?

-Tampoco. Me remito a sus declaraciones, en las que ha asegurado que no será alcalde a cualquier precio, ni con la extrema derecha ni con independentistas.

-Albert Rivera le criticó cuando usted era ministro con Zapatero y ahora van de la mano...

-Con la memoria digital es fácil recuperar según qué cosas. Existen unas declaraciones de Rivera de hace años y existen otras del jueves. Me quedo con las últimas.

-¿Entendería que el PSC utilizara las palabras de Rivera en su contra?

-Le aconsejaría al PSC que utilice argumentos más inteligentes. No voy a entrar en eso. Del PSC solo puedo decir que le tengo un enorme respeto por lo que ha representado en la historia. Tengo buenos amigos ahí y no voy a entrar en descalificaciones. No voy a entrar en la política del y tú más.

-¿Volverá el Corbacho diputado?

-No, jamás. Es más, he tenido la posibilidad de volver al ámbito parlamentario, pero ni el Parlamento catalán ni el Congreso español me motivan o ilusionan. No contemplo volver. Pero no por no darle valor a estas instituciones, sino porque mi vida política está en la gestión y en intentar resolver los problemas del día a día. No me llena volver al ámbito legislativo.

-¿Para gestionar bien una ciudad como Barcelona hay que tener buena sintonía con la Generalitat independentista de Quim Torra?

-La Gran Vía, que une Barcelona y Hospitalet, no hubiera sido posible sin la Generalitat de Jordi Pujol y el Ayuntamiento de Hospitalet de Celestino Corbacho. Este no ha cambiado. Si en la Generalitat deciden que de lunes a viernes se trabaja para resolver los problemas de Cataluña y el fin de semana se dedican a construir la república, me entenderé con ellos de lunes a viernes. Pero el problema de la Generalitat es que no gobierna.

-¿Cómo ve la cita electoral del 28 de abril?

-Al margen de las encuestas, la realidad es que la política es muy volátil. Creo que podemos vernos ante una situación objetivamente complicada para poder hacer un gobierno estable. No me atrevo a hacer pronósticos.