Celaá, Laya, Duque y Redondo piden el 80% de su sueldo como ex altos cargos Ábalos renuncia a la indemnización, incompatible con su puesto de diputado

Los anteriores ministros de Ciencia, Pedro Duque ; Educación, Isabel Celaá ; y Exteriores, Arancha González Laya , han reclamado cobrar la indemnización que les corresponde como ex altos cargos del Ejecutivo, después de la crisis de gobierno con la que Pedro Sánchez remodeló su Consejo de Ministros el pasado 10 de julio. También lo ha pedido el exjefe de Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo .

La información la publicó ayer 'Maldita.es' tras solicitarla, en virtud de la ley de transparencia, a la Oficina de Conflictos de Intereses. José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha rechazado sin embargo recibir esta prestación, incompatible con su labor como diputado. Según establece la Ley de Altos Cargos Públicos, no tienen derecho a percibir indemnización -que es del 80 por ciento de su sueldo durante un máximo de dos años- aquellos que reciban cualquier otro sueldo, bien provenga del sector privado o del público. Es decir, Ábalos, al mantener el escaño en el Congreso, no tiene derecho a indemnización por cese.

No es el caso de sus excompañeros de Gobierno Duque, Celaá y Laya, quienes no eran diputados. El escaso margen previsto por el Gobierno para sacar adelante las votaciones al inicio de la legislatura hizo que la mayoría de los ministros socialistas renunciasen al acta. Así, corrieron listas para que hubiese diputados de plena dedicación a su labor parlamentaria y las agendas de los ministros socialistas no dependiesen de las votaciones en las sesiones plenarias.

¿Calvo, Uribes y Campo?

Las excepciones son el propio Sánchez, la exvicepresidenta Carmen Calvo, Ábalos y la todavía ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Calvo afirmó públicamente que su intención es seguir como diputada en el Congreso «ayudando» al PSOE, por lo que tampoco parece que vaya a solicitar la indemnización pertinente. Según el mismo medio informativo, no obstante, la exvicepresidenta primera aún no ha respondido a la Oficina de Conflicto de Intereses en uno u otro sentido.

Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo, ya está cobrando la indemnización que le corresponde, aunque es posible que deje de hacerlo antes de que se cumpla el plazo máximo. ABC publicó en exclusiva, en plena campaña electoral de la Comunidad de Madrid, a la que se presentó renunciando a su asiento en el Consejo de Ministros, que los planes de Iglesias pasan por liderar un proyecto televisivo junto al productor Jaume Roures.

Hay otros dos exministros cuya decisión todavía se desconoce: José Manuel Uribes (Cultura) y Juan Carlos Campo (Justicia).

Los Presupuestos Generales del Estado del 2021 recogen que el sueldo de un ministro es de 74.858 euros anuales, de los que percibirán el 80 por ciento. Duque y Celaá recibirán 119.772 euros por el máximo de dos años establecido, mientras que González Laya, que solo estuvo año y medio en el Gobierno, será indemnizada con 89.829 euros correspondientes al mismo periodo de tiempo. Cada exministro recibe, con los actuales Presupuestos en vigor, 4.990 euros mensuales.

Redondo, el 'gurú' de Sánchez, cobrará por su parte 118.131 euros en dos años. Estas indemnizaciones, sin embargo, serán interrumpidas en el momento en que alguno de ellos sea remunerado con un sueldo público o uno privado en cualquier entidad.