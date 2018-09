A.M.

Celaá asegura que la tesis de Sánchez está «aclarada» y alaba la «calidad democrática» del Gobierno La portavoz del Ejecutivo asegura que la dimisión de Montón es un acto «ejemplar»

Para Isabel Celaá, la dimisión de la ya exministra Carmen Montón fue un gesto de «ejemplaridad» que puso de relieve la «transparencia» del Ejecutivo estatal. No ha escatimado en halagos la líder socialista hacia la que fuera titular de Sanidad, cuyo caso, sin embargo, lo ha distanciado del de Pedro Sánchez, que tal y como ha demostrado ABC cometió plagio en su tesis. En un acto celebrado en Bilbao, la portavoz del Gobierno ha asegurado que el «ruido» que se ha generado en torno al doctorado del presidente carece de contenido, pues las «pruebas» demuestran la «originalidad» del trabajo: «Está enseñado, a la vista –ha subrayado–. Esto es calidad democrática».

Durante su intervención, que ha tenido lugar en la Casa del Pueblo de Txurdinaga, la líder socialista ha afirmado que el presidente del Gobierno «ha querido dar un paso más en transparencia» colgando su tesis en la Red. Minutos antes de que comenzara el acto, Celaá ya había dado por zanjado el tema ante los periodistas: «Está todo aclarado», ha asegurado la también ministra de Educación, convencida de que se ha «demostrado» que no existe plagio en el trabajo de Sánchez. «El presidente está fuerte, es firme, audaz, quiere seguir con la agenda política que importa a los ciudadanos», ha puntualizado.

Respecto al caso Montón, la portavoz del Gobierno ha reconocido que el gabinete de Pedro Sánchez ha sufrido «una semana difícil»: «Obviamente la dimisión de la ministra ha supuesto un disgusto por razones evidentes», ha destacado Celaá, que sin embargo ha enfatizado la «ejemplaridad» de la delegada de Sanidad al dejar el cargo «apenas 48 horas» después de que se corroborara que había plagiado su trabajo de fin de máster.

Más allá de los problemas que arrastran algunos dirigentes del Gobierno con sus respectivas carreras, Celaá ha considerado que el PSOE ha mostrado «un gran músculo durante estos 100 días de Gobierno», en los que ha propuesto 15 proyectos de Ley y 40 iniciativas. Sin embargo, ha añadido que el gabinete de Sánchez trabaja «en condiciones difíciles» por culpa de PP y Ciudadanos, partidos que a su parecer están «absolutamente aletargados». No por sus posturas políticas, sino porque a su parecer están «atacando» al Ejecutivo con «métodos escasamente democráticos».

Manipulación en RTVE

La ministra de Educación ha aprovechado su turno de palabra para poner de relieve cada una de las propuestas que hasta la fecha ha materializado el gabinete de Sánchez, entre las que ha citado el pacto de medidas contra la violencia de género y el alto comisionado de la pobreza. También la incorporación de Rosa María Mateo a RTVE, cuyos informativos y noticias incurrían «día sí día no» en la «manipulación».

Por otro lado, ha alabado el decreto Ley para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, «una cuestión que va a liberar a muchos ofendidos por la Guerra Civil de todas las heridas que todavía se sostienen» en España. «No podemos permitir que en un país democrático como el nuestro mantenga en un mausoleo a ningún dictador», ha exclamado Celaá entre los aplausos de los presentes, entre los que se encontraban el exlendakari Patxi López y la secretaria general del PSE, Idoia Mendia.

Cataluña ya no está «oprimida»

Finalmente, ha remarcado que ni la movilización «ni los discursos románticos de un nacionalismo decimonónico» sacarán a Cataluña «del conflicto político en el que se haya». La dirigente socialista ha subrayado que el Gobierno estatal «tiene que hablar con la interlocución catalana, que es el Govern», pero «el destinatario del mensaje es la sociedad catalana en su conjunto»: «La nacionalista y la no nacionalista, y por eso hablamos de un territorio común que es el autogobierno», ha afirmado.

En esta línea, ha aseverado que el Ejecutivo de Sánchez, con su «actitud», está generando «contradicciones» en el ala independentista «más radical». En palabras de Celaá, Cataluña «ya no es un pueblo oprimido, ya no hay un Gobierno de España que está constantemente reafirmándose con los tribunales»: «Porque la judicialización de los temas no va a resolver el problema, porque es un tema político», ha considerado.