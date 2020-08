Cayetana Álvarez de Toledo medita su futuro: «Tengo una deuda con los catalanes que votaron al PP» En una entrevista con Carlos Herrera en la Cope, la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso se confiesa decepcionada y reconoce su «compromiso» con quienes apoyaron su candidatura por Barcelona en las generales

Cayetana Álvarez de Toledo, ex portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ha decidido romper hoy su silencio en la Cadena Cope, en una entrevista con Carlos Herrera. Después de una semana apartada de la primera línea, tras ser destituida por Pablo Casado, Álvarez de Toledo ha asegurado que aún no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, pero sí ha reconocido que tiene una deuda y un compromiso con los 288.000 ciudadanos que votaron al PP en Cataluña las últimas generales. Puede ser una pista muy clara de sus intenciones.

Así se ha explicado sobre su futuro: «Son reflexiones que no dejo de hacerme. No puedo darte una respuesta que pueda servir para satisfacer la curiosidad. Es una decisión difícil, tengo que meditar seriamente y profundamente. Estoy meditando sobre todo ello. Tengo un sentimiento de deuda y de compromiso personal con los catalanes que votaron por el PP en las últimas generales. Esos catalanes siguen ahí, la situación que viven merecen un especial cuidado, protección y amparo. Los tengo presentes», ha explicado.

En ese sentido, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, fue prácticamente el único dirigente popular en activo que lamentó la marcha de Álvarez de Toledo y le abrió la puerta para seguir en la primera línea política en Cataluña.

La exportavoz ha explicado que no ha vuelto a hablar con Pablo Casado desde el lunes pasado. «Esto no va de amistad, esto va de relaciones políticas y de discrepancias profundas».

Álvarez de Toledo ha criticado a Génova por el control que ha intentado ejercer sobre su labor como portavoz en el último año: «Yo daba por hecho el ataque de la izquierda, lo que no me esperaba es que dentro de la propia estructura del partido sucediera eso. Hay decepción».

Respecto a su destitución, la exportavoz ha subrayado que «no ha habido equívocos», pues desde el principio quedó claro que mantendría su libertad de opinión. «Lo que ha habido es un cambio de criterio», por parte de Pablo Casado.

Álvarez de Toledo ha expresado su discrepancia con parte del discurso que pronunció Casado ante la Junta Directiva Nacional del PP el pasado jueves, en una intervención plagada de pullas contra ella. En concreto, la exportavoz ha señalado que discrepa por completo de que un partido no puede aspirar a que la sociedad se parezca a él, por mucha razón que tenga, sino al revés.

Álvarez de Toledo, que ya no se ha referido a Pablo Casado como «señor Casado», ha vuelto a defender su idea de un Gobierno de concentración constitucionalista, que fue rechazado por el partido a principios de este año de forma clara. Su insistencia, como portavoz, en esa propuesta despertó mucho recelo en Génova.

En la entrevista, ha recordado lo que considera el principal motivo que llevó al líder del PP a prescindir de ella como portavoz: «El presidente del PP consideraba que mi manera de ejercer la libertad era incompatible con su autoridad. Afirmación o idea que yo rechazo. Creo que el pensamiento propio o la libertad no es indisciplina, la discrepancia no es deslealtad. El ejercicio de esa libertad no constituye un ataque a la autoridad de Pablo Casado».

Álvarez de Toledo, nacida en Madrid en 1974, que también tiene nacionalidad argentina y francesa, es militante del Partido Popular, aunque en la etapa de Mariano Rajoy dio un portazo al presidente de su formación política por sus discrepancias con la política que estaba manteniendo respecto al desafío independentista catalán. La victoria de Pablo Casado en el congreso extraordinario del PP de julio de 2018 le animó a volver a acercarse al PP. En las elecciones de abril de 2019, Casado contó con ella como número uno del PP por la provincia de Barcelona. A partir de ahí, fue su gran apuesta como portavoz del Grupo Popular en el Congreso, pero la tensión fue permanente, ya que Álvarez de Toledo se resistió a aceptar la estrategia marcada por Génova.