La Cataluña sin complejos que se sacude los lazos amarillos Centenares de catalanes anónimos recogen cada noche una propaganda independentista que «ensucia calles y mentes»

Miquel Vera

@miquelvera_ Seguir Barcelona Actualizado: 02/09/2018 23:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En estos momentos son treinta grupos de unas veinte personas. En total medio millar de catalanes. ¿Su misión? Organizarse y retirar lazos amarillos, cruces y otros elementos de propaganda que el secesionismo distribuye sin tregua por calles, barrios y pueblos con total impunidad para pedir la libertad de sus dirigentes presos.

Cansados de ser acusados de radicales, violentos o de pertenecer a grupos de extrema derecha, seis miembros de los Cuerpos y Brigadas de Limpieza (CBL) y su cara más visible, José Casado, hablan con ABC sobre sus inquietudes, miedos y aspiraciones mientras piden que no se politice su movimiento. Los reunimos ante el Ayuntamiento de Barcelona y el Palau de la Generalitat, en la céntrica plaza Sant Jaume de Barcelona. El lugar no es anecdótico. De ambos edificios cuelgan sendas pancartas con los lazos amarillos que llevan semanas tensando la sociedad catalana.

Entre quienes vienen en representación de los «limpia-lazos» hay gente de lo más variopinta: Carmen, una abuela de 66 años; Jordi, un joven consultor con marcado acento catalán. «Pepo», un empresario que se planta en el encuentro maletín en mano y con las prisas de quien acaba de volver de vacaciones. Julia, una actriz que tuvo que defenderse de los ataques en la red cuando aseguró que no era independentista en un conocido programa de citas a ciegas, o Luisa, una señora de la limpieza que también limpia (lazos) por las noches.

«Los grupos de limpieza son muy transversales. Puedes encontrar desde un albañil hasta gente que trabaja en la administración de Justicia. Tocamos todos los palos pero no queremos a aquellos que sean radicales y extremistas», explica Casado, el único que no teme las represalias y se presenta sin esconder su nombre y apellidos. Desde estos grupos reconocen que, en casos puntuales, personas de perfiles violentos o de ultraderecha intentan unirse a ellos. Sin embargo, para entrar en un CBL hay que pasar un «proceso de selección» que trata de alejar a este incipiente movimiento de las garras del radicalismo que hace presencia desde hace meses en Cataluña. «Lo tenemos muy claro, no se nos caen los anillos para decirle a cualquier persona radical o violenta que no tiene cabida entre nosotros», agregan.

Con el rostro cubierto

Cuando se les pregunta a los «limpiadores» de lazos el motivo de su activismo, las respuestas son variadas. Cada uno tiene en su historia un momento que les hizo armarse de valor y lanzarse a limpiar las calle de noche y con el rostro cubierto a pesar de ser luego señalados e insultados por vecinos y conocidos.«Hemos estado callados muchos años para no causar problemas y en pro de la convivencia, pero llega un momento que nos hemos asfixiado, se han pasado de la raya. No salimos de casa para no ver tanta propaganda que nos han puesto», relata Julia antes de denunciar que después de significarse en contra de la independencia en un programa de televisión, su carrera como actriz de figuración se vio en peligro.

Una mujer increpa a miembros a dos personas que retiraban lazos amarillos en la localidad de Alella - EFE

«Me quisieron echar de una serie de TV3, es por eso que ahora no puedo enseñar mi cara», lamenta. Por su parte, Luisa describe con firmeza y pocas palabras las consecuencias que, a su parecer, tiene la marea amarilla que baña Cataluña desde hace meses: «No solo se ensucian las calles, también se ensucian mentes y eso no lo vamos a permitir», advierte. A su vez, Carmen resalta que ellos solo van a limpiar a esos pueblos donde previamente les han convocado, muchas veces, de forma anónima.

«Charnegos»

A pesar de ser acusados sistemáticamente de «censurar» la libertad de expresión de los independentistas al quitar los lazos que estos colocan en la vía pública, desde los CBL apuntan que ellos no han inventado las «limpiezas de propaganda». «Durante años, cuando había campañas electorales la propaganda de quienes no eran independentistas era quitada y destruida sistemáticamente. Ahora que quitamos los lazos, los independentistas se quejan y dicen que somos unos intolerantes pero lo cierto es que toda la vida nosotros hemos sufrido exactamente lo mismo», relata Jordi. Lo cierto es que quienes participan en las batidas -cada vez más habituales y numerosas por toda la geografía catalana- mencionan con insistencia una palabra: «Charnego». No en vano, muchos de ellos se han sentido señalados durante décadas por un nacionalismo catalán que, según ellos, los ha despreciado por sus orígenes, apellidos o formación. «El movimiento independentista ha virado hacia un clasismo muy fuerte y una xenofobia barata que muchos hemos vivido durante años», relatan varios de ellos, que ven con escepticismo el discurso falsamente inclusivo que enarbola el secesionismo con tal de seducir a los ciudadanos de barrios de clase media y baja poblados por hijos de la inmigración de los años 60.

Pujolismo

«Su arma no es combatir nuestros argumentos, sino ridiculizarlos. ¿Cómo? Diciendo que somos de clase baja, que no tenemos estudios o que no sabemos expresarnos. Según ellos, los que arrancamos lazos somos garrulos sin estudios, en definitiva, los catalanes de segunda. Ellos son los de primera», añaden. Casado, que ejerce desde hace semanas de líder de este floreciente movimiento, avala esta tesis: «Todo viene remotamente del ‘pujolismo’. Esto se tendría que haber cortado hace tiempo, pero los distintos Gobiernos han dado mucha manga ancha y han pactado y aquí estamos, limpiando las consecuencias».