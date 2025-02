Casi un millón de sanciones en los dos meses de alarma

Incumplir las prohibiciones del estado de alarma se sanciona. Otra cuestión es que el Estado logre cobrar o no las multas que se han impuesto en estos cerca de dos meses de confinamiento: 934.785 propuestas de sanción hasta el lunes 11 por la noche. Es una media de casi 16.000 al día, que no han crecido de forma significativa a medida que el encierro severo ha dado paso a salidas controladas, según Interior.

El Ejecutivo insiste, tal y como plasmó el ministro Fernando Grande-Marlaska en el documento enviado hace un mes a los delegados del Gobierno, en que los incumplimientos «deben considerarse desobediencia a las órdenes dictadas por el Gobierno», que tienen valor de ley y han gozado de amplia difusión. Y advirtió además de que se podrá multar sin requerimiento previo de los agentes , con sanciones que oscilan entre los 601 euros las más leves (desplazamiento no autorizado) hasta los 10.400 las más graves de entre las frecuentes (participar en un festejo o actividad prohibida, si el riesgo para la seguridad o la salud es alto). Un ejemplo serían los botellones detectados en los últimos días.

Se ha detenido a 7.956 personas

Además en estos dos meses se ha detenido a 7.956 personas por incurrir en delitos relacionados con las prohibiciones del estado de alarma. No se ha producido un incremento significativo de multas desde que se permitieron las salidas a la calle por tramos horarios, pero sí ha variado la casuística. Si durante el confinamiento total las infracciones más frecuentes denunciadas eran saltarse las medidas limitativas de la libertad de circulación, en los últimos días han aumentado las sanciones por no cumplir los horarios marcados para cada franja de edad y por las reuniones de grupos en la calle.

«Los mayores de 70 años son los que mejor se comportan y cumplen el horario» , explica un policía que patrulla en Madrid a ABC. «Muchos jóvenes los que más se saltan las medidas y padres con niños, también. Parece que algunos no se han enterado de lo de un solo progenitor con hasta tres niños», ironiza.

La necesidad de abrazos y besos ha empujado la estadística. Los agentes se encuentran a diario a personas que no respetan la distancia social en la calle, parejas que no viven juntas, grupos de amigos, corros en los parques. «Es que hace muy buen día y hemos quedado», nos dicen. «Es una sanción de 601 euros por cada uno que participe en ese grupo», aclara otro policía. Y no faltan las triquiñuelas, los atajos, aquellos que aprovechan el paseo para ir a visitar a un familiar o un amigo, algo que está prohibido en más de la mitad del país.

Los agentes admiten que en algunos barrios hay multas diarias que se repiten y conductas que directamente no se sancionan porque no dan abasto. La Cañada Real en Madrid es un ejemplo. Hasta el momento no se ha podido concluir cuál es el porcentaje de reincidencia , elevado en determinadas zonas, un dato que los agentes desconocen al tratarse de sanciones administrativas, no penales.