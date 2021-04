Casado y Ayuso abren la campaña: «El 4 de mayo empieza el estado de alarma para el Partido Socialista» Ambiente de euforia en el Partido Popular con unas encuestas que le sitúan con una mayoría amplia en Madrid

El Partido Popular ha elegido la plaza de Salvador Dalí para la 'pegada de carteles', que en realidad ni es pegada ni hay carteles, con unas horas de antelación al inicio oficial de campaña, por el toque de queda. Ha sido como jugar el primer partido en casa, entre amigos, y allí se ha podido ver el 'efecto Ayuso' en toda su dimensión. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata es una especie de fenómeno de masas en este momento, y en el PP huelen ya a victoria rotunda el próximo 4 de mayo. En su intervención, Pablo Casado ha augurado que el 4 de mayo empezará el estado de alarma para el Partido Socialista, y ha abierto las puertas del PP a todo el centro-derecha, pero también a los socialdemócratas que no comparten la deriva de Sánchez.

El ambiente en este primer acto de campaña nada tiene que ver con el que se vivió en mayo de 2019, en el Templo de Debod. El PP llegaba del desastre de las generales, cuando cayó hasta los 66 diputados, y los ánimos estaban por los suelos. Ayuso y Almeida se estrenaban como candidatos, como apuesta de Casado, y pocos daban un duro por ellos. Pero el juego de mayorías y los pactos posteriores les permitió llegar a la Comunidad y al Ayuntamiento.

Menos de dos años después, Ayuso y Almeida no solo se han consolidado, sino que han dado la vuelta al tablero político en Madrid. En este primer acto de campaña, han intervenido Pío García-Escudero, José Luis Martínez-Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado.

Al empezar, Pablo Casado ha agradecido a Toni Cantó, presente entre el público, que siga en esta «gran casa del centro-derecha, de puerta ancha». El líder del PP ha elogiado a la candidata Ayuso, una mujer, ha dicho, «que merece la pena, y no van a poder con ella». «Porque eres la mejor, Isabel, y Madrid merece una presidenta como tú». 

Casado ha sacado pecho de las políticas del PP, de la bajada de impuestos, de la defensa de la educación concertada, de la apertura de bares y restaurantes en esta Comunidad, y ha insistido en que esta candidatura es de unión, de servicio a todos los madrileños que quieren mejorar su vida.

El líder del PP ha asegurado que las elecciones madrileñas serán el principio del fin del PSOE en el poder de La Moncloa: «El 4 de mayo empieza el estado de alarma para el Partido Socialista. Va a entrar en un estado de pánico. Si mandamos un mensaje de que si nos unimos, podemos ganar las elecciones y ese mensaje se podrá replicar a nivel nacional». Y se ha referido a los socialdemócratas a quienes les ha abierto las puertas del PP ante la deriva de Pedro Sánchez.

El presidente del PP ha intervenido por delante de Ayuso, la auténtica estrella de la campaña. Ayuso ha querido agradecer de forma muy especial la confianza que siempre ha tenido de Casado.

La candidata madrileña ha subrayado que Madrid se le escapa al Gobierno "porque la libertad se le escapa al socialismo, y no digamos al comunismo". Por eso, ha apelado a los socialistas que no quieren que les roben España por la espalda. Ayuso ha pedido decir 'no' a Sánchez y a Iglesias en estas elecciones.

Ayuso ha sacado pecho de su gestión frente a la pandemia: "Madrid ha ido contra el virus, y no el virus contra Madrid". La presidenta regional ha presumido de cómo pueden vivir los madrileños en estos momentos, en comparación con otras regiones. "A Madrid se viene a vivir en paz", ha repetido, en una de sus frases más conocidas.

Para Pedro Sánchez ha tenido un mensaje especial: "A Sánchez le invito a marcharse de La Moncloa cuando tenga los peores resultados del Partido Socialista en Madrid".

Las primeras palabras de García-Escudero, presidente de la gestora del PP de Madrid, han sido para agradecer a Ayuso que haya levantado la suspensión de espectáculos taurinos en la Comunidad de Madrid. Han sido los primeros aplausos del público.

José Luis Martínez-Almeida, que celebra hoy su 46 cumpleaños, y que ha escuchado cómo el público le cantaba el 'cumpleaños feliz', ha querido destacar el papel fundamental de Pablo Casado en estas elecciones. «¿Quién se la jugó por Ayuso y por Almeida en 2019? Pablo Casado. ¿Quién confió en nosotros? Pablo Casado», ha subrayado el alcalde. «Por eso, el 4 de mayo, daremos el primer paso para que Pablo gane el Gobierno de España». «Creíste en nosotros cuando nadie creía», ha recordado. Almeida ha agradecido a Toni Cantó y Agustín Conde, que ya no están en la lista, que hayan apostado por el proyecto de Ayuso.

«Necesitamos una mayoría amplia para generar un Gobierno estable», ha remarcado Almeida, en un argumento que va a repetir mucho el PP en esta campaña electoral. Los populares no quieren repetir una coalición, su objetivo es gobernar en solitario para poder aplicar su programa. «En Madrid vamos a elegir entre sanchismo y libertad», ha sentenciado.