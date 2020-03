ABC / Vídeo: Casado apoya el cierre de ciertas CCAA: «Yo prefiero que pequemos en exceso» - AT

Casado seguirá apoyando al Gobierno frente al coronavirus, pero pide lealtad «en ambas direcciones» El líder del PP se dirige a Sánchez para que atienda con urgencia las demandas «sensatas» de los alcaldes

Mariano Calleja Madrid Actualizado: 23/03/2020 14:49h

El Partido Popular mantendrá su apoyo al Gobierno en esta crisis del coronavirus y respaldará los decretos que se lleven al Congreso, incluido el de medidas urgentes que incluye, de tapadillo, el blindaje de Pablo Iglesias en el CNI. Los populares ya han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional por esa última medida. El presidente del PP, Pablo Casado, ha prometido que mantendrá su lealtad, pero ha pedido al Gobierno que sea en ambas direcciones.

Después de reunirse con el alcalde de Madrid y con otros regidores populares, Casado se ha dirigido a Pedro Sánchez para que atienda las demandas «sensatas y urgentes» de los alcaldes. Estos piden más protección para los profesionales que prestan ayudas y atención domiciliaria, a los trabajadores de las funerarias y un incremento del fondo de 300 millones prometido, porque es claramente «insuficiente». Además, piden apoyo al transporte público.

Casado ha evitado el choque directo con el Gobierno, pero matiza que llegará el día, cuando se venza al coronavirus, en el que se exigirán responsabilidades.

El líder del PP ha confirmado que Sánchez no le informa de las medidas que va adoptando. «Llame o no llame, que sean eficaces y resuelvan las peticiones que se hacen». «Estamos siendo responsables y muy generosos, y es verdad que nos enteramos de las medidas por los medios de comunicación, y no por llamadas del Gobierno».

Casado cree que el Parlamento no puede estar cerrado en estas circunstancias: «Estamos en un estado de alarma, no de excepción». Eso sí, ha insistido en que el Gobierno tendrá el apoyo del PP en los decretos que presente, a pesar de sus trampas, como la de colar a Iglesias en el CNI aprovechando las medidas urgentes económicas.

«No se puede utilizar un decreto así para meter una prebenda del vicepresidente del Gobierno», ha advertido. Pero ha dejado claro que no va a condicionar la aprobación de ese real decreto, y sí recurrirán ese punto concreto ante el Tribunal Constitucional porque es «inadmisible».