Casado reclama un PP más abierto donde quepan los socialistas «avergonzados» con la deriva de Sánchez Los barones aplauden la estrategia del presidente del partido, para llevar a España «al centro político»

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 04/11/2020 00:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pablo Casado hizo ayer el alegato más rotundo y contundente a favor del centro y la moderación desde su elección como presidente del PP. Si en el discurso de la moción de censura consumó la ruptura con Vox, en su intervención de ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP se volcó en reivindicar un proyecto centrista contrapuesto al que representa el partido de Abascal, al que situó, sin citarlo ni una sola vez, en el «bloque rupturista».

«Nuestro espacio electoral no es una pequeña parte de una supuesta derecha partida por tres, nuestro espacio electoral es la hegemonía del inmenso espacio del centro reformista español», subrayó Casado ante los barones de su partido, que le escucharon a través de videoconferencia. Precisamente, desde las comunidades se aplaudió la nueva estrategia de Casado: «Es un acierto, la moderación es el espacio que siempre debe ocupar el PP», señalaron fuentes regionales.

No hizo falta que Casado mencionara a Vox en su intervención, porque se entendieron perfectamente sus continuas alusiones al partido de Abascal para dejar claro, una vez más, que el PP no es ni quiere ser como esa formación política. El pasado fin de semana encontró un motivo más para distanciarse de Vox, al referirse a los actos violentos en varias ciudades españolas: «Es lamentable que haya fuerzas políticas que justifiquen este vandalismo buscando una polarización cainita para el conjunto de España».

Casado cree que la auténtica disputa política en España no está entre la izquierda y la derecha. Esa dinámica se ha quedado antigua. Ahora se trata, a su juicio, de rupturistas frente a reformistas, populistas frente a demócratas, y radicales frente a centristas. De ahí que su estrategia se base en un enfrentamiento bien visible contra Vox, al que incluye entre los populistas y los radicales.

El líder del PP defendió un partido de «puertas anchas», que dé cobijo a una gran mayoría de españoles que se sienten representados en el centro y la moderación. Recordó que es en ese punto de encuentro que representa el centro en España donde han pivotado los grandes éxitos de la política en nuestro país desde la Transición y la Constitución, pasando por la construcción europea. También los gobiernos del PP en 1996 y 2011, según remarcó, se lograron cuando los populares supieron ganarse ese espacio político.

«Por eso moderación y centro político son los dos elementos clave sobre los que deben pivotar nuestra alternativa», insistió Casado, quien habló mucho más de «centro» que de «derecha». En cualquier caso, sigue siendo sintomático que el PP, cada vez que tiene una «cumbre» interna como esta, se vea obligado a analizar su propia identidad y el espacio político donde debe moverse. Tres cuartas partes del discurso de Casado se basó en esta cuestión.

Ese partido abierto a la sociedad que anhela Casado debe tener como objetivo, según explicó, reagrupar a todos los constitucionalistas, «incluidos aquellos socialdemócratas avergonzados por lo que está haciendo Sánchez, o aquellos regionalistas que quieren seguir viviendo en una España unida».

«Esta España nos gusta»

Casado volvió a marcar el perfil propio del PP cuando aseguró que su intención no es cambiar España, sino cambiar el Gobierno: «A nosotros esta España nos gusta, lo que no nos gusta es el actual Gobierno». En esa línea, aseguró que su propósito no es liderar la vuelta al centro del PP, porque «nunca» lo ha abandonado, sino que quiere que su partido «lidere la vuelta al centro de la política española».

«El futuro de España pasa por el centro, y en el centro está el PP», explicó Casado, quien justificó su ruptura con Vox: «Ni queremos ganar fuera del centro, ni a España le serviría de nada que ganáramos en la esquina de un campo de batalla».

Desde esa posición moderada, expuso una agenda de propuestas «positivas» hasta Navidad, entre las que incluyó la ley de Concordia, para reforzar el sistema constitucional y el legado de la Transición. El PP también planteará una ley de la Gran Sociedad, para el ámbito social y familiar, reiterará su oferta educativa e insistirá en su ley anti-ocupación. Entre las iniciativas que preparan los populares, con el fin de abrirse más a la sociedad, está la creación de la Asociación de Mayores Populares, para abordar los temas de interés para la tercera edad como pensiones, dependencia o la soledad. También quieren renovar la Asociación Mujeres en Igualdad.