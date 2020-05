Casado ofrece a los hosteleros que no puedan abrir ayuda por parte de los Gobiernos del PP El líder popular se compromete a ofrecer «ayudas directas o de crédito» para que los empresarios puedan realizar las reformas de distanciamiento social que garanticen la seguridad y la rentabilidad del negocio

El presidente del PP, Pablo Casado, ha ofrecido a los hosteleros que no puedan abrir la «ayuda de los Gobiernos del PP», como la Junta de Andalucía, y ha mostrado el compromiso del partido de ofrecer «ayudas directas o de crédito» a los hosteleros para que puedan realizar las reformas de distanciamiento social que garanticen la seguridad y la rentabilidad del negocio.

Casado, que se ha reunido junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con las organizaciones patronales Hostelería España y Hostelería Madrid con motivo del Día Internacional del Trabajo, ha respondido así a las declaraciones realizadas el pasado jueves por la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que señaló que «quien no se sienta cómodo, se entiende que permanezca cerrado».

El líder «popular« también se ha manifestado con respecto a las «catastróficas» previsiones económicas del Gobierno, al que culpa de que España sea «la economía de la zona euro que peor se recupere» de la crisis «porque no se han hecho las cosas bien». Casado ha subrayado que en España «hay nueve millones de personas que quieren trabajar y no puede», además de criticar que el Gobierno no esté dando las «prestaciones prometidas» a cuatro millones de familias acogidas a Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que «llevan desde el 31 de marzo sin recibir ningún ingreso». Asimismo, ha criticado que el Gobierno cobrara este jueves la cuota de marzo a 400.000 autónomos inactivos.

También ha exigido al Gobierno que permita a los ayuntamientos utilizar los más de 28.000 millones de superávit para superar la crisis y que se permita la rebaja de los impuestos de actividades económicas, IBI y tasa de residuos. Por otro lado, ha tachado de «descalabro» el plan de desescalada y ha reprochado al Gobierno «no haber contado con nadie» para realizarlo, añadiendo que poner en marcha la desescalada «sin test masivos es como intentar bajar de una montaña con los ojos vendados».