Casado ofrece a Cs una coalición puntual para romper el empate de bloques

Pablo Casado interrumpió ayer sus vacaciones para arropar a una de sus grandes apuestas personales en este Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, en su toma de posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid. El líder del PP había dejado en las últimas semanas todo el protagonismo a su equipo recién renovado de Génova, y ni siquiera acudió al debate de investidura de Ayuso, la semana pasada. En su reaparición, Casado volvió a tender la mano a Ciudadanos para presentarse en coalición ante una eventual repetición de elecciones. En un intento de rebajar la presión sobre Albert Rivera y allanarle el camino, aclaró que sería una alianza puntual, en la que cada partido mantendría sus siglas, su programa electoral y su proyecto político.

El análisis que hacen Casado y su núcleo duro en Génova parte de la imposibilidad casi total de que el centro-derecha llegue a La Moncloa si vuelve a presentarse de forma fragmentada a las urnas. La ley electoral castiga esa división. Como ejemplo gráfico, en el PP calculan que si Vox no se hubiera presentado en las circunscripciones donde no logró escaños, los populares tendrían ahora 21 diputados más.

El presidente de los populares cree que la plataforma España Suma, inspirada en la idea «audaz» de Navarra Suma, que ganó las elecciones autonómicas del 26 de mayo con claridad aunque los socialistas llegaron al Gobierno gracias al PNV y Bildu, es la mejor fórmula para intentar romper el tablero si hay que volver a votar.

Casado cree que en las circunstancias actuales, si Sánchez es incapaz de lograr un pacto de investidura y los españoles tienen que volver a votar el 10 de noviembre, el PP podría mejorar su resultado y quizás rondar los 90 escaños, frente a los 66 actuales. Pero los bloques de izquierda y centro-derecha quedarían prácticamente intactos. El trasvase de votos se produciría dentro de cada uno de ellos, y no de un lado a otro.

La única manera que ve el PP de romper el empate de votos, que beneficia a la izquierda por la división de sus adversarios, es que se cumplan tres condiciones: la unión del centro-derecha, que podría atraer «nuevos votos», la desmovilización de la izquierda y la fragmentación de este espacio político, con la irrupción en las generales del partido encabezado por Íñigo Errejón. Si se dan esas circunstancias, fuentes populares creen que podría producirse una «carambola» como la de Andalucía, que permitiera sumar a los partidos del centro-derecha frente a la izquierda.

El líder del PP intentó rebajar la presión sobre Ciudadanos, que rechaza de plano una alianza nacional con el partido de la calle Génova, para que entre en la plataforma España Suma. La puerta está abierta, pero el PP no quiere empujar a nadie para que pase dentro. Casado tendió la mano a Rivera, con el mensaje claro y conscientemente «suave» de que cada partido conservará sus señas de identidad, su propio ADN político y, por supuesto, sus siglas. El PP quiere evitar que Ciudadanos sienta que su propio proyecto está en peligro. No obstante, como subrayó el vicesecretario de Comunicación del PP en ABC el domingo pasado, cualquier coalición de centro-derecha estaría liderada siempre por Pablo Casado, algo que en el PP no admite discusión posible.

Nada más terminar el acto institucional de la toma de posesión de Ayuso, en la Real Casa de Correos, con la interpretación del himno nacional incluida, Casado se dirigió a los medios de comunicación para subrayar las políticas liberales del PP madrileño, escaparate de su proyecto nacional, y para elogiar la coalición con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y el acuerdo de investidura rubricado con Vox. El presidente del PP subrayó que ante unas próximas elecciones generales, el centro-derecha «si quiere ganar y gobernar tiene que ir unido». «Lo que no implica que perdamos nuestras siglas, personalidad, trayectoria o programa», recalcó.

«España Suma es una plataforma electoral para un momento puntual de España, en la que nos la jugamos a nivel económico, territorial e internacional», explicó Casado. Por eso, si hubiera nuevas elecciones en noviembre, «cosa que nadie desea», lo inteligente, a su juicio, sería «llegar a algún tipo de alianza electoral, acuerdo o estrategia para ir a las urnas de modo que la proporcionalidad electoral no merme la traducción de votos en escaños favoreciendo así a la izquierda».

De momento la oferta del PP se dirige de forma principal a Ciudadanos. Fuentes del PP señalaron que no se cierra la puerta a Vox, pero este partido ya ha demostrado que se encuentra más cómodo si pacta y se queda fuera de las coaliciones, como ha ocurrido en Madrid o en Murcia.

Ante unas hipotéticas elecciones, el PP buscaría diferentes fórmulas de entendimiento con Vox y podría proponerle no presentarse en las circunscripciones donde no logró escaño y sería bastante complicado que lo consiguiera ahora. A cambio, el PP podría haber incorporar a algún candidato de ese partido en sus listas. En las pasadas elecciones, el PP ya tanteó en ese sentido sin ningún resultado, y a Ciudadanos le propuso ir en listas conjuntas al Senado, con nulo éxito. En Génova calculan que si Rivera hubiera aceptado la propuesta, entre los dos partidos habrían logrado unos 40 escaños más en la Cámara Alta.

De momento, Casado no ha hablado con el líder de Ciudadanos sobre la plataforma España Suma, y tampoco con Santiago Abascal, según fuentes populares.