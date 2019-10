Casado lanza un aviso urgente a Sánchez: «Rompa con Torra y Junqueras y restablezca el orden ya» «No se puede esperar un minuto más para restablecer el orden en las calles de Cataluña», ha advertido

El PP pisa el acelerador ante unas elecciones generales en las que no descarta en absoluto ganar al PSOE. Lo que parecía imposible hace solo un par de meses, lo ven ahora al alcance de la mano. Pablo Casado ha abierto este sábado en Valladolid la Convención Intermunicipal del PP. En una semana especialmente difícil por la ofensiva de los independentistas violentos en Cataluña, el líder del PP ha confesado que está preocupado y ha enviado un aviso urgente a Sánchez: «Rompa con Torra y Junqueras y restablezca el orden ya».

«Estoy preocupado, me duele España y me duele Cataluña», ha comentado Casado. «Hoy, lo que tiene que hacer un partido de Gobierno y de Estado como el nuestro es mantener nuestra línea de actuación y la unidad de acción con el Gobierno y los constitucionalistas, pero también ser exigentes con una situación que se está desbordando y no puede seguir así».

«No se puede esperar un minuto más para restablecer el orden en las calles de Cataluña. Ni un minuto más», ha avisado Casado.

El presidente del PP ha destacado la «lealtad» de su partido, pero ha advertido de que el Gobierno en funciones debe actuar ya: «Estamos siendo leales, responsables y estamos respondiendo al llamamiento a la unidad entre los partidos constitucionalistas que nos ha hecho el presidente en funciones. Ahora bien, como partido que lidera la oposición ahora, y como candidato del partido que es la única alternativa mando un aviso urgente al Gobierno en funciones de España: se tiene que restablecer la ley y el orden en Cataluña de inmediato».

«Es imprescindible que la convivencia esté garantizada. Cuando una minoría violenta ataca las infraestructuras básicas del Estado no es el momento para exigir silencio, sino para exigir orden. Cuando una minoría empiezan a ejercer la kale borroka, no es momento de hacer llamamiento al diálogo, sino de hacer llamamiento al cumplimiento de la ley y la Constitución».

Casado ha pedido que Sánchez rompa cualquier acuerdo con los independentistas: «El PSC tiene que romper hoy mismo los 40 acuerdos con los independentistas y en la Diputación de Barcelona, porque si no no podemos seguir apoyando la unidad de criterio constitucionalista. No es compatible. O se está con la ley y la democracia o se está con los violentos y quienes los jalean. Hoy mismo rompan con Torra, con Junqueras y con aquellos que jalean la violencia».

«A día de hoy Pedro Sánchez es presidente del Gobierno por los votos de Torra y Junqueras. Gracias a ERC y Junts per Cat, que son los que a día de hoy siguen instigando la desobediencia civil, a tomar las calles y pidiendo el referéndum de autodeterminación».

Casado ha pedido la aplicación urgente de la ley de Seguridad Nacional, para que los Mossos no estén en manos de alguien como Torra: «No podemos ir cuatro pasos por detrás, hay que ir un paso por delante. No podemos tener a Torra ni una día más al frente de los Mossos, que están haciendo un trabajo excelente pero que tienen unos mandos que no merecen».

«No quiero un policía herido más, ni quiero imágenes internacionales de Cataluña ardiendo, pongamos orden ya», ha subrayado.

Por tanto, ha pedido a Sánchez que rompa con los independentistas y que aplique la ley de Seguridad Nacional y ha instado a la Fiscalía a actuar, para que lleve a los tribunales a los individuos de la kale borroka en Cataluña. Casado ha defendido que se envíe ya el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales a Torra, lo que sería el primer paso para poner en marcha el 155.

Casado ha defendido el papel del PP para combatir la kale borroka en el País Vasco, siempre «con la ley y dentro de la ley, sin atajos». «Hay que tener el coraje y la determinación para acabar con la violencia».

El compromiso del PP es, según ha explicado Casado, reforzar el Estado de Derecho, después de que el PSOE lo debilitara, al eliminar el delito de rebelión impropia y el de referéndum ilegal del Código Penal, y después también de que los socialistas transfirieran la competencia de Prisiones a Cataluña en 1983.