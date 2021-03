Casado incita a las bases de Ciudadanos a una desbandada hacia el PP «Madrid será la primera etapa de la unidad del centro-derecha en torno al PP», avisa

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 12/03/2021 00:51h

Pablo Casado e Inés Arrimadas coincidieron ayer por la mañana en el Parque de El Retiro de Madrid, después de la convulsión política que se vivió el día anterior. La cercanía física no fue suficiente para que se cruzaran una sola palabra, ni siquiera como saludo, a pesar de los intentos de la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, quien empujó amablemente del brazo a la presidenta de Ciudadanos para que se acercara al líder del PP, sin ningún éxito ante la resistencia de su jefa de filas. A Villacís le jugó una mala pasada un micro abierto, durante el homenaje a las víctimas del terrorismo con motivo del aniversario del 11-M. Cuando Casado preguntó a la vicealcaldesa cómo se encontraba, esta le respondió: «Como gobiernen PSOE y Podemos en la Comunidad nos habéis jodido».

Por allí se dejó ver Ángel Garrido, destituido de forma fulminante como consejero junto al resto de sus compañeros de Ciudadanos en el Gobierno madrileño. Garrido, que antes que consejero de Ciudadanos fue presidente autonómico del PP, aseguró, en charlas de corrillo, que todo aquello era una despropósito y una tremenda equivocación de Ayuso.

Alianzas puntuales

Las relaciones del PP y Ciudadanos se han roto en mil pedazos, por mucho que se mantengan como aliados en los gobiernos regionales de Castilla y León y Andalucía. La confianza entre las direcciones nacionales se ha quebrado por completo. La noche anterior, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, fue rotundo al anunciar un asalto en toda regla a Ciudadanos, al invitar a sus militantes, simpatizantes y dirigentes defraudados con Inés Arrimadas a dar la espalda a ese partido y unirse al PP. Ayer, Pablo Casado incidió en el mismo mensaje.

El líder de los populares calificó primero de «grave irresponsabilidad» y «gran error» la moción de censura que Ciudadanos registró junto al PSOE el miércoles en Murcia, y emplazó a Arrimadas a dar explicaciones a todos los españoles sobre el pacto que tiene con los socialistas.

Casado lanzó el primer mensaje preelectoral, ante los comicios convocados en la Comunidad de Madrid para el 4 de mayo, a raíz de la desconfianza generada por Ciudadanos. Madrid, advirtió el presidente del PP, será la primera etapa de la unidad del centro-derecha «por la base», en torno al Partido Popular.

Casado recordó que Ciudadanos ha estado tres años despreciando la unión de partidos del centro-derecha para poder hacer frente a Sánchez en las urnas. ¿Alguien se acuerda ya de España Suma? Aquella idea para crear una plataforma electoral de unidad quedó en el olvido, después del «no» rotundo que dio Ciudadanos, solo al escucharlo como posibilidad.

La casa común

Si no fue posible la unidad por arriba, el PP buscará la unión por abajo, es decir, por las bases, por los militantes y simpatizantes, mientras abre la puerta de par en par a todos los dirigentes de Ciudadanos que quieran entrar en lo que los populares llaman «casa común» del centro-derecha.

Ante las elecciones catalanas, el PP dio el campanazo con el fichaje de Lorena Roldán, antigua líder de Ciudadanos en Cataluña. En ese momento, el PP se apresuró a aclarar que había más personas llamando a la puerta, pero de momento no los dejaría pasar, para no enturbiar más las relaciones con el que era su socio preferente. Ese argumento ya no vale, y ayer el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, volvió a repetir que hay «cola» para darse de alta en su partido. Fuentes de Génova no quisieron entrar en detalles, pero recalcaron que todos los que quieran dar la espalda a Ciudadanos y entrar en el PP serían bienvenidos.

Ayer, en El Retiro, con motivo del acto del 11-M, Arrimadas comentó que siempre ha tenido una relación cordial con Casado, con el que habla constantemente. De hecho, confirmó que habló con él el miércoles para explicarle los motivos de la moción de censura en Murcia, y solo en Murcia. Casado corroboró que Arrimadas le llamó, pero tres horas después de que se anunciara la moción. A partir de ahí todo se precipitó y el diálogo sirvió de poco. El PP mantendrá una relación «respetuosa» con Ciudadanos, y se niega a hablar de replantear su ruptura con Vox. Su objetivo será «ganarse las bases» de ambos.

En el mismo acto por el 11-M estuvo Cayetana Álvarez de Toledo. La exportavoz del PP en el Congreso ve fuerte a Isabel Díaz Ayuso y con capacidad suficiente para atraer a un buen porcentaje de votantes de Vox. Esa circunstancia, unida a una más que previsible caída de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, podría situar a Ayuso cerca de la mayoría absoluta, según sostienen fuentes populares. A estas alturas, y con el liderazgo de Ayuso en alza y no solo en Madrid, el PP ve ese objetivo al alcance de la mano. En la misma línea de lo sostenido por Aznar unos días antes, en sectores del PP subrayan que la clave es tener un «modelo y un proyecto claro y bien definido».