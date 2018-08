Casado insiste en la necesidad de abordar la inmigración de manera «legal y ordenada» El líder del PP viaja a Algeciras y Ceuta y saluda personalmente a los inmigrantes asistidos. «Eres el mejor», le dice uno

El presidente del PP, Pablo Casado, ha visitado hoy miércoles Algeciras y Ceuta para conocer de primera la mano las labores de la Guardia Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y Salvamento Marítimo para acoger a los miles de inmigrantes que están llegando a las costas españolas en las últimas semanas.

Desde que fuera elegido líder del PP, Casado ha criticado duramente la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, y hoy también ha abogado por una «inmigración legal, ordenada, con vocación de incorporarse al mercado laboral y que busque la integración en las sociedades que los acoge».

«El problema del Gobierno socialista —ha dicho— es que no tienen una posición ideológica clara sobre este tema».

Hoy, en su primera parada, en Algeciras, Casado ha hablado en inglés y francés con los inmigrantes y les ha saludado personalmente. Uno de ellos le ha dicho: «You are the best» (eres el mejor). El PSOE ha tachado de demagógico este gesto del presidente del PP. A través de un mensaje en Twitter ha puesto el acento en el mensaje lanzado el pasado fin de semana por Casado en el que aseguraba que no podía haber papeles para todos los migrantes africanos que esperaban llegar a España.

«¿Y no les ha dicho Casado que "hay millones de africanos esperando" y que en España "no hay papeles para todos"?», se ha preguntado el PSOE, en un momento en el que el debate público se centra en la presión migratoria. Así, frente al discurso de Casado que critica el «buenismo» y la «demagogia» del Gobierno con este tema, al que acusan de alentar el 'efecto llamada' tras acoger el barco Aquarius, Ferraz ha asegurado que «hay que tener muy poca decencia y mucha demagogia» para protagonizar esa estampa.

El líder «popular» viaja a Algeciras y Ceuta para defender una inmigración «legal» y «ordenada» en la que no es posible que haya «papeles para todos», unas palabras que le han granjeado las críticas de la izquierda, que ha comparado su discurso con el del viceprimer ministro italiano, el ultraderechista Mateo Salvini. Pablo Casado ha apuntado hoy que que planteará en su reunión con Sánchez la necesidad de que haya una política «eficaz, sin demagogia y sin buenismos».

«Responsabilidad sin demagogia» son sus receteas para abordar la inmigración y ha apostado por un «Plan Marshall para África». Los países occidentales deben apostar «no simplemente por ayudas que puedan acabar en manos de gobiernos corruptos, sino por la institucionalización, la educación, la inserción laboral y la inmigración regulada».

«De nada sirven ni populismos, ni buenismos, ni demagogias. No se va a resolver esta situación diciendo que va a haber papeles para todos, que el Estado del bienestar es ilimitado o que la ruta de la inmigración ilegal en España es más fácil que en otros países». «Yo también soy persona, a mí también me resulta dramático que en África haya tanta pobreza y que en Europa haya gobiernos que no hayan sido sensible a esto».