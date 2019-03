Casado ficha a Ángeles Pedraza para el Senado Pío García-Escudero volverá a ser número uno del PP a la Cámara Alta por Madrid

El Partido Popular ya tiene la lista de sus números uno al Senado, después de unos días de convulsión interna en algunos territorios ante el más que previsible retroceso en el número de escaños de la Cámara Alta. Tras las dudas iniciales, Pablo Casado mantiene a Pío García-Escudero como cabeza de cartel en Madrid para el Senado. Y en esa misma candidatura incluye uno de sus fichajes estrella para esta Cámara: Ángeles Pedraza, expresidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, según confirmaron ayer fuentes populares.

Casado ha querido dar un mensaje de «unidad» e integración en las candidaturas para la Cámara Alta, la que deberá aprobar, en su caso, un nuevo 155, como ha prometido el líder del PP. Fuentes populares han subrayado que el presidente del partido ha cumplido su promesa del Congreso nacional del PP: «Si yo gano nadie pierde». Muchos de los que salieron de las listas del Congreso han sido derivados al Senado, como Fernando Martínez Maillo (Zamora), Carlos Floriano (Cáceres) o Rafael Hernando (Almería).

En Valencia, Casado cuenta con el magistrado Fernando de Rosa, exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente de la Audiencia Provincial. En Lugo, el líder del PP ha confirmado como número uno al que fuera portavoz con Rajoy, José Manuel Barreiro, quien apoyó a Sáenz de Santamaría en las primarias del partido. Otro antiguo sorayista que repite es Iñaki Oyarzábal (Álava)

Como números uno al Senado hay varios alcaldes: Antonio Román (Guadalajara) y Javier Lacalle (Burgos), así como candidatos municipales: Ana Alos (Huesca) o Pablo Ruz (Elche). Por Granada, Casado ha fichado a otro periodista, Vicente Azpitarte. Y en Ceuta cuenta con una senadora de familia musulmana, Fátima Mohamed.

Escaños en peligro

En Madrid, la renovación que está imponiendo Casado en todo el partido ha respetado a Pío García-Escudero, presidente de la Cámara Alta desde diciembre de 2011, tras las elecciones que ganó Rajoy por mayoría absoluta. García-Escudero, que tiene una buena relación personal con Casado, dirigió desde la Presidencia del Senado los debates del 155 en 2017.

La candidatura de García-Escudero no se confirmó hasta ayer por la tarde, en plena «revolución» que Casado quería imprimir de forma especial en las candidaturas por Madrid. En la lista del Congreso el cambio será prácticamente completo en los primeros puestos. En el Senado, el líder del PP ha situado a un referente en la defensa de las víctimas del terrorismo, Ángeles Pedraza. Pero en la Cámara Alta, con un sistema de elección mayoritario y no proporcional, todo lo que no sea ser número uno corre serio peligro de quedarse fuera, si el PP no es el primer partido en la circunscripción. De ahí los llamamientos de Casado a Ciudadanos para ir juntos al Senado y sumar fuerzas y votos.

Quien no entra en las listas a la Cámara Alta es el actual portavoz del PP en esta Cámara, Ignacio Cosidó, que ahora mismo ocupa su escaño por designación autonómica. Fuentes del PP explicaron que Cosidó seguirá siendo senador, y cuando se constituya el nuevo Parlamento regional de Castilla y León volverá a ser elegido senador autonómico, previsiblemente.

Como número uno por Palencia, el PP ha propuesto al presidente provincial de Nuevas Generaciones, Rodrigo Mediavilla. Los jóvenes del PP, y en general la organización juvenil en la que empezó el propio Casado, han adquirido un protagonismo relevante en esta etapa.

De momento, sigue sin despejarse la incógnita del número dos de Casado en la candidatura al Congreso por Madrid, y el nombre del cabeza de lista para las elecciones europeas.

Con Merkel y Kurz

Casado dio el visto bueno definitivo a la publicación de la lista de los números uno al Senado desde Bruselas, adonde viajó ayer para participar en le reunión del Partido Popular Europeo, previa a la cumbre de jefes de Estado o de Gobierno. Casado charló con líderes como Angela Merkel o el primer ministro austriaco, Sebastian Kurz, quien le explicó su experiencia con el acuerdo de coalición con la extrema derecha en su país, «y cómo ha conseguido llevarla a su terreno de moderación», según fuentes próximas a Casado. El líder del PP tomó buena nota ante lo que puede tener él por delante en los próximos meses. Casado explicó a sus compañeros europeos la situación de España y aseguró que estará en el próximo Consejo Europeo como presidente, lo que fue respondido con aplausos de los líderes del PPE.

Esta es la lista de números uno al Senado:

ANDALUCÍA

ALMERIA Rafael Hernando

CÁDIZ José Luis Landaluce

CÓRDOBA Fernando Priego Chacón

GRANADA Vicente Azpitarte

HUELVA Carmelo Romero

JAÉN Francisco J Marquez

MÁLAGA María Ángeles Muñoz

ARAGÓN

HUESCA Ana Isabel Alós López

TERUEL Manuel Blasco Marqués

ZARAGOZA José Manuel Aranda Lassa

ASTURIAS José Ramón García Cañal

CANTABRIA Javier Puente Redondo

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE Antonio Serrano Aguilar

CIUDAD REAL Carmen Quintanilla

CUENCA José Manuel Tortosa Ruiz

GUADALAJARA Antonio Román Jasanada

TOLEDO José Julián Gregorio

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA Juan Pablo Martin Martin Maroto

BURGOS Fco. Javier Lacalle Lacalle

LEÓN Javier Santiago

PALENCIA Rodrigo Mediavilla

SALAMANCA Bienvenido de Arriba

SEGOVIA Paloma Inés Sanz Jerónimo

SORIA Cristina Pinillos

VALLADOLID José Ángel Alonso Pérez

ZAMORA Fernando M Maillo

CATALUÑA

BARCELONA Manuel Buenaño

LÉRIDA Miguel Ángel Balao García

TARRAGONA Juan José Acero de Dios

GERONA Mari Angels Olmedo Delestal

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE Pablo Ruz Villanueva

CASTELLÓN Salomé Pradas

VALENCIA Fernando de Rosa

EXTREMADURA

BADAJOZ Pedro Acedo

CÁCERES Carlos Floriano

GALICIA

LA CORUÑA Miguel Lorenzo

LUGO José Manuel Barreiro

ORENSE Miguel Ángel Viso

PONTEVEDRA Miguel Fidalgo Iglesias

BALEARES

MALLORCA IBIZA-FORMENTERA: Santiago Marí

MADRID Pío García Escudero

MURCIA (Pendiente)

PAÍS VASCO

ÁLAVA Iñaki Oyarzabal

VIZCAYA Raquel González

GUIPÚZCOA Álex Saenz

LA RIOJA Ana Lourdes González

CEUTA Fatima Mohamed

MELILLA José Imbroda

NAVARRA (Pendiente)