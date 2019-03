Casado defiende el feminismo del PP, «sin victimizar a la mujer ni criminalizar al hombre» El presidente del PP ha presentado el libro «Feminista y de derechas», de Edurne Uriarte

En la presentación del libro «Feminista y de derechas», de Edurne Uriarte, Pablo Casado ha reivindicado el feminismo del PP, entendido de una manera totalmente distinta a como lo hace la extrema izquierda o quienes han convocado la huelga de mañana. « Algunos nos podemos reivindicar como feministas, si ese feminismo es la defensa de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres», ha asegurado. «Renunciamos a la victimización de la mujeres por el hecho de serlo, y a la criminalización del hombre, por el hecho de serlo», ha afirmado Casado.

Casado ha dejado claro que no es partidario de «colectivizar» a nadie, tampoco a las mujeres. El líder del PP ha instado a no rendirse a los tópicos de la izquierda, y frente a ellos ha destacado los valores incluidos en el libro de Uriarte.

El líder del PP ha explicado que la autonomía personal es imprescindible para lograr esa igualdad entre hombres y mujeres, y se logra con empleo. De ahí a defender las políticas de empleo de su partido iba medio paso.

En su libro, Uriarte defiende un feminismo «construido desde nuevas bases críticas, con un activismo abierto a todas las ideologías, compatible con la izquierda y la derecha». «Ni el sexismo es propio de la derecha o de la izquierda ni el feminismo pertenece a un lado del arco ideológico», subraya la escritora y catedrático.

Uriarte ha explicado que cuestiona las cuotas, pero considera interesantes otras iniciativas, como el del currículum ciego, para que se valore sin saber si es hombre o mujer. También ha subrayado que existe quiebra salarial, «por supuesto», pero ha pedido que se tenga cuidado con su análisis.

«Todas las feministas y todos los feminismos estamos de acuerdo en que persiste desigualdad, y el feminismo es necesario, pero no todos los feminismos son iguales», ha asegurado. Uriarte se opone al feminismo de extrema izquierda y a la huelga feminista de mañana. «Está convocada a partir de reivindicaciones propias de la extrema izquierda, contra el capitalismo, liberalismo o colonialismo. Es un manifiesto que excluye a la gran mayoría de mujeres, y yo no estoy de acuerdo con eso», ha explicado. Por eso, Uriarte ha pedido un manifiesto que una a todas las mujeres, y no excluya a una buena parte de ellas.

En la presentación estuvieron Teodoro García Egea, Marta González, Rafael Catalá, Ángel Garrido, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Rafael Hernando, Federico Trillo y el editor Manuel Pimentel.

Por la mañana, Casado participó en un acto alternativo a los oficiales con motivo del Día de la Mujer. El PP ya había anunciado que no participaría en la manifestación general, al considerar «inadmisible» un manifiesto que, a su juicio, dibuja una España «irreconocible», y tras denunciar el intento de la extrema izquierda de politizar y monopolizar esa protesta.