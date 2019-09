Casado afirma que España Suma podría conseguir mayoría absoluta El presidente del PP avisa de que la división del centro-derecha es el «mayor salvavidas» de Sánchez

El presidente del PP, Pablo Casado, ha convocado este jueves en el Congreso a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a solo cuatro días de que se disuelvan las Cortes. En su intervención, ha defendido que la derecha se una para ganar en el proyecto de España Suma. Ganar para gobernar ha defendido Casado, y gobernar para unir España.

Con los resultados de las urnas, los partidos que no querían a Sánchez habrían tenido mayoría absoluta en las urnas. «Era una propuesta seria», ha dicho. «Era una propuesta extraordinariamente generosa, suponía que muchos de vosotros aceptabais dejar vuestros puestos a partidos rivales. Hemos hecho una propuesta generosa, que nunca se había hecho en España».

Fuentes del PP han explicado que con los resultados en urna del pasado 28 de abril, si se hubieran unido PP, Ciudadanos, Vox, Navarra Suma y Coalición Canaria habrían alcanzado los 176 diputados, es decir, la mayoría absoluta.

«La fragmentación del voto en el centro-derecha es el mayor salvavidas para Pedro Sánchez», ha subrayado. «El tiempo nos ha dado la razón», ha apuntado, en referencia a la insistencia que tuvo en la anterior campaña sobre el daño que supondría para el centro-derecha su división en tres partidos.

«La división del espacio electoral ha supuesto dar más armas a la izquierda y a los nacionalistas». Casado cree que estas elecciones van de desbloqueo, seriedad y confianza y ha defendido una alternativa moderada.

Posición «coherente»

El líder de la oposición ha defendido la posición «coherente» de su partido en los últimos meses, un modelo de campaña «moderada» y «propositiva», en el que los populares no van a pedir el voto del miedo ni de la ira. «Yo no quiero el voto del miedo, ni de la ira, no quiero ni miedo ni ira entre españoles. Quiero el voto para un proyecto integrador», ha advertido Casado.

«Contra toda lógica y sensatez el Gobierno en funciones ha decidido que prefiere seguir en funciones. Ha sido una decisión exclusivamente de Pedro Sánchez, que nosotros no deseábamos y España no merecía», ha explicado.

Casado ha subrayado que el PP ha estado «a la altura». «¡Qué espectáculo se está dando a España!». A su juicio, todos deben hacer autocrítica, incluso los que no tienen responsabilidad en lo que ha pasado. «Supone una parálisis que acaba cotizando en Bolsa».

El líder del PP ha defendido la posición «coherente» de los populares, «que no se ha podido mover porque nadie se ha movido y menos el interesado». «El Rey ha estado a la altura, el problema no es institucional, de la Constitución, del Congreso, es un problema de la mala política, de la izquierda, que no ha sabido hacer política adulta y nos ha llevado a callejón sin salida».

Casado ha comparado la actitud del PP con la de otros partidos, en referencia a Ciudadanos, que ha dado giros bruscos: «Nosotros hemos estado a la altura de lo que los españoles nos han demandado. No hemos dado giros bruscos ni cambios de posición difíciles de explicar».

«Nos hemos encontrado con un Pedro Sánchez que no nos ha dado ni una sola razón para cambiar de postura», ha remarcado. A su juicio, Sánchez ha estado más preocupado por sus intereses electoralistas que por los intereses generales.

Casado ha defendido su campaña «propositiva», en la que deben explicar claramente «por qué Sánchez ha ido a la repetición de elecciones» y por qué puede irle bien. A su juicio, es por la fragmentación de sus adversarios.