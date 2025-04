Casado apoya la prórroga pero acusa a Sánchez de negligencia: «Aún no ha pedido perdón» por el 8-M

Pablo Casado ha confirmado hoy, en el Pleno del Congreso, que el PP apoya al Gobierno en sus medidas contra la crisis de coronavirus , por lealtad y por responsabilidad. Pero, a partir de ahí, ha situado a Pedro Sánchez ante el espejo de su gestión en esta crisis sanitaria, que tiene a toda España confinada sin ver luz al final del túnel. El líder del PP ha acusado a Sánchez de negligencia y de no estar a la altura. «Aún no ha pedido perdón» por el 8-M, le ha reprochado.

Casado, con corbata negra y un tono sereno, pero muy contundente, ha empezado fuerte desde el principio de su intervención: «Nuestro país no está para mítines, ni para manuales de resistencia ni de autoayuda», ha advertido a Sánchez. «Los españoles necesitan soluciones, no promesas. Certezas, no soflamas «.

El líder del PP ha resaltado que los ciudadanos están cumpliendo con los enormes sacrificios que se les está pidiendo, pero «el Gobierno no está respondiendo a la altura de sus esfuerzos «.

En otro día negro para España, cuando se han confirmado 3.434 fallecidos en esta epidemia , con 47.610 contagiados confirmados, el líder del PP ha defendido que las víctimas merecen el respeto de la Nación. Por eso, ha propuesto que las banderas oficiales ondeen a media asta mientras dure la pandemia, ha pedido un funeral de Estado por todos ellos para resarcir la soledad que han sufrido en sus sepelios y un monumento en el centro de Madrid.

El 8-M

Casado ha subrayado que el Gobierno conocía desde el 2 de febrero la peligrosidad de la pandemia . La primera semana de marzo la UE pidió medidas de alejamiento social, y la OMS alertó de la epidemia a nivel mundial. «Pero el Gobierno animó a centenares de miles de personas a manifestarse el 8-M».

«Usted aún no lo ha reconocido ni ha pedido perdón por una negligencia tan grave. Tiempo tendremos de pedirle responsabilidad, no lo haremos ahora«, ha advertido a Sánchez.

Casado ha acusado al Gobierno de decir que estamos en una guerra , pero dejar a los profesionales sanitarios «sin mascarilla, sin equipos de protección y sin respiradores para salvar vidas».

«Esto es imperdonable»

El jefe de la oposición ha explicado que «el mando único del Gobierno tiene todas las competencias y la responsabilidad para centralizar las compras , incluso el primer día hizo requisas«. Por eso los populares no entienden por qué pocos días después vuelve a lanzar a los mercados a las autonomías »sin ninguna coordinación«.

«Cada hora de retraso, son enfermos sin respiradores y médicos expuestos al contagio. Honestamente, esto es imperdonable «, ha asegurado.

El PSOE durante el ébola

A pesar de todas estas críticas, Casado ha dejado claro que el PP aprueba, por sentido de Estado y lealtad institucional , las medidas del Gobierno y la prórroga del estado de alarma. «El problema es que con estos poderes máximos, la eficacia del Gobierno está siendo mínima».

«Estoy siendo el jefe de la oposición que usted no fue», ha reprochado a Sánchez. Casado ha recordado que al PP le organizaron 25 manifestaciones llamándolos asesinos por sacrificar al perro de la única contagiada por ébola, que se acabó curando. «Usted pidió en plena crisis la dimisión de la ministra y llamó de todo al presidente del Gobierno».

«Afortunadamente para usted y para España, nosotros no somos así», ha comentado Casado, quien ha reprochado a Sánchez el escrache que le hicieron en su domicilio, con una bebé recién nacida en 2012.

Congreso abierto, y no cerrado

Casado ha exigido al presidente del Gobierno que dé explicaciones todas las semanas en la sede de la soberanía naciona l, las Cortes, cerradas a cal y canto para el control parlamentario por el PSOE y sus socios.

«En los regímenes bananeros se estila la propaganda política en televisión para culto del líder. Pero en las democracias parlamentarias los mensajes a la Nación se dirigen desde los Congresos«, ha avisado Casado.

También ha lamentado que Sánchez haya aprovechado esta tragedia nacional para contentar a sus socios, e incorporar a Iglesias en la comisión del CNI , usando un decreto económico muy sensible para los parados y las personas vulnerables.

«Defienda al Rey de España»

Además, ha calificado de «inadmisible» que miembros del Gobierno promuevan caceroladas contra el Jefe del Estado y lo hagan desde la sala de prensa de La Moncloa, en referencia a Iglesias. «Le pido que le desautorice y defienda al Rey de España».

«España merece unidad, pero también eficacia, lealtad y responsabilidad», ha advertido el presidente del PP, quien se ha dirigido directamente a Sánchez para decirle: «No defraude a los españoles una vez más «.