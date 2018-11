Casado apoya al Gobierno para vetar «un acuerdo deshonroso» sobre Gibraltar en el Brexit El líder del PP acusa a Sanchez de «incompetencia»: «No vamos a tolerar una humillación internacional a España»

El líder del PP, Pablo Casado, que se encuentra hoy en Almería dentro de la campaña de las elecciones autonómicas en Andalucía, ha acusado a Pedro Sánchez de «incompetencia» y de llegar tarde y mal en la negociación del Brexit, sobre todo en lo que afecta a Gibraltar. Pero ha anunciado que, por responsabilidad, el PP apoya al Gobierno de la Nación para vetar un acuerdo sobre el Brexit que sea «deshonroso para España».

Casado ha recordado que ya advirtió hace un mes al presidente del Gobierno, en un debate parlamentario sobre el Consejo Europeo, de que la negociación sobre el Brexit no iba bien para España, pues no se estaba teniendo en cuenta el acuerdo que consiguió el Ejecutivo de Rajoy, para que la voz de España fuera imprescindible en cualquier decisión que afectara al Peñón.

«Ha pasado un mes y ahora me da la razón», ha dicho Casado, quien ha subrayado que el Gobierno está haciendo el ridículo a nivel internacional, y está llegando tarde y mal a esa negociación. «Somos el hazmerreír de Europa», comentan en el entorno de Casado, que está visiblemente enfadado, pero también muy preocupado por el bajísimo nivel que está demostrando Sánchez en política internacional.

«Le dije que se pusiera con el tema de Gibraltar, porque estaba capitulando con lo que consiguió el PP: sin el acuerdo de España, la Unión Europea y el Reino Unido no podían decidir nada sobre el nuevo estatus de Gibraltat», ha recordado.

Pese a las críticas a Sánchez, Casado ha subrayado que el PP actúa con responsabilidad de Estado y apoya al Gobierno para vetar cualquier acuerdo que sea «deshonroso» para España en el Brexit. «A pesar de llegar tarde y mal, y de haber sido desleales y mentirosos», ha señalado.

«El PP no va a tolerar una humillación internacional de España. No sé si llegaremos a tiempo, no sé si la incompetencia de Sánchez y su Gobierno puede aguantar esta negociación in extremis», ha comentado Casado. «Me da miedo y pena que España esté en manos de esta gente».