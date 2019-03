Casado apela a la responsabilidad del votante de centro derecha: «España se la juega» En una entrevista en la Cope, abre la puerta a los votantes socialistas descontentos con Sánchez

Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 07/03/2019 09:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha dirigido al votante de centro derecha para pedirle «responsabilidad» el 28 de abril, con su apoyo «a la única alternativa» posible a Sánchez. En una entrevista en la Cope con Carlos Herrera, ha advertido de que España se la juega porque hay riesgo de que el país quede en manos de Torra, como aliado de Sánchez: «Apelo a esa responsabilidad del centro derecha porque España se la juega».

Casado se muestra prudente con las encuestas, sobre todo la del CIS. El líder del PP cree que este organismo, que preside el socialista Tezanos, ha perdido la credibilidad: «Lo que me extraña es que no nos ponga detrás del Pacma». «Las encuestas demuestran que si no aunamos esfuerzos en la única alternativa a Sánchez, puede seguir gobernando Sánchez», ha advertido.

«Todos los votos son útiles, pero sí estamos preocupados por que pueda gobernar Sánchez, tenemos que ser responsables y aglutinar el voto de centro derecha en el único partido que puede ser alternativa», ha insistido. «Yo no quiero ser presidente para viajar en el Falcon o cambiar el colchón o la cortina, sino para dejarme la piel por España».

Respecto a un posible pacto del PSOE y Ciudadanos tras las elecciones del 28 de abril, Casado ha subrayado que quiere creer a Rivera cuando dice que no llegará a ningún acuerdo de investidura con Sánchez. «Ciudadanos es verdad que dijo esto en dos ocasiones y no lo cumplió», ha recordado. «El problema es que mientras dice que no va a pactar con el PSOE, está fichando a gente del PSOE», ha señalado, en referencia al intento de acoger a Soraya Rodríguez.

Casado se ha dirigido también a los votantes socialistas descontentos con el rumbo que ha tomado el PSOE, para que recalen en el proyecto del PP: «Aquellos votantes socialistas que están descontentos con Sánchez, deben materializar esa crítica en la única alternativa que existe, que es el Partido Popular».

El líder del PP ha acusado a Sánchez de tener una estrategia «más burda» que la de Zapatero con su famoso Plan E: El abuso de los decretazos, ha señalado, supone la «instrumentalización institucional más burda de los últimos tiempos, más que Zapatero. Lo ha hecho con el CIS, TVE, el Senado y ahora con la Diputación Permanente».