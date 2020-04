Casado advierte a Sánchez: «Su autoridad moral para pedir lealtad o unidad es nula» El líder del PP acusa al presidente del Gobierno de dinamitar cualquier posibilidad de pacto por su arrogancia e incompetencia

«Los españoles merecen un Gobierno que no les mienta, merecen un Gobierno que les diga siempre la verdad». Pablo Casado ha abierto su intervención en el Pleno del Congreso, durante el debate sobre la prórroga del estado de alarma, parafraseando a Rubalcaba. El líder del PP ha acusado a Sánchez de tener «nula» autoridad para pedir lealtad o unidad, pero ha vuelto a ofrecer su apoyo a la prórroga por responsabilidad.

El jefe de la oposición ha exigido a Sánchez que diga a los españoles la verdad, le cueste lo que le cueste: «30 días después de tener todas las competencias excepcionales y el mando y la responsabilidad única, le pido que nos diga la verdad, le cueste lo que le cueste», ha advertido Casado. «Sobre todo, díganos si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales. Porque eso sería de extraordinaria gravedad».

El jefe de la oposición ha confirmado que apoya la prórroga del estado de alarma aunque cree que «ya ha desbordado sobradamente su alcance constitucional». «Con un margen de 15 días le advertimos que esta restricción de derechos no es ilimitada».

El líder del PP ha rescatado algunas de las declaraciones de Sánchez en el pasado, que le retratan ahora: «Necesitamos políticos que no rehúyan los debates, que den la cara, que den seguridad a los ciudadanos, que protejan a los profesionales de la sanidad pública y que no nos responsabilicen de sus propios errores». Lo dijo en 2014, durante la crisis del ébola, que supuso un único contagio en España.

Casado ha sido especialmente duro al remarcar que Sánchez no tiene ninguna autoridad moral para pedir en este momento lealtad o unidad: «Su autoridad moral para pedir ahora lealtad y unidad es nula, pero aun así, nosotros mantendremos hoy el apoyo a las medidas de contención de la pandemia».

El líder del PP ha explicado la evolución de la posición de su partido así: «En la primera votación del estado de alarma le dije que no estaba solo, en la segunda que esto no iba bien, y hoy le debo decir: así no».

Casado ha recordado que España es el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes a causa del Covid-19, y ya registramos la quinta parte del total mundial. Algo no se está haciendo bien.

El líder del PP ha vuelto a pedir al Gobierno que deje de hablar solo de picos y de curvas, «de despersonalizar el inmenso dolor de esta masacre en vidas humanas». «Las víctimas merecen visibilidad pública, y el homenaje de toda la sociedad».

Los populares anuncian que pedirán responsabilidades más adelante, pero no ahora: «No seré yo el que le exija responsabilidades en medio de la tormenta. No hasta que amaine».

«No será este partido el que le monte concentraciones a las puertas de su casa, ni campañas del pásalo con fotos de víctimas en redes sociales. Nosotros no somos como ustedes», le ha reprochado al presidente del Gobierno.

«Señor Sánchez. No es esto, no es esto. ¿De verdad mantiene que se ha hecho todo bien? ¿Cree, como su ministro, que este gobierno no tiene absolutamente nada de lo que arrepentirse? ¿No va a pedir perdón a nadie?».

Los «pactos» de Sánchez, un «trampantojo»

Respecto a la propuesta de unos Pactos de la Moncloa, como los de 1977, Casado ha querido ser muy claro, y ha rechazado ser cómplice de las decisiones «ruinosas» de Sánchez.

«Nuestro sistema institucional, económico y laboral es perfectamente válido para afrontar esta crisis si se gestiona correctamente. Dialogo social siempre, pero complicidad para tomar decisiones ruinosas para los españoles nunca».

Casado ha lamentado que Sánchez haya ignorado a la oposición y ahora pretenda mostrarse como alguien pactista. «Llevamos casi dos años ofreciendo hasta 11 pactos al Gobierno en materia de educación, pensiones, política territorial, internacional y social, sin obtener respuesta. Por eso no parece sincera la repentina vocación pactista de quien no se ha dignado ni a llamar».

Casado ha señalado que no pierde la esperanza «de que algún día busque un pacto de verdad, y no un trampantojo para desviar el telediario de tantas malas cifras».

En realidad, la intervención durísima de la portavoz socialista, con un ataque directo al PP sin concesiones, y la réplica de Sánchez ha llevado a Casado a subrayar después que el Gobierno había dinamitado cualquier posibilidad de acuerdo. El líder del PP ha acusado a Sánchez de ineficacia, arrogancia e incompetencia.

"Su portavoz y usted han querido volar todos los puentes de colaboración con el Partido Popular", ha señalado el presidente de los populares.