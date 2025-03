Casado acusa al Gobierno de «irresponsabilidad» por alentar la manifestación del 8-M el domingo

El presidente del PP, Pablo Casado , ha vuelto a ofrecer al Gobierno de Sánchez su colaboración «leal y constructiva» ante la crisis del coronavirus , pero eso no significa que no pida al Ejecutivo más liderazgo para no ir «detrás de los acontecimientos». En una entrevista con Carlos Herrera en Cope, Casado se ha referido en concreto a la manifestación del pasado domingo con motivo del Día de la Mujer , y ha acusado al Gobierno de «irresponsabilidad» por alentar la participación en municipios de toda España.

Casado ha recordado que el lunes planteó diez medidas de choque contra el impacto económico. En una conversación con Pedro Sánchez esa misma tarde, se los explicó, y el presidente del Gobierno incluyó tres de esas medidas en el paquete que anunció ayer en La Moncloa. En concreto, habló de los incentivos a las empresas , asumir el coste de las bajas y la reducción de jornada y de incentivos fiscales.

El líder del PP ha insistido en que Sánchez debe ejercer su liderazgo , y no actuar como hizo ayer cuando ocultó en su rueda de prensa la suspensión de las Fallas , por el coste electoral que podría tener.

Sánchez perdió credibilidad alentando manifestaciones en toda España horas antes de reconocer la gravedad de la situación. Y eludiendo en su comparecencia la suspensión de las Fallas que se anunció minutos después. Las crisis exigen líderes que den la cara y aporten soluciones. pic.twitter.com/gX6CXdDWOi — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 11, 2020

Casado ha subrayado que el Gobierno va a encontrar «más lealtad en en el PP que en sus socios de investidura». «Ahora se va a dar cuenta que a quienes nos importa España no vamos a regatear por nuestro apoyo. Me gustaría ver a Bildu o a ERC con una posición responsable».

El presidente del PP ha pedido coordinación dentro del Gobierno, para que no haya « cacofonía » entre los ministros. «La lealtad la va a encontrar, pero para hacer algo», ha insistido.

Casado ha vuelto a pedir a Sánchez a dar la cara en el Parlamento , y no volver a hacer como ayer, cuando en toda la rueda de prensa, de una hora, no dio la noticia de la cancelación de las Fallas. «Es una forma de decir que no quiere asumir la cancelación del evento. Pero el Gobierno tiene que ser solidario con las administraciones y ser responsable».