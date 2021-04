Casado abre la puerta del PP a «los votantes madrileños de Leguina, Felipe y Rubalcaba» «No queremos una España a garrotazos, ni piedras ni balas, sino concordia y unidad», defiende el líder del PP

Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso se han unido en este segundo fin de semana de campaña madrileña, en un acto electoral en uno de los feudos más sólidos del PP, Pozuelo de Alarcón, donde gobiernan desde hace 38 años. El mensaje de Casado ha ido contra el miedo, pero también contra la España a garrotazos, «ni piedras ni balas, sino concordia y unidad», y ha abierto la puerta del PP a los votantes madrileños de Joaquín Leguina, Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, que no se sienten representados por el actual PSOE.

«No queremos un país a garrotazos, ni piedras ni balas, queremos concordia, unidad, una España no en blanco y negro, sino en color. Una España útil, no a garrotazos», ha defendido Casado, después de lo que se vio ayer en el debate organizado en la Ser, donde se produjo un choque frontal entre Vox y Podemos.

Casado ha lanzado este mensaje a los suyos, en un momento crítico de la campaña electoral: «Nosotros a lo nuestro, que es lo vuestro. Nos pagan un sueldo para servir a los españoles, para resolver sus problemas, no para pelearnos, no para gritarnos, tenemos que servir a todos».

El líder del PP ha denunciado un intento de la izquierda de promover el mensaje del miedo en Madrid: «Lo peor que ha hecho la izquierda es volver a resucitar el dóberman, el miedo. Es patético, que se quiera atemorizar a los madrileños». Casado ve un mensaje del miedo por parte de la izquierda dirigido a los mayores, a los jóvenes, a las mujeres, a los hosteleros. «Ahora, dicen a los madrileños que no hay posibilidad de que se siga viviendo en libertad con políticas eficaces, y tiene que haber un cambio, y es falso y vamos a volver a ganar». «Se acabó el Madrid del miedo, el dóberman y las mentiras», ha asegurado

«Esta campaña es la campaña de la libertad», ha insistido Casado en Pozuelo. Es una libertad, ha precisado, sin ira, por la concordia, y ha acusado a Sánchez de intentar debilitar a las instituciones del Estado: «Pedro Sánchez es como un rey Midas averiado, todo lo que toca, lo debilita, lo descompon».

Casado ha defendido la libertad, pero también la unidad: «Este es un proyecto en el que caben todos». Ha reconocido que se sintió emocionado al ver a Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros con Ayuso. «No es una cuestión de centrismo, sino también de centralidad. Enfoca un buen camino, en el que este proyecto necesite aunar a todo el centro-derecha, además de eso también abrimos la puerta a los madrileños que han votado a Leguina, Felipe y Rubalcaba y no se sienten identificados con un PSOE que ha pactado con ERC, con Bildu».

Casado ha tenido un guiño especial a la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, que está en las quinielas como tercera vía para presidir el partido en esta región en el próximo congreso del partido: «Ana Camins, no veíamos al PP de Madrid así desde hace muchos años. Lo que se ha conseguido en este año es que todo el mundo quiera estar en el PP, os lo agradezco como equipo».

La presidenta regional y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que la sociedad madrileña está más unida que nunca: «No podemos descentrarnos».

Ayuso ha acusado a la izquierda de no haber dejado de maltratar a la Comunidad de Madrid. «Para estar en contra de Sánchez e Iglesias no hace falta ser de derechas, hace falta ser sensato».

«Es el momento de disfrutar de unas elecciones que cambian el rumbo de España, que nos necesita y nos está mirando con mucho interés. Estas elecciones han trascendido Madrid, porque van a cambiar el rumbo de España», ha augurado Ayuso, quien ha apuntado a Pablo Casado como el próximo presidente.

«Podéis decir alto claro: soy libre porque soy de Madrid», ha subrayado. Ayuso ha confesado que hacía mucho tiempo que no veía tanta ilusión en la calle ante las elecciones. Eso sí, ha pedido a todos que no se relajen, que no se despisten y vayan a votar el 4 de mayo. «No nos confiemos», ha pedido Ayuso a los populares. «Que no caigamos en guerras estériles, en problemas que no tocan», ha añadido.